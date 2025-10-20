US100 พยายามฟื้นตัว 🗽 ขณะที่หุ้นยูเรเนียมถูกเทขายหนัก

-
US100 ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ
หุ้นกลุ่มยูเรเนียมเผชิญแรงขาย หลังการหารือระหว่างทรัมป์–ปูติน
หุ้น Progyny ร่วงกว่า 10%
Niles Investment Management ระบุว่าโอกาสเกิดวิกฤตซ้ำปี 2008 มีน้อย
Moody’s ชี้ยังไม่พบสัญญาณการลุกลามของความเสี่ยงเครดิตเชิงระบบในสหรัฐฯ
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยธนาคารภูมิภาคทยอยฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลงก่อนหน้านี้ US100 ปรับขึ้น 0.1% และยังคงยืนเหนือเส้น EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม)
โครงการ IVF ของทรัมป์ อาจมีผลกระทบแบบ “ซับซ้อน” ต่อหุ้น Progyny ทำให้ราคาหุ้นร่วง 13%
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา รัฐบาลทรัมป์ประกาศโครงการเพื่อขยายการเข้าถึง กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังถูกจำกัดด้วยต้นทุนสูงและบางครั้งไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพ
หลังข่าวนี้ หุ้น Progyny — บริษัทที่ให้บริการสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับความมีบุตรยาก — ร่วงลง 13% ในช่วงเช้าวันศุกร์ นักลงทุนประเมินผลกระทบจากประกาศดังกล่าว
ตามมุมมองของ Bank of America การดำเนินการของประธานาธิบดีอาจเป็นบวกต่อ Progyny แต่ “ผลกระทบจริงอาจมีความซับซ้อนมากกว่า” นาย Lutz ชี้ว่า ข้อเสนอของรัฐบาลยังขาดรายละเอียด ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่าการลดต้นทุนจะส่งผลให้จำนวนการทำ IVF เพิ่มขึ้น และความต้องการความคุ้มครองประกันเพิ่มตามหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้นำตลาดที่มีขอบเขตกว้าง Progyny ดูเหมือนจะมีตำแหน่งที่ดีในการได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงและความต้องการการทำ IVF ที่เพิ่มขึ้น นาย Lutz ยังคงให้คำแนะนำ ซื้อ (Buy) สำหรับหุ้นนี้
หุ้น Uranium Energy Corp. (UEC.US) ร่วงกว่า 10% ขณะที่หุ้นกลุ่มยูเรเนียมอื่น ๆ ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน — ตั้งแต่เหมืองในคาซัคสถาน Kazatomprom (KAP.UK) ไปจนถึงแคนาดา Cameco (CCJ.US) — สะท้อนว่าปัจจัยกดดันไม่ได้จำกัดเฉพาะตลาดสหรัฐฯ
นอกจากแรงขายทำกำไรหลังราคายูเรเนียมทำสถิติสูงสุดแล้ว การเทขายครั้งนี้อาจเชื่อมโยงกับการติดต่อระหว่าง ทรัมป์–ปูติน ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าการคว่ำบาตรรัสเซียในด้านยูเรเนียมและการแปรรูปอาจไม่เข้มงวด ส่งผลให้ราคาสปอตมีโอกาสปรับตัวลดลง
