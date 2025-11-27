ข่าวเด่น: ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลง หลังคลังน้ำมันสหรัฐเพิ่มสูงกว่าคาดการณ์

-
สต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของสหรัฐ (US Inventories)
สต็อกน้ำมันดิบ (Crude Oil): เพิ่มขึ้น 2.774 ล้านบาร์เรล เทียบกับประมาณการ 0.055 ล้านบาร์เรล
สต็อกน้ำมันกลั่น (Distillates): เพิ่มขึ้น 1.147 ล้านบาร์เรล เทียบกับประมาณการ 0.556 ล้านบาร์เรล
สต็อกน้ำมันเบนซิน (Gasoline): เพิ่มขึ้น 2.513 ล้านบาร์เรล เทียบกับประมาณการ 0.745 ล้านบาร์เรล
อัตราการใช้กำลังการกลั่น (Refining Utilization): เพิ่ม 2.3% เทียบกับคาดการณ์ 0.8% (ก่อนหน้า 0.6%)
การผลิตน้ำมันดิบ (Crude Oil Production): อยู่ที่ 13.814 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับก่อนหน้า 13.834 ล้านบาร์เรลต่อวัน
