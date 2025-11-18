การต่อสู้ AI: Huawei vs Nvidia

Huawei ประกาศซอฟต์แวร์ AI ที่ก้าวล้ำ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของชิป Ascend ได้ถึงสองเท่า นี่ถือเป็นก้าวสำคัญในบริบทของ ข้อจำกัดการส่งออกไปยังจีนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากช่วยให้ผู้ผลิตจีนสามารถ ใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ กลยุทธ์แบบ “ซอฟต์แวร์มาก่อน” (software-first) ช่วยให้ Huawei ขยายขนาดชิปที่มีอยู่ผ่านการจัดกลุ่มและปรับแต่งซอฟต์แวร์ ทำให้การแข่งขันในด้าน AI ของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น ทั้งในด้าน คลาวด์และแอปพลิเคชันการอนุมาน (inference)
จนถึงขณะนี้ Nvidia ยังเป็นผู้นำตลาดชิป AI ในจีนโดยแทบไม่ถูกโค่น โดยมี กำลังประมวลผลสูงสุดและระบบนิเวศนักพัฒนาที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับขนาดของชิป Ascend ร่วมกับ การสนับสนุนจากรัฐสำหรับผู้ผลิตจีน กำลังเริ่ม เปลี่ยนแปลงสมดุลการแข่งขัน Huawei กำลัง ได้รับความนิยมจากบริษัทคลาวด์รายใหญ่ในจีน และค่อย ๆ เพิ่มการผลิตชิปของตน ซึ่งในระยะยาวอาจ จำกัดตำแหน่งครองตลาดเดิมของ Nvidia ในภูมิภาคนี้
ควรสังเกตว่าแม้ Nvidia ยังคงครองตลาดโลก แต่ ตลาดจีนกำลังกลายเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการรักษาโดยไม่มีพันธมิตรในประเทศหรือการปรับกลยุทธ์ที่เหมาะสม ความสามารถในการประมวลผลและการปรับขนาดของชิป Ascend ร่วมกับ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในประเทศ อาจ ดึงส่วนแบ่งตลาดของ Nvidia ในจีน โดยเฉพาะใน ภาคการอนุมานและ AI บนคลาวด์ สำหรับ Nvidia นี่หมายถึงการ ติดตามความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ปรับกลยุทธ์ราคาและเทคโนโลยี และเผชิญความเสี่ยงในการสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันในภูมิภาคสำคัญของเอเชีย
ปัจจุบัน บูมเทคโนโลยี AI กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ ตลาดระมัดระวัง การประเมินมูลค่าบริษัทเทคโนโลยี ขณะที่ ความเร็วของนวัตกรรมและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในจีน ส่งผลต่อ ความผันผวนในตลาด ในบริบทนี้ Huawei อาจ กำหนดมาตรฐานใหม่และเร่งการยอมรับ AI ในประเทศ ซึ่ง เพิ่มการแข่งขัน ในขณะเดียวกันก็ สะท้อนให้เห็นว่า Nvidia ไม่สามารถมองว่าตลาดจีนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเติบโตอย่างสมบูรณ์
ในทางปฏิบัติ คำถามที่ว่า Nvidia สูญเสียตลาดจีนไปแล้วหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีอีกต่อไป อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ Huawei และผู้เล่นท้องถิ่นอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าผู้นำระดับโลกก็ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค เนื่องจาก ตลาด AI ในจีนกลายเป็นสนามแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นเรื่อย ๆ
