🚩 สัญญาซื้อน้ำส้มสายพันธุ์เข้มข้น (Orange Juice Futures) ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี — รายงาน CoT บอกอะไรเรา?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำส้มสายพันธุ์เข้มข้นแช่แข็ง (FCOJ) ที่จดทะเบียนใน ICE กำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ขณะที่รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุดชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในสถานะการลงทุนของกลุ่มนักเก็งกำไร แม้กลุ่ม Managed Money ยังคงมีสถานะสุทธิ Short แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทุนได้เพิ่มสถานะ Long พร้อมลดสถานะ Short ลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้สถานะสุทธิขยับไปในทิศทาง Bullish ถึง 444 สัญญา
เมื่อเทียบกับ Open Interest ทั้งหมดเพียง 9,794 สัญญา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่ามีนัยสำคัญและยากที่จะมองว่าเป็นเพียงความผันผวนทางสถิติ ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์อื่น ๆ เพิ่มสถานะ Short อย่างมาก ส่วนกลุ่ม Other Reportables ยังคงถือสถานะ Long อย่างชัดเจน
โครงสร้างของ COT ยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าการกลับตัวของแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ แต่สถานะของนักเก็งกำไรในตลาด FCOJ กำลังสะท้อนมุมมองที่ Bearish น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
- Managed Money ยังคงมีสถานะสุทธิ Short จำนวน 1,136 สัญญา โดยถือ Long 2,379 สัญญา เทียบกับ Short 3,515 สัญญา
- การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของ Managed Money เป็นไปในทิศทางบวกอย่างชัดเจน โดยเพิ่ม Long 200 สัญญา และปิด Short 244 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิดีขึ้น 444 สัญญา
- กลุ่ม Producer/Merchant/Processor/User เพิ่มสถานะ Short โดยเพิ่ม Short 528 สัญญา และลด Long ลง 47 สัญญา
- กลุ่ม Other Reportables ยังคงมีสถานะสุทธิ Long อย่างแข็งแกร่ง โดยถือ Long 2,390 สัญญา เทียบกับ Short เพียง 169 สัญญา คิดเป็นสถานะสุทธิ +2,221 สัญญา
- Open Interest ลดลง 127 สัญญา เหลือ 9,794 สัญญา ขณะที่เทรดเดอร์รายใหญ่ที่สุด 4 รายถือครองสถานะ Short รวมกันสูงถึง 42% ของ Short ทั้งหมด
แหล่งข้อมูล: CFTC
Managed Money: ยังเป็นขาลง แต่ทิศทางของเงินทุนกำลังเปลี่ยนไป
กลุ่ม Managed Money ยังคงเป็นหมวดหมู่ที่สำคัญที่สุดในการประเมินมุมมองของนักเก็งกำไร ปัจจุบันกองทุนถือสถานะ Long จำนวน 2,379 สัญญา, Short 3,515 สัญญา และ Spreading 251 สัญญา ส่งผลให้มีสถานะสุทธิ Short จำนวน 1,136 สัญญา โดยสถานะ Short คิดเป็น 35.9% ของ Open Interest ทั้งหมด เทียบกับ Long ที่ 24.3%
สิ่งที่น่าสนใจกว่าระดับสถานะในปัจจุบันคือการเปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย Managed Money เพิ่มสถานะ Long 200 สัญญา พร้อมลดสถานะ Short ลง 244 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิดีขึ้น 444 สัญญา จากประมาณ -1,580 สัญญา มาอยู่ที่ -1,136 สัญญา
กองทุนกำลังลดการเดิมพันขาลงพร้อมกับเพิ่มการเปิดรับโอกาสขาขึ้นในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่าการปรับสถานะดีขึ้นจากการปิด Short เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ยังไม่ถือเป็นการกลับทิศทางของมุมมองโดยสมบูรณ์ เนื่องจาก Managed Money ยังคงมีสถานะสุทธิ Short อย่างชัดเจน
Commercials เพิ่มการป้องกันความเสี่ยงฝั่ง Short
กลุ่ม Producer/Merchant/Processor/User ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาดสินค้าจริง ถือ Long 1,656 สัญญา และ Short 3,267 สัญญา ส่งผลให้มีสถานะสุทธิ Short ประมาณ 1,611 สัญญา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Long ลดลง 47 สัญญา ขณะที่ Short เพิ่มขึ้นถึง 528 สัญญา
การเพิ่มสถานะ Short ในกลุ่มนี้ไม่ควรถูกตีความเช่นเดียวกับการเพิ่ม Short ของกองทุนเก็งกำไร เพราะสำหรับผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ใช้สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดจริง สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคา
