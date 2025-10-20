3 ตลาดที่น่าจับตาสัปดานี่

- ธนาคารภูมิภาคกดดัชนี small-cap ลงหลังการบันทึกหนี้สูญจากกรณีฉ้อโกง รวมถึง Zions Bank ขาดทุน 50 ล้านดอลลาร์ ตลาดกำลังรอรายงาน CPI เดือนกันยายน ที่ล่าช้า ซึ่งคาดว่าจะประกาศวันศุกร์ แม้จะมีการปิดทำการของรัฐบาล
- ธนาคารภูมิภาคกดดัชนี small-cap ลงหลังการบันทึกหนี้สูญจากกรณีฉ้อโกง รวมถึง Zions Bank ขาดทุน 50 ล้านดอลลาร์ ตลาดกำลังรอรายงาน CPI เดือนกันยายน ที่ล่าช้า ซึ่งคาดว่าจะประกาศวันศุกร์ แม้จะมีการปิดทำการของรัฐบาล
- ทองคำพุ่งกว่า 8% ทะลุระดับ 4,100–4,300 ดอลลาร์ จากความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังการลดดอกเบี้ย หลังจากปรับตัวขึ้นแรง นักลงทุนจับตาการพักฐานระยะสั้น
- ตลาดคริปโตเผชิญแรงเทขายทำลายสถิติ มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ หลังคำพูดของทรัมป์เกี่ยวกับภาษี บิตคอยน์ร่วง 17% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม และอาจทดสอบแนวรับ 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนสำคัญทั้งสำหรับกระทิงและหมี
สัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ — ตั้งแต่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง สหรัฐฯ–จีน ที่กลับมารุนแรงจนทำให้ตลาดคริปโตเกิดการเทขายมูลค่ามหาศาล ไปจนถึงการปรับตัวขึ้นทำลายสถิติของ โลหะมีค่า จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ดัชนี small-cap ของวอลล์สตรีทปรับตัวอ่อนตัวจากความกังวลในภาคธนาคารและความผันผวนของตลาด ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ — โดยเฉพาะจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ และภัยคุกคามด้านภาษี — มี 3 สินทรัพย์สำคัญที่ควรจับตา ในสัปดาห์หน้า ได้แก่ US2000, Bitcoin, และทองคำ
US2000
กลุ่ม small-cap มีความไวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคธนาคาร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเทขายเมื่อสัปดาห์ก่อน การร่วงลงเกิดจากธนาคารใหญ่หลายแห่งประกาศบันทึกหนี้สูญของลูกค้าที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง Zions Bank รายงานขาดทุนจากหนี้สูญ 50 ล้านดอลลาร์ ธนาคารภูมิภาคอื่น ๆ ก็จะรายงานผลประกอบการไตรมาสในสัปดาห์นี้
นอกจากนี้ ตามรายงาน Bureau of Labor Statistics รายงาน CPI เดือนกันยายน ที่ล่าช้าจะถูกประกาศในวันศุกร์ แม้จะมีการปิดทำการของรัฐบาล ข้อมูลเงินเฟ้อดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ และดอลลาร์
ทองคำ
ทองคำยังคงปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง (+8% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา) ทำลายหลายระดับสำคัญ ได้แก่ 4,100, 4,200 และ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ความตึงเครียดทางการค้ากับจีน และการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยหนุนเงินทุนไหลเข้าสู่ทองคำ หลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างแรงนี้ นักลงทุนจึงควรติดตามราคาทองคำอย่างใกล้ชิดในวันข้างหน้า
Bitcoin
ตลาดคริปโตเพิ่งเผชิญกับการ เทขายตำแหน่ง Leverage ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ก่อน มูลค่าการเทขายรวมเกิน 20 พันล้านดอลลาร์ หลังคำพูดเกี่ยวกับภาษีของทรัมป์ Bitcoin ร่วงลง 17% จากจุดสูงสุดต้นเดือนตุลาคม และอาจทดสอบแนวรับที่ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ ไม่ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร ระดับราคานี้ถือเป็นจุดสำคัญทั้งสำหรับกระทิงและหมี ทำให้ Bitcoin เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้า
