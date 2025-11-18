ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
08:45 · 18 พฤศจิกายน 2025

US500
ดัชนี
-
-
DE40
ดัชนี
-
-
USD/JPY
ฟอเร็ก
-
-
  • ดัชนีหุ้นสหรัฐขยายการปรับตัวลง แม้ช่วงเปิดตลาดจะมีแรงซื้อเล็กน้อย
  • เยนอ่อนค่าหลังตัวเลข GDP ออกมาติดลบ
  • บิทคอยน์ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน

หุ้นสหรัฐ (US Stocks)

แม้ว่าช่วงเปิดตลาดจะมีแรงดีดตัว แต่ดัชนีหุ้นสหรัฐกำลังปิดตลาดในแดนลบ

  • Russell 2000 (US2000: -0.8%) ปรับตัวลงมากที่สุด ยังคงเสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยสูง

  • US100, US500 และ US30 ลดลงราว 0.5%

หุ้นเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด เนื่องจากนักลงทุนกังวลเรื่องมูลค่าในกลุ่ม AI และความตึงตัวก่อนประกาศผลประกอบการของ Nvidia (NVDA.US: -1.7%)

  • ในบรรดาหุ้น “Magnificent 7” ปรับขึ้นเพียง Alphabet (GOOG.US: +3.5%) และ Tesla (TSLA.US: +2%)

  • Berkshire Hathaway เปิดเผยถือหุ้น Alphabet มูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ (17.85 ล้านหุ้น) เป็นการลงทุนลำดับที่ 10 ของพอร์ต

หุ้นยุโรป (European Stocks)

ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลง

  • DE40 ปิดต่ำสุดในรอบสองเดือน (-1.24% ปิดที่ 23,600)

  • FRA40 (-0.5%), SPA35 (-1.15%), ITA40 (-0.5%), FTSE 100 (-0.25%)

ข่าวบริษัท

  • Novo Nordisk (NOVOB.DK) ลดราคายา Wegovy/Ozempic ในสหรัฐเหลือ 349 ดอลลาร์ต่อเดือน หุ้นปรับขึ้น 0.5%

ตลาดเงิน (Forex)

  • ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น (USDIDX: +0.2%) จากความกังวลเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

  • สกุลเงินตลาดเกิดใหม่อ่อนค่าต่อต้านดอลลาร์มากที่สุด (USDISL: +0.8%, USDBRL, USDPLN: +0.5%)

  • เยนญี่ปุ่นยังอ่อนค่า (USDJPY: +0.4%) หลัง GDP ติดลบ

  • EURUSD ลดลง 0.25% ปิดที่ 1.159

สินค้าเกษตร (Commodities)

  • ฟิวเจอร์สถั่วเหลืองฟื้นตัว 2.75% ทะลุแนวต้าน จากความหวังว่าจีนจะเพิ่มการซื้อและรายงาน USDA คาดผลผลิตน้อยลง

คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)

  • Bitcoin ลดลง 1.4% ปิดที่ 92,920 ดอลลาร์ ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน

  • Ethereum ลดลง 1.5% ปิดที่ 3,050 ดอลลาร์

โลหะมีค่า (Precious Metals)

  • ทองคำปรับลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน (-0.4% ปิดที่ 4,066 ดอลลาร์)

  • เงินปรับขึ้นเล็กน้อย 0.2% ปิดที่ 50.80 ดอลลาร์

