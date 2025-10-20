อ่านเพิ่มเติม
08:25 · 20 ตุลาคม 2025

ความคิดเห็นของ Musalem จาก Fed เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และมาตรการภาษี 🗽

  • Tariffs are still flowing into the economy according to the Musalem.

  • Musalem signals economic uncertainty

ข้อคิดเห็นของ Alberto Musalem จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และภาษี

  • ภาษีไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อภาคบริการ

  • กำลังซื้อยังคงเป็นปัญหาสำหรับคนอเมริกันจำนวนมาก

  • ผลกระทบของภาษีจะไหลเข้าสู่เศรษฐกิจจนถึงกลางปีหน้า

  • ผลกระทบจากภาษียังคงส่งผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจ

  • ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากการประชุม FOMC หลังเดือนตุลาคม

  • เราอยู่ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนเป็นพิเศษ

  • ผมไม่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพียงชุดเดียวท่ามกลางการปิดตัวเศรษฐกิจโดยรวม

  • ผมเห็นว่ามีพื้นที่จำกัดก่อนที่การลดดอกเบี้ยจะทำให้มาตรการนโยบายผ่อนคลายมากขึ้น

  • Fed ไม่ควรเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ควรใช้แนวทางที่สมดุล

  • ผมสามารถสนับสนุนแนวทางการลดดอกเบี้ยอีกครั้ง หากมีความเสี่ยงต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้น และเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับควบคุมได้

 

22 ตุลาคม 2025, 15:10

