ความคิดเห็นของ Musalem จาก Fed เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และมาตรการภาษี 🗽

Tariffs are still flowing into the economy according to the Musalem.
Musalem signals economic uncertainty
ข้อคิดเห็นของ Alberto Musalem จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และภาษี
ภาษีไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อภาคบริการ
กำลังซื้อยังคงเป็นปัญหาสำหรับคนอเมริกันจำนวนมาก
ผลกระทบของภาษีจะไหลเข้าสู่เศรษฐกิจจนถึงกลางปีหน้า
ผลกระทบจากภาษียังคงส่งผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจ
ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากการประชุม FOMC หลังเดือนตุลาคม
เราอยู่ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนเป็นพิเศษ
ผมไม่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพียงชุดเดียวท่ามกลางการปิดตัวเศรษฐกิจโดยรวม
ผมเห็นว่ามีพื้นที่จำกัดก่อนที่การลดดอกเบี้ยจะทำให้มาตรการนโยบายผ่อนคลายมากขึ้น
Fed ไม่ควรเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ควรใช้แนวทางที่สมดุล
ผมสามารถสนับสนุนแนวทางการลดดอกเบี้ยอีกครั้ง หากมีความเสี่ยงต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้น และเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับควบคุมได้
Source: xStation5
