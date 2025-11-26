🚨น้ำมันร่วง 2%

ตามรายงานของ ABC News ซึ่งอ้างอิงแหล่งข่าวจากรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ไม่เปิดเผยชื่อ คณะผู้แทนยูเครนได้ตกลงกับสหรัฐฯ ในหลักการของกรอบข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่แล้ว แผนดังกล่าว — ที่ถูกปรับลดจาก 28 ข้อเหลือ 19 ข้อ — ไม่มี เงื่อนไขเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมหรือการจำกัดกองกำลังทหารของยูเครนอีกต่อไป
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า
“ชาวยูเครนได้เห็นชอบต่อข้อตกลงสันติภาพแล้ว ตอนนี้เหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อยบางส่วนที่ต้องสรุป แต่พวกเขาได้ตกลงในหลักการแล้ว”
ก่อนหน้านี้ แดน ดริสคอลล์ รัฐมนตรีทบวงบกสหรัฐฯ ได้จัดการเจรจาลับกับคณะผู้แทนรัสเซียที่อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแผนเบื้องต้นที่ได้พูดคุยกันในเจนีวาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การเจรจาที่เจนีวานั้นนำโดยคณะจากสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ, ผู้แทนพิเศษสตีฟ วิตคอฟฟ์ และรัฐมนตรีทบวงบกดริสคอลล์
ทั้งยูเครนและรัสเซียต่างยืนยันแบบไม่เป็นทางการว่ามีตัวแทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประธานาธิบดียูเครน วลาดิมีร์ เซเลนสกี ระบุว่า แผนดังกล่าวยังต้องปรับปรุงอีก ขณะที่ฝ่ายรัสเซียกล่าวว่ายังไม่ได้รับการอัปเดตอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้หารือกันในเจนีวา
การริเริ่มด้านการทูตของรัฐบาลทรัมป์เพื่อรื้อฟื้นกระบวนการเจรจาสันติภาพ เกิดขึ้นหลังการหารือระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ เมื่อสองสัปดาห์ก่อน โดยมีรายงานว่าการส่งผู้บัญชาการทหารระดับสูงเข้าร่วมเจรจาได้รับการมองในเชิงบวกจากทั้งสองฝ่ายของความขัดแย้ง