ดังนั้น การเพิ่มสถานะ Short ของกลุ่ม Commercials อาจสะท้อนการทำ Hedging ที่เพิ่มขึ้น มากกว่าจะเป็นการคาดการณ์โดยตรงว่าราคาน้ำส้ม FCOJ จะปรับตัวลง ความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างมากในการวิเคราะห์สถานะ COT ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
Other Reportables ยังคง Bullish อย่างชัดเจน
สถานะที่มีทิศทางชัดเจนที่สุดในขณะนี้อยู่ที่กลุ่ม Other Reportables โดยถือ Long 2,390 สัญญา เทียบกับ Short เพียง 169 สัญญา ทำให้มีสถานะสุทธิ Long สูงถึง +2,221 สัญญา
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Long เพิ่มขึ้นอีก 64 สัญญา ขณะที่ Short ลดลงถึง 303 สัญญา ปัจจุบันสถานะ Long ของกลุ่มนี้คิดเป็น 24.4% ของ Open Interest ทั้งหมด เทียบกับ Short เพียง 1.7%
Other Reportables จึงเป็นแรงถ่วงดุลที่ชัดเจนต่อสถานะ Bearish ของ Managed Money อย่างไรก็ตาม ไม่ควรมองว่ากลุ่มนี้เทียบเท่ากับ Hedge Funds เนื่องจากประกอบด้วยผู้เล่นรายใหญ่ที่ต้องรายงานสถานะ แต่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่หลักอื่น ๆ ของ CFTC
Open Interest ต่ำ ทำให้การเปลี่ยนแปลงของสถานะมีนัยสำคัญมากขึ้น
Open Interest รวมอยู่ที่ 9,794 สัญญา ลดลง 127 สัญญาจากสัปดาห์ก่อน ตลาด FCOJ ยังคงเป็นตลาด Futures ที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก ดังนั้นการเคลื่อนไหวของสถานะเพียงไม่กี่ร้อยสัญญาอาจมีน้ำหนักมากกว่าที่เห็นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องสูง
การปรับดีขึ้น 444 สัญญาของสถานะสุทธิ Managed Money ในสัปดาห์เดียว คิดเป็นประมาณ 4.5% ของ Open Interest ทั้งหมด นอกจากนี้ เทรดเดอร์รายใหญ่ที่สุด 4 รายยังถือครองสถานะ Short รวมกันถึง 42.0% ขณะที่ 8 รายใหญ่ที่สุดถือครองมากถึง 56.7%
การกระจุกตัวของสถานะ Short ในระดับสูงทำให้ตลาดมีความเสี่ยงต่อการเกิด Short Covering ที่รุนแรงได้ หากผู้เล่นรายใหญ่หลายรายลดสถานะ Short พร้อมกัน สภาพคล่องที่ค่อนข้างจำกัดของตลาด FCOJ อาจขยายความรุนแรงของการเคลื่อนไหวของราคาได้
COT กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับตลาดน้ำส้ม?
จุดสำคัญของสถานการณ์ปัจจุบันคือ ความแตกต่างระหว่างระดับของสถานะและโมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงสถานะเก็งกำไร แม้ Managed Money ยังคงถือสถานะสุทธิ Short ในระดับสูง แต่สถานะดังกล่าวปรับดีขึ้นถึง 444 สัญญาภายในสัปดาห์เดียว จากทั้งการเพิ่ม Long และการลด Short
ดังนั้น รายงาน COT ในครั้งถัด ๆ ไปจะมีความสำคัญอย่างมาก หากกองทุนยังคงเพิ่มสถานะ Long พร้อมลด Short อย่างต่อเนื่อง ก็อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสถานะเก็งกำไรอย่างค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าจะเป็นเพียงการปิด Short ครั้งเดียว สัญญาณที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจะเกิดขึ้นหาก Managed Money ขยับเข้าใกล้สถานะสุทธิเป็นกลาง พร้อมกับ Open Interest ที่เพิ่มขึ้น
สถานะ FCOJ ยังคงเป็น Bearish ในแง่ของระดับโดยรวม แต่กระแสเงินทุนของนักเก็งกำไรกำลังสะท้อนมุมมองที่ Bearish น้อยลงอย่างชัดเจน แม้ยังไม่สามารถยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มในระยะยาวได้ แต่ความเร็วในการลดสถานะ Short ทำให้สถานะของกองทุนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ควรจับตาในรายงาน COT ครั้งต่อ ๆ ไป
กราฟ ORANGE (กรอบเวลา D1)
หลังจากปรับตัวลงอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปี 2024–2025 ตลาดน้ำส้มยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง และเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลงมาเป็นเวลาหลายเดือน ความพยายามฟื้นตัวหลายครั้งถูกจำกัดบริเวณ “เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุด” ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณระดับ 150
ขณะนี้สัญญาซื้อขายกำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดล่าสุด ซึ่งเป็นระดับราคาที่เคยเห็นในช่วงต้นปี 2022 ในมุมมองทางเทคนิค การที่ราคายังคงทำระดับต่ำอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่า แนวโน้มหลักยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้สถานะของนักเก็งกำไรจะปรับดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ตลาด ORANGE Futures จะเปิดการซื้อขายในวันนี้เวลา 13:05 น. GMT
Source: xStation5
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