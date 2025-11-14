ปัญหาของกูเกิลในยุโรป

Alphabet Inc. หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Google กลับตกอยู่ในความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลยุโรปอีกครั้ง
คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะเปิดการสอบสวน Alphabet เนื่องจากสงสัยว่าละเมิดกฎหมายที่เรียกว่า “Digital Market Act”
บริษัทถูกกล่าวหาว่า ให้ความได้เปรียบกับสิ่งพิมพ์จากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ Google ในผลลัพธ์การค้นหา ตัวแทนของสหภาพยุโรปเน้นว่าจุดประสงค์หลักของกฎหมายคือ ปกป้องการแข่งขันและให้มั่นใจว่าผู้จัดจำหน่ายเนื้อหาเล็ก ๆ ไม่สูญเสียรายได้อย่างไม่เป็นธรรม
สหภาพยุโรปมีระยะเวลา 12 เดือนในการสรุปผลการสอบสวน หาก Google ถูกตัดสินว่าละเมิด อาจสูญเสียรายได้จากยอดขายทั่วโลกสูงสุดถึง 10% ซึ่งอาจหมายถึง ค่าปรับหลายสิบพันล้านยูโร
ควรสังเกตว่านี่ไม่ใช่ค่าปรับครั้งสำคัญครั้งแรก ในปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียว Google ถูกปรับรวมทั้งหมด 9.5 พันล้านยูโร โดยค่าปรับล่าสุดในเดือนกันยายนมีมูลค่า 3 พันล้านยูโร เกี่ยวกับการให้ความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมต่อเทคโนโลยีและบริการโฆษณาของ Google เอง
นักวิเคราะห์คาดว่าสถานการณ์นี้อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง สหภาพยุโรป (EU) และ สหรัฐฯ ตึงเครียดยิ่งขึ้น ประธานาธิบดีทรัมป์เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าปรับก่อนหน้านี้ โดยเรียกว่าเป็น “การเลือกปฏิบัติ” ความไม่เต็มใจของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ในการบังคับให้บริษัทอเมริกันปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นจะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หาก EU ตัดสินว่า Alphabet ละเมิดกฎหมายจริงและสั่งปรับตามเหมาะสม
หากเกิดกรณีค่าปรับสูงสุด และสมมติว่ายอดขายรวมทั่วโลกของ Alphabet อยู่ที่ 400 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ค่าปรับอาจสูงถึง 34 พันล้านยูโร
ณ ครึ่งทางของช่วงการเทรด หุ้น Alphabet ปรับตัวลดลงประมาณ 2.5%
GOOGL.US (H1)
Source: xStation5
