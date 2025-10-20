อ่านเพิ่มเติม
08:23 · 20 ตุลาคม 2025

US100 พยายามฟื้นตัว 🗽 ขณะที่หุ้นยูเรเนียมถูกเทขายหนัก

ประเด็นหลัก
US100
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก

  • US100 ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ

  • หุ้นกลุ่มยูเรเนียมเผชิญแรงขาย หลังการหารือระหว่างทรัมป์–ปูติน

  • หุ้น Progyny ร่วงกว่า 10%

  • Niles Investment Management ระบุว่าโอกาสเกิดวิกฤตซ้ำปี 2008 มีน้อย

  • Moody’s ชี้ยังไม่พบสัญญาณการลุกลามของความเสี่ยงเครดิตเชิงระบบในสหรัฐฯ

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยธนาคารภูมิภาคทยอยฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลงก่อนหน้านี้ US100 ปรับขึ้น 0.1% และยังคงยืนเหนือเส้น EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม)

โครงการ IVF ของทรัมป์ อาจมีผลกระทบแบบ “ซับซ้อน” ต่อหุ้น Progyny ทำให้ราคาหุ้นร่วง 13%

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา รัฐบาลทรัมป์ประกาศโครงการเพื่อขยายการเข้าถึง กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังถูกจำกัดด้วยต้นทุนสูงและบางครั้งไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพ

หลังข่าวนี้ หุ้น Progyny — บริษัทที่ให้บริการสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับความมีบุตรยาก — ร่วงลง 13% ในช่วงเช้าวันศุกร์ นักลงทุนประเมินผลกระทบจากประกาศดังกล่าว

ตามมุมมองของ Bank of America การดำเนินการของประธานาธิบดีอาจเป็นบวกต่อ Progyny แต่ “ผลกระทบจริงอาจมีความซับซ้อนมากกว่า” นาย Lutz ชี้ว่า ข้อเสนอของรัฐบาลยังขาดรายละเอียด ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่าการลดต้นทุนจะส่งผลให้จำนวนการทำ IVF เพิ่มขึ้น และความต้องการความคุ้มครองประกันเพิ่มตามหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้นำตลาดที่มีขอบเขตกว้าง Progyny ดูเหมือนจะมีตำแหน่งที่ดีในการได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงและความต้องการการทำ IVF ที่เพิ่มขึ้น นาย Lutz ยังคงให้คำแนะนำ ซื้อ (Buy) สำหรับหุ้นนี้

Source: xStation5

หุ้น Uranium Energy Corp. (UEC.US) ร่วงกว่า 10% ขณะที่หุ้นกลุ่มยูเรเนียมอื่น ๆ ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน — ตั้งแต่เหมืองในคาซัคสถาน Kazatomprom (KAP.UK) ไปจนถึงแคนาดา Cameco (CCJ.US) — สะท้อนว่าปัจจัยกดดันไม่ได้จำกัดเฉพาะตลาดสหรัฐฯ

นอกจากแรงขายทำกำไรหลังราคายูเรเนียมทำสถิติสูงสุดแล้ว การเทขายครั้งนี้อาจเชื่อมโยงกับการติดต่อระหว่าง ทรัมป์–ปูติน ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าการคว่ำบาตรรัสเซียในด้านยูเรเนียมและการแปรรูปอาจไม่เข้มงวด ส่งผลให้ราคาสปอตมีโอกาสปรับตัวลดลง

Source: xStation5

22 ตุลาคม 2025, 15:10

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องผลประกอบการ, รายงาน EIA และคำกล่าวของ ECB (22.10.2025)
22 ตุลาคม 2025, 14:27

สรุปข่าวเช้า
22 ตุลาคม 2025, 09:12

Netflix ทำผลงานไตรมาส 3 ปี 2025 ได้น่าผิดหวัง
22 ตุลาคม 2025, 09:10

ข่าวเด่นวันนี้

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก