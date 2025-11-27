อ่านเพิ่มเติม
08:35 · 27 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลง หลังคลังน้ำมันสหรัฐเพิ่มสูงกว่าคาดการณ์

OIL.WTI
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

  • สต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของสหรัฐ (US Inventories)

  • สต็อกน้ำมันดิบ (Crude Oil): เพิ่มขึ้น 2.774 ล้านบาร์เรล เทียบกับประมาณการ 0.055 ล้านบาร์เรล

  • สต็อกน้ำมันกลั่น (Distillates): เพิ่มขึ้น 1.147 ล้านบาร์เรล เทียบกับประมาณการ 0.556 ล้านบาร์เรล

  • สต็อกน้ำมันเบนซิน (Gasoline): เพิ่มขึ้น 2.513 ล้านบาร์เรล เทียบกับประมาณการ 0.745 ล้านบาร์เรล

  • อัตราการใช้กำลังการกลั่น (Refining Utilization): เพิ่ม 2.3% เทียบกับคาดการณ์ 0.8% (ก่อนหน้า 0.6%)

  • การผลิตน้ำมันดิบ (Crude Oil Production): อยู่ที่ 13.814 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับก่อนหน้า 13.834 ล้านบาร์เรลต่อวัน

 

 

28 พฤศจิกายน 2025, 14:52

EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น
28 พฤศจิกายน 2025, 09:03

ข่าวเด่นวันนี้
28 พฤศจิกายน 2025, 09:01

โลหะมีค่า: สองจุดสูงสุด หรือ การปรับฐานก่อนการเติบโต?
28 พฤศจิกายน 2025, 08:59

Toyota - ภาพรวมผลประกอบการ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก