อ่านเพิ่มเติม

ราคากาแฟปรับตัวขึ้น 2.5% แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากสภาพอากาศหนาวเย็นในบราซิล 📈

09:50 20 สิงหาคม 2025

ฟิวเจอร์ส ICE Arabica Coffee (COFFEE) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ เนื่องจากตลาดคาดการณ์ปริมาณจำกัด สภาพอากาศหนาวเย็นและน้ำค้างแข็งในพื้นที่ปลูกหลักอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตปีนี้

ข้อมูลจาก McDougall Global View ระบุว่า ไม่เพียงแต่ปี 2025 แต่ผลผลิตปี 2026 ก็อาจถูกจำกัดจากการออกดอกเครียดก่อนกำหนดและรูปแบบสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง

จากกราฟ ราคากาแฟสามารถ ต้านทานช่องทางราคาขาลง และปรับตัวขึ้นเหนือ EMA50 และ EMA200 ซึ่งบ่งชี้ว่าความเคลื่อนไหวในปัจจุบันเอื้อต่อแรงซื้อ

 

Source: xStation5

วิเคราะห์รายงาน CoT – กาแฟ (Coffee)

Open Interest (OI):
ลดลงราว 16,000 สัญญา แสดงให้เห็นว่ามีผู้เล่นบางส่วนออกจากตลาด สะท้อนการไหลออกของเงินทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ผู้ผลิต/ผู้ค้าส่ง (Hedgers):

  • ถือ Short สูงมาก: 59.5k short เทียบกับ 30.9k long

  • เป็นสัญญาณคลาสสิก: เกษตรกรและผู้ส่งออกกำลังป้องกันความเสี่ยง เพราะคาดราคาลดลงในอนาคต

Swap Dealers (ธนาคาร/การป้องกันความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง):

  • ลดตำแหน่งโดยเฉพาะ Short (-8.3k)

  • หมายถึงพวกเขาโอนความเสี่ยงกลับเข้าสู่ตลาด และไม่ต้องการถือความเสี่ยงเองมาก

Managed Money (กองทุนเก็งกำไร):

  • ยังคง Long ชัดเจน (34.6k long เทียบ 10.3k short) แต่ลด Long ลง (-3.2k)

  • ลด Short ด้วย ทำให้ภาพรวมการเข้าตลาดลดลง – ความแข็งแรงของตลาดทั้งสองฝั่งลดลง

Other Reportables (เช่น CTAs, กองทุนเล็ก):

  • ภาพรวมผสม: Long +721, Short +1.95k แต่กิจกรรม Spreading ลดลง (-6.4k)

  • หมายถึง Arbitrage และกลยุทธ์ Neutral ลดลง ส่งผลให้สภาพคล่องทางเทคนิคต่ำลง

โครงสร้างตลาด (สัดส่วน OI):

  • ผู้ผลิตถือ Short ~41% ของ OI แต่ Long เพียง 21% – ตลาดถูก Hedged ต่อแนวโน้มขาลงสูง

  • Managed Money ถือ Long 24% และ Short 7% – นักลงทุนเก็งกำไรยังคง Bullish แต่ลดความมั่นใจจากสัปดาห์ก่อน

  • ผู้เล่นใหญ่ (Top 4–8) คุม Short ถึง 26% – การเคลื่อนไหวของพวกเขาส่งผลต่อความผันผวนสูง

การเปลี่ยนแปลงสำคัญ:

  • ผู้ผลิตเพิ่ม Short (+1.5k)

  • กองทุนลด Long (-3.2k)

  • OI ลดลงรวม แสดงถึงการปิดตำแหน่ง – น่าจะเป็นการทำกำไรหรือการลดความเสี่ยง

  • โทนภาพรวม: นักลงทุนกองทุนลดความกระตือรือร้น ส่วนผู้ผลิตเพิ่มแรงกดดัน Hedging

แนวทางการเทรด:

  • ปัจจัยพื้นฐาน: ผู้ผลิตคาดราคาต่ำ ทำให้ตลาดมี Supply overhang

  • นักเก็งกำไร: ยังคง Long แต่มั่นใจน้อยลง – Bull อาจถอยหากแรงกดดัน Supply สูง

  • ความเข้มข้นของผู้เล่นใหญ่: Short สูงของผู้เล่นใหญ่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลงแรง หากกองทุนลด Long ต่อ

  • ระยะสั้น: ตลาดดูอ่อนตัว มีโอกาสปรับตัวลง

  • ระยะยาว: เว้นแต่ปัจจัยพื้นฐานดีขึ้น (สภาพอากาศบราซิล ผลผลิต ค่าโลจิสติกส์) แรงกดดัน Hedging จะจำกัด upside ของตลาด

 

Source: CoT, CFTC

