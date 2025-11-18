ข่าวเด่นวันนี้

- ดัชนีหุ้นสหรัฐขยายการปรับตัวลง แม้ช่วงเปิดตลาดจะมีแรงซื้อเล็กน้อย
- เยนอ่อนค่าหลังตัวเลข GDP ออกมาติดลบ
- บิทคอยน์ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน
- ดัชนีหุ้นสหรัฐขยายการปรับตัวลง แม้ช่วงเปิดตลาดจะมีแรงซื้อเล็กน้อย
- เยนอ่อนค่าหลังตัวเลข GDP ออกมาติดลบ
- บิทคอยน์ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน
หุ้นสหรัฐ (US Stocks)
แม้ว่าช่วงเปิดตลาดจะมีแรงดีดตัว แต่ดัชนีหุ้นสหรัฐกำลังปิดตลาดในแดนลบ
-
Russell 2000 (US2000: -0.8%) ปรับตัวลงมากที่สุด ยังคงเสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยสูง
-
US100, US500 และ US30 ลดลงราว 0.5%
หุ้นเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด เนื่องจากนักลงทุนกังวลเรื่องมูลค่าในกลุ่ม AI และความตึงตัวก่อนประกาศผลประกอบการของ Nvidia (NVDA.US: -1.7%)
-
ในบรรดาหุ้น “Magnificent 7” ปรับขึ้นเพียง Alphabet (GOOG.US: +3.5%) และ Tesla (TSLA.US: +2%)
-
Berkshire Hathaway เปิดเผยถือหุ้น Alphabet มูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ (17.85 ล้านหุ้น) เป็นการลงทุนลำดับที่ 10 ของพอร์ต
หุ้นยุโรป (European Stocks)
ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลง
-
DE40 ปิดต่ำสุดในรอบสองเดือน (-1.24% ปิดที่ 23,600)
-
FRA40 (-0.5%), SPA35 (-1.15%), ITA40 (-0.5%), FTSE 100 (-0.25%)
ข่าวบริษัท
-
Novo Nordisk (NOVOB.DK) ลดราคายา Wegovy/Ozempic ในสหรัฐเหลือ 349 ดอลลาร์ต่อเดือน หุ้นปรับขึ้น 0.5%
ตลาดเงิน (Forex)
-
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น (USDIDX: +0.2%) จากความกังวลเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
-
สกุลเงินตลาดเกิดใหม่อ่อนค่าต่อต้านดอลลาร์มากที่สุด (USDISL: +0.8%, USDBRL, USDPLN: +0.5%)
-
เยนญี่ปุ่นยังอ่อนค่า (USDJPY: +0.4%) หลัง GDP ติดลบ
-
EURUSD ลดลง 0.25% ปิดที่ 1.159
สินค้าเกษตร (Commodities)
-
ฟิวเจอร์สถั่วเหลืองฟื้นตัว 2.75% ทะลุแนวต้าน จากความหวังว่าจีนจะเพิ่มการซื้อและรายงาน USDA คาดผลผลิตน้อยลง
คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)
-
Bitcoin ลดลง 1.4% ปิดที่ 92,920 ดอลลาร์ ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน
-
Ethereum ลดลง 1.5% ปิดที่ 3,050 ดอลลาร์
โลหะมีค่า (Precious Metals)
-
ทองคำปรับลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน (-0.4% ปิดที่ 4,066 ดอลลาร์)
-
เงินปรับขึ้นเล็กน้อย 0.2% ปิดที่ 50.80 ดอลลาร์
NVIDIA ทำผลประกอบการเหนือความคาดหมาย: ยักษ์ใหญ่ AI ผู้กำลังขับเคลื่อนอนาคต
ข่าวเด่น: บันทึกการประชุม FOMC – หลายเสียงคัดค้านการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม!
ข่าวเด่นวันนี้
Constellation Energy และ Three Mile Island — อดีตและอนาคตของพลังงานนิวเคลียร์