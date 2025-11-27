ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
27 พฤศจิกายน 2025

  • วอลล์สตรีทฟื้นตัวต่อเนื่อง:

    • US100 ขึ้น 1% ได้รับแรงหนุนจากหุ้น Nvidia และบริษัทอื่นในกลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์และ AI

    • Alphabet ปรับตัวลดลงตามการปรับฐาน

  • หุ้นรายบริษัทเด่น:

    • CD Projekt รายงานกำไรสุทธิ PLN 193.5 ล้าน สูงกว่าคาดการณ์ PLN 159 ล้าน เกือบ 22%

    • รายได้ PLN 349.1 ล้าน สูงกว่าคาด PLN 325 ล้าน

    • EBIT PLN 194.6 ล้าน สูงกว่าคาด PLN 168 ล้าน สะท้อนความสามารถในการทำกำไรและการควบคุมต้นทุนเหนือความคาดหมาย

  • ตลาดแรงงานสหรัฐ:

    • จำนวน ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ลดลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน

    • การปรับตัวเหนือความคาดหมาย แม้สัปดาห์ก่อนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

  • ตลาดสหราชอาณาจักร:

    • นายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผย รายละเอียดงบประมาณ ตลาดตอบรับค่อนข้างบวก

    • พันธบัตรลดลง หลังตลาดรับข่าวความสามารถทางการคลังสูงกว่าคาด

    • ปอนด์แข็งค่าขึ้นสูงสุดของวันเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

  • ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ):

    • ลด อัตราดอกเบี้ย OCR 25 bps เหลือ 2.25% เป็นไปตามคาดการณ์

    • น่าจะเป็น ขั้นตอนสุดท้ายของรอบการผ่อนคลายที่เริ่มปี 2024

  • ตลาดเงิน (Silver):

    • เผชิญ ปัญหาโครงสร้างชั่วคราว เนื่องจาก ปริมาณสำรองจีนลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี และ ส่งออกไปลอนดอนพุ่งสูงสุด 660 ตันในตุลาคม

    • ราคาขึ้น เกือบ 3%

  • ก๊าซธรรมชาติสหรัฐ:

    • การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ -11B (คาด -5B, ก่อนหน้า -14B)

    • ลดลงเร็วกว่าคาดเล็กน้อย แต่ ยังเกินความต้องการตามค่าเฉลี่ย 5 ปี

  • น้ำมันดิบ:

    • สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มสูงกว่าคาด ส่งผลต่อภาวะซัพพลายล้นตลาด

  • คริปโตเคอร์เรนซี:

    • Bitcoin กลับขึ้นเหนือ £60,000 หลังจากปรับตัวลงจนแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน

  • ตลาด FX:

    • สกุลเงิน Antipodean ทำผลงานดีที่สุด

    • Safe havens เช่น ดอลลาร์สหรัฐและเยนญี่ปุ่น อ่อนตัว

