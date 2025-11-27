ข่าวเด่นวันนี้

-
วอลล์สตรีทฟื้นตัวต่อเนื่อง:
-
US100 ขึ้น 1% ได้รับแรงหนุนจากหุ้น Nvidia และบริษัทอื่นในกลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์และ AI
-
Alphabet ปรับตัวลดลงตามการปรับฐาน
-
-
หุ้นรายบริษัทเด่น:
-
CD Projekt รายงานกำไรสุทธิ PLN 193.5 ล้าน สูงกว่าคาดการณ์ PLN 159 ล้าน เกือบ 22%
-
รายได้ PLN 349.1 ล้าน สูงกว่าคาด PLN 325 ล้าน
-
EBIT PLN 194.6 ล้าน สูงกว่าคาด PLN 168 ล้าน สะท้อนความสามารถในการทำกำไรและการควบคุมต้นทุนเหนือความคาดหมาย
-
-
ตลาดแรงงานสหรัฐ:
-
จำนวน ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ลดลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน
-
การปรับตัวเหนือความคาดหมาย แม้สัปดาห์ก่อนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
-
-
ตลาดสหราชอาณาจักร:
-
นายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผย รายละเอียดงบประมาณ ตลาดตอบรับค่อนข้างบวก
-
พันธบัตรลดลง หลังตลาดรับข่าวความสามารถทางการคลังสูงกว่าคาด
-
ปอนด์แข็งค่าขึ้นสูงสุดของวันเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
-
-
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ):
-
ลด อัตราดอกเบี้ย OCR 25 bps เหลือ 2.25% เป็นไปตามคาดการณ์
-
น่าจะเป็น ขั้นตอนสุดท้ายของรอบการผ่อนคลายที่เริ่มปี 2024
-
-
ตลาดเงิน (Silver):
-
เผชิญ ปัญหาโครงสร้างชั่วคราว เนื่องจาก ปริมาณสำรองจีนลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี และ ส่งออกไปลอนดอนพุ่งสูงสุด 660 ตันในตุลาคม
-
ราคาขึ้น เกือบ 3%
-
-
ก๊าซธรรมชาติสหรัฐ:
-
การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ -11B (คาด -5B, ก่อนหน้า -14B)
-
ลดลงเร็วกว่าคาดเล็กน้อย แต่ ยังเกินความต้องการตามค่าเฉลี่ย 5 ปี
-
-
น้ำมันดิบ:
-
สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มสูงกว่าคาด ส่งผลต่อภาวะซัพพลายล้นตลาด
-
-
คริปโตเคอร์เรนซี:
-
Bitcoin กลับขึ้นเหนือ £60,000 หลังจากปรับตัวลงจนแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน
-
-
ตลาด FX:
-
สกุลเงิน Antipodean ทำผลงานดีที่สุด
-
Safe havens เช่น ดอลลาร์สหรัฐและเยนญี่ปุ่น อ่อนตัว
-
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น
