การปรับทิศทางอีกครั้งของเยอรมนีจะจบลงอย่างไร?

- เศรษฐกิจยุโรปที่กำลังชะลอตัว มองไปยังเยอรมนีเพื่อหาแนวทาง
- เศรษฐกิจเยอรมนีมักกลายเป็น การเสี่ยงมากกว่ากลยุทธ์
- การใช้จ่ายด้านกลาโหมจะช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตได้หรือไม่?
- ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใด อุตสาหกรรมกลาโหมของเยอรมนีจะได้รับประโยชน์
เศรษฐกิจเยอรมนีติดอยู่ในช่วง ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายประการ ต้นทุนพลังงานสูง ประกอบกับ การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น และ การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ ทำให้รัฐบาลมี ความยืดหยุ่นจำกัด และลดความเชื่อมั่นของนักลงทุน ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของยุโรปกำลังเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นเรื่อย ๆ
เยอรมนีมีปัญหา และไม่มีใครหลีกเลี่ยงประเด็นนี้อีกต่อไป แม้แต่คนเยอรมันเอง แต่สิ่งที่เยอรมนีกำลังหลีกเลี่ยงคือ การระบุสาเหตุของปัญหาอย่างถูกต้องและแก้ไขอย่างตรงจุด ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดของสหพันธรัฐเยอรมนี
ในศตวรรษที่ 21 รัฐบาลเยอรมันแสดงแนวโน้มที่จะใช้ กลยุทธ์เศรษฐกิจสุดโต่ง เสี่ยงสูง และขาดการวางแผนอย่างรอบคอบ ความพยายามที่จะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจสหภาพยุโรปโดยอิงทรัพยากรจากรัสเซีย — โดยเฉพาะก๊าซ — จบลงด้วย วิกฤติพลังงานกะทันหัน และ เงินเฟ้อพุ่งสูง ที่สั่นคลอนทั้งภูมิภาค
การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Bundestag คือการ เปลี่ยนภัยคุกคามปัจจุบันให้เป็นโอกาส ผ่านการลงทุนมหาศาลใน อุตสาหกรรมกลาโหมและโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลเยอรมนีเชื่อว่า การขยายศักยภาพทางทหารจะกระตุ้นเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาสำหรับกองทัพจะ เข้าถึงภาคพลเรือนในที่สุด กลยุทธ์นี้คาดหวังว่าจะช่วย ดึงดูดเงินทุน แรงงานมีทักษะ และคำสั่งซื้อจากประเทศยุโรปอื่น ๆ
ที่มา: Rheinmetall
เยอรมนียังคงมี หนี้สาธารณะค่อนข้างต่ำและมั่นคง และ ฐานอุตสาหกรรมยังแข็งแกร่ง ภัยคุกคามจากรัสเซียเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและมีระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะสร้าง ความต้องการอาวุธที่มั่นคงและต่อเนื่องทั่วทั้งยุโรป หากกระบวนการ การฟื้นฟูอุตสาหกรรมและการทหาร ดำเนินไปอย่างสำเร็จ ก็สามารถดึงประเทศออกจาก ภาวะเศรษฐกิจซบเซา และเสริมบทบาทของเยอรมนีในสหภาพยุโรปให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม คำสำคัญคือ “ความสำเร็จ” การโยกทรัพยากรทางการเงินจำนวนมหาศาลไปยังภาคกลาโหม ไม่ได้แก้ปัญหาความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นฐาน อาจทำให้ปัญหาลึกซึ้งยิ่งขึ้น ต้นทุนแรงงานและพลังงานจะสูงขึ้น และเงินทุนจะถูกนำไปยังภาคที่มีความต้องการซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก คำสั่งซื้อของรัฐบาล การเพิ่มการกู้ยืมในระยะยาวอาจ พรากหนึ่งในสินทรัพย์สำคัญของเยอรมนี และแรงกดดันงบประมาณที่สูงขึ้นอาจบังคับให้เกิด การตัดลดภายหลังเมื่อเศรษฐกิจและงบประมาณอยู่ในสภาพเปราะบางที่สุด
ดังนั้น เยอรมนีจึง ตัดสินใจเล่น “Va banque” อีกครั้ง หลังจากการตัดสินใจหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ ความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจครั้งต่อไปมีน้อยลงอย่างชัดเจน สิ่งที่เดิมพันไม่ใช่เพียง การฟื้นฟูความสามารถในการแข่งขันของตนเอง แต่ยังรวมถึง เสถียรภาพของยุโรปทั้งภูมิภาค เยอรมนีจึงต้องเดินหน้าอย่างระมัดระวังและแก้ไข สาเหตุของปัญหา ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ หากกลยุทธ์เศรษฐกิจ-ยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ต่อไปผิดพลาด ผลกระทบจะตกอยู่กับ ผู้เสียภาษีชาวเยอรมัน รวมถึง พันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่พึ่งพาสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีป
RHM.DE (D1)
Source: xStation5
