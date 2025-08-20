ราคากาแฟปรับตัวขึ้น 2.5% แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากสภาพอากาศหนาวเย็นในบราซิล 📈

ฟิวเจอร์ส ICE Arabica Coffee (COFFEE) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ เนื่องจากตลาดคาดการณ์ปริมาณจำกัด สภาพอากาศหนาวเย็นและน้ำค้างแข็งในพื้นที่ปลูกหลักอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตปีนี้
ข้อมูลจาก McDougall Global View ระบุว่า ไม่เพียงแต่ปี 2025 แต่ผลผลิตปี 2026 ก็อาจถูกจำกัดจากการออกดอกเครียดก่อนกำหนดและรูปแบบสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง
จากกราฟ ราคากาแฟสามารถ ต้านทานช่องทางราคาขาลง และปรับตัวขึ้นเหนือ EMA50 และ EMA200 ซึ่งบ่งชี้ว่าความเคลื่อนไหวในปัจจุบันเอื้อต่อแรงซื้อ
วิเคราะห์รายงาน CoT – กาแฟ (Coffee)
Open Interest (OI):
ลดลงราว 16,000 สัญญา แสดงให้เห็นว่ามีผู้เล่นบางส่วนออกจากตลาด สะท้อนการไหลออกของเงินทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้ผลิต/ผู้ค้าส่ง (Hedgers):
ถือ Short สูงมาก: 59.5k short เทียบกับ 30.9k long
เป็นสัญญาณคลาสสิก: เกษตรกรและผู้ส่งออกกำลังป้องกันความเสี่ยง เพราะคาดราคาลดลงในอนาคต
Swap Dealers (ธนาคาร/การป้องกันความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง):
ลดตำแหน่งโดยเฉพาะ Short (-8.3k)
หมายถึงพวกเขาโอนความเสี่ยงกลับเข้าสู่ตลาด และไม่ต้องการถือความเสี่ยงเองมาก
Managed Money (กองทุนเก็งกำไร):
ยังคง Long ชัดเจน (34.6k long เทียบ 10.3k short) แต่ลด Long ลง (-3.2k)
ลด Short ด้วย ทำให้ภาพรวมการเข้าตลาดลดลง – ความแข็งแรงของตลาดทั้งสองฝั่งลดลง
Other Reportables (เช่น CTAs, กองทุนเล็ก):
ภาพรวมผสม: Long +721, Short +1.95k แต่กิจกรรม Spreading ลดลง (-6.4k)
หมายถึง Arbitrage และกลยุทธ์ Neutral ลดลง ส่งผลให้สภาพคล่องทางเทคนิคต่ำลง
โครงสร้างตลาด (สัดส่วน OI):
ผู้ผลิตถือ Short ~41% ของ OI แต่ Long เพียง 21% – ตลาดถูก Hedged ต่อแนวโน้มขาลงสูง
Managed Money ถือ Long 24% และ Short 7% – นักลงทุนเก็งกำไรยังคง Bullish แต่ลดความมั่นใจจากสัปดาห์ก่อน
ผู้เล่นใหญ่ (Top 4–8) คุม Short ถึง 26% – การเคลื่อนไหวของพวกเขาส่งผลต่อความผันผวนสูง
การเปลี่ยนแปลงสำคัญ:
ผู้ผลิตเพิ่ม Short (+1.5k)
กองทุนลด Long (-3.2k)
OI ลดลงรวม แสดงถึงการปิดตำแหน่ง – น่าจะเป็นการทำกำไรหรือการลดความเสี่ยง
โทนภาพรวม: นักลงทุนกองทุนลดความกระตือรือร้น ส่วนผู้ผลิตเพิ่มแรงกดดัน Hedging
แนวทางการเทรด:
ปัจจัยพื้นฐาน: ผู้ผลิตคาดราคาต่ำ ทำให้ตลาดมี Supply overhang
นักเก็งกำไร: ยังคง Long แต่มั่นใจน้อยลง – Bull อาจถอยหากแรงกดดัน Supply สูง
ความเข้มข้นของผู้เล่นใหญ่: Short สูงของผู้เล่นใหญ่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลงแรง หากกองทุนลด Long ต่อ
ระยะสั้น: ตลาดดูอ่อนตัว มีโอกาสปรับตัวลง
ระยะยาว: เว้นแต่ปัจจัยพื้นฐานดีขึ้น (สภาพอากาศบราซิล ผลผลิต ค่าโลจิสติกส์) แรงกดดัน Hedging จะจำกัด upside ของตลาด
