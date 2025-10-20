โลหะมีค่าปรับตัวลดลง 📉 ทองคำ ร่วง 2% เงิน ลดลง 4%

โลหะมีค่าขาดแรงหนุนวันนี้ หลังคำพูดของโดนัลด์ ทรัมป์
-
ทองคำ ร่วง 2%
-
เงิน ลดลงมากกว่า 4%
โลหะมีค่าปรับตัวลดลง เนื่องจาก ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น หลังจากที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า “การเก็บภาษีเต็มรูปแบบต่อจีนไม่สามารถยั่งยืนในระยะยาว”
ช่วงหนึ่งราคาทองคำดูเหมือนจะพร้อมต่อยอดการปรับตัวขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การล้มละลายของ Lehman Brothers ในปี 2008 แต่ราคาก็ถอยลงหลังทรัมป์แสดงท่าทีผ่อนคลายเกี่ยวกับนโยบายการค้า ข่าวการประกาศพบปะระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ช่วยคลายความกังวลของตลาดและลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมากกว่า 60% ในปีนี้ ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การซื้อของธนาคารกลาง และความคาดหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยของสหรัฐฯ
Standard Chartered คาดการณ์ราคาทองคำเฉลี่ยในปี 2026 อยู่ที่ 4,488 ดอลลาร์ ขณะที่ HSBC มองว่า 5,000 ดอลลาร์ เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ ความต้องการทองคำจริงในเอเชียยังแข็งแกร่ง โดย พรีเมียมทองคำสปอตในอินเดีย ทำระดับสูงสุดในรอบทศวรรษ
