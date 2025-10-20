อ่านเพิ่มเติม
08:30 · 20 ตุลาคม 2025

ดัชนี VIX ร่วง 10% ท่ามกลางความพยายามฟื้นตัวของวอลล์สตรีท 🗽

  • ดัชนี VIX ร่วงเกือบ 10% ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พยายามฟื้นตัวจากการขาดทุน

  • CTAs อาจขายหุ้นเพิ่มขึ้น หาก S&P 500 ปรับตัวลงต่อ

  • ผู้จัดการกองทุน ลดสภาพคล่องในมือและเพิ่มการลงทุนในหุ้น

ดัชนี VIX และความผันผวนตลาด

  • เส้นโค้ง VIX พลิกกลับชั่วคราว (near-term VIX สูงกว่าฟิวเจอร์ส) บ่งชี้ว่าผู้ค้าเห็นความไม่แน่นอนระยะสั้นมีมากกว่าความเสี่ยงระยะยาว

  • การพลิกกลับแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อย มักเกิดช่วงตลาดมีความเครียด แต่ครั้งนี้ถือว่า ไม่รุนแรงและไม่ใช่ภาวะตื่นตระหนก

  • VIX spot พุ่งไปประมาณ 24 จุด สูงสุดนับตั้งแต่การเทขายครั้งก่อนจากภาษีในเดือนเมษายน ก่อนกลับมาสู่ระดับนิ่ง

  • นักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการ ระบายแรงเก็งกำไร ไม่ใช่สัญญาณวิกฤติ

  • Susquehanna Group มองว่าการพลิกกลับนี้เป็นปฏิกิริยาชั่วคราว — นักลงทุนคาดว่าจะมีความผันผวนแต่ไม่ได้ตื่นตระหนก

  • ประวัติศาสตร์แสดงว่า จุดต่ำสุดของตลาดส่วนใหญ่เกิดช่วง VIX backwardation แต่กรณีส่วนใหญ่เกิดหลังการปรับลด S&P 500 รุนแรงกว่า 5% ต่างจากการปรับฐานเล็ก ๆ ตอนนี้

  • นักวิเคราะห์เตือนว่า หาก VIX กลับลงใกล้ 14 จุด จะเป็นสัญญาณว่าตลาดกลับมาประมาทเสี่ยง

  • ผู้จัดการกองทุน ลดสภาพคล่องและเพิ่มการลงทุนในหุ้น ซึ่งอาจจำกัดกำลังซื้อในการปรับตัวลดในอนาคต

  • CTAs มีศักยภาพซื้อเพิ่มจำกัด แต่หาก S&P 500 ร่วงอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ อาจขายหนักถึง 46 พันล้านดอลลาร์

  • สรุปความรู้สึกตลาด: ความผันผวนยังคงสูง สะท้อนตลาดที่พยายามบาลานซ์ระหว่างความหวังและความระมัดระวัง หลังแรงกระทบจากมาตรการภาษี

 

Source: xStation5

