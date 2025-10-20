ดัชนี VIX ร่วง 10% ท่ามกลางความพยายามฟื้นตัวของวอลล์สตรีท 🗽

-
ดัชนี VIX ร่วงเกือบ 10% ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พยายามฟื้นตัวจากการขาดทุน
-
CTAs อาจขายหุ้นเพิ่มขึ้น หาก S&P 500 ปรับตัวลงต่อ
-
ผู้จัดการกองทุน ลดสภาพคล่องในมือและเพิ่มการลงทุนในหุ้น
-
ดัชนี VIX ร่วงเกือบ 10% ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พยายามฟื้นตัวจากการขาดทุน
-
CTAs อาจขายหุ้นเพิ่มขึ้น หาก S&P 500 ปรับตัวลงต่อ
-
ผู้จัดการกองทุน ลดสภาพคล่องในมือและเพิ่มการลงทุนในหุ้น
ดัชนี VIX และความผันผวนตลาด
-
เส้นโค้ง VIX พลิกกลับชั่วคราว (near-term VIX สูงกว่าฟิวเจอร์ส) บ่งชี้ว่าผู้ค้าเห็นความไม่แน่นอนระยะสั้นมีมากกว่าความเสี่ยงระยะยาว
-
การพลิกกลับแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อย มักเกิดช่วงตลาดมีความเครียด แต่ครั้งนี้ถือว่า ไม่รุนแรงและไม่ใช่ภาวะตื่นตระหนก
-
VIX spot พุ่งไปประมาณ 24 จุด สูงสุดนับตั้งแต่การเทขายครั้งก่อนจากภาษีในเดือนเมษายน ก่อนกลับมาสู่ระดับนิ่ง
-
นักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการ ระบายแรงเก็งกำไร ไม่ใช่สัญญาณวิกฤติ
-
Susquehanna Group มองว่าการพลิกกลับนี้เป็นปฏิกิริยาชั่วคราว — นักลงทุนคาดว่าจะมีความผันผวนแต่ไม่ได้ตื่นตระหนก
-
ประวัติศาสตร์แสดงว่า จุดต่ำสุดของตลาดส่วนใหญ่เกิดช่วง VIX backwardation แต่กรณีส่วนใหญ่เกิดหลังการปรับลด S&P 500 รุนแรงกว่า 5% ต่างจากการปรับฐานเล็ก ๆ ตอนนี้
-
นักวิเคราะห์เตือนว่า หาก VIX กลับลงใกล้ 14 จุด จะเป็นสัญญาณว่าตลาดกลับมาประมาทเสี่ยง
-
ผู้จัดการกองทุน ลดสภาพคล่องและเพิ่มการลงทุนในหุ้น ซึ่งอาจจำกัดกำลังซื้อในการปรับตัวลดในอนาคต
-
CTAs มีศักยภาพซื้อเพิ่มจำกัด แต่หาก S&P 500 ร่วงอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ อาจขายหนักถึง 46 พันล้านดอลลาร์
-
สรุปความรู้สึกตลาด: ความผันผวนยังคงสูง สะท้อนตลาดที่พยายามบาลานซ์ระหว่างความหวังและความระมัดระวัง หลังแรงกระทบจากมาตรการภาษี
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องผลประกอบการ, รายงาน EIA และคำกล่าวของ ECB (22.10.2025)
สรุปข่าวเช้า
Netflix ทำผลงานไตรมาส 3 ปี 2025 ได้น่าผิดหวัง
ข่าวเด่นวันนี้