08:38 · 27 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวแบบผสม หลังตัวเลข EIA ต่ำกว่าคาด

NATGAS
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ในสหรัฐ

  • สัปดาห์นี้: -11 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (Bcf)

  • ประมาณการ: -5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต

  • สัปดาห์ก่อนหน้า: -14 พันล้านลูกบาศก์ฟุต

สรุป: การลดลงของสต็อกก๊าซธรรมชาติ สูงกว่าที่คาดไว้ แต่ยังน้อยกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้ราคามีปฏิกิริยาผสมในตลาดวันนี้

Natural gas stocks in the US are falling slightly faster than expected, but today's reading does not change the fundamental background of this market, which, despite the ongoing heating season, is in surplus compared to the 5-year average. 

 

 

28 พฤศจิกายน 2025, 14:52

28 พฤศจิกายน 2025, 09:03

28 พฤศจิกายน 2025, 09:01

28 พฤศจิกายน 2025, 08:59

