น้ำมันร่วง 2.5% สู่ระดับ $88 หลังความตึงเครียดตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย 📉 แนวโน้มขาขึ้นจบแล้วหรือยัง?

ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรงราว 2.5% มาอยู่ต่ำกว่า $88 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางแรงกดดันจากตลาดที่เริ่มให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ของการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยน้ำมัน Brent มีแนวโน้มปิดต่ำกว่า $88 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สัปดาห์แรกของความขัดแย้ง นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังลดลง และอาจนำไปสู่การฟื้นตัวของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แม้รายละเอียดข้อตกลงยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ในเชิงเทคนิค ราคาน้ำมันเคยลงไปทดสอบเส้น EMA 200 (EMA200) บริเวณ $85.5 ก่อนจะดีดกลับขึ้นบางส่วน โดยโซน $85 ยังคงเป็นแนวรับสำคัญของฝั่งขาขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเคยเห็นแรงซื้อกลับหลายครั้งสะท้อนผ่านแท่งเทียนที่มีไส้ล่างยาว
หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ การหลุดต่ำกว่าแนวรับดังกล่าวอย่างยั่งยืนยังมีโอกาสต่ำ แต่ในทางกลับกัน หากการเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน้า และการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับสู่ภาวะปกติ ตลาดอาจเริ่มมองว่าการกลับขึ้นไปเหนือ $100 ต่อบาร์เรลมีโอกาสน้อยลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันอาจถูกกดดันให้กลับไปทดสอบระดับก่อนความขัดแย้งแถว $74
ในกรณีดังกล่าว จะคิดเป็นการปรับตัวลงราว 17% จากระดับปัจจุบัน โดยแนวต้านสำคัญตาม Fibonacci อยู่ที่บริเวณ $93 และ $97 ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม แม้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าขาขึ้นรอบใหญ่สิ้นสุดแล้ว แต่ความเป็นไปได้ของการกลับตัวของแนวโน้มถือว่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มความขัดแย้งในปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
Source: xStation 5
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