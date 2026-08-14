กาแฟร่วง 5% บน ICE 📉 แรงขายทำกำไรถล่มตลาด แม้สต็อก Arabica ยังอยู่ในระดับต่ำ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากาแฟ Arabica บน ICE ปรับตัวลงราว 5% ในวันนี้ หลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน โดยราคากำลังเผชิญแรงกดดันจากคาดการณ์ผลผลิตกาแฟบราซิลที่อยู่ในระดับสูง และแนวโน้มการเก็บเกี่ยวที่อาจเร่งตัวขึ้นหากสภาพอากาศดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การเทขายในวันนี้สวนทางกับตลาดกาแฟจริงที่ยังคงตึงตัว โดยสต็อกกาแฟที่ได้รับการรับรองจาก ICE ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 2 ปีครึ่ง ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงสะท้อนความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ El Niño ซึ่งอาจมีความสำคัญมากขึ้นต่อผลผลิตของบราซิลในฤดูกาลหน้า การร่วงลงราว 5% จึงดูเหมือนจะสะท้อนการกลับมาให้ความสำคัญกับอุปทานระยะสั้นที่มีแนวโน้มล้นตลาด ขณะที่ความเสี่ยงด้านปริมาณกาแฟ Arabica คุณภาพสูงยังคงอยู่ในระดับสูง
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Arabica บน ICE ปรับตัวลงราว 5% ในวันนี้ แม้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากสต็อกที่อยู่ในระดับต่ำและ Weather Premium
- ปัจจัยลบสำคัญยังคงเป็นแนวโน้มอุปทาน โดย USDA คาดการณ์ผลผลิตกาแฟทั่วโลกในฤดูกาล 2026/27 ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 189.7 ล้านกระสอบ เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน
- USDA คาดว่าบราซิลจะผลิตกาแฟได้ราว 71.9 ล้านกระสอบ เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยชดเชยผลกระทบจากสต็อกในตลาดซื้อขายที่อยู่ในระดับต่ำ
- ขณะเดียวกัน สต็อก Arabica ที่ได้รับการรับรองจาก ICE เพิ่งลดลงมาอยู่ที่ราว 244,000 กระสอบ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 2 ปีครึ่ง
- การเก็บเกี่ยวกาแฟของบราซิลดำเนินไปช้ากว่าปีก่อน แต่สภาพอากาศที่แห้งลงอาจช่วยให้ผู้ผลิตเร่งการเก็บเกี่ยวได้ ส่งผลให้แรงกดดันด้านอุปทานเพิ่มขึ้น
- คุณภาพของกาแฟ Arabica บางส่วนจากผลผลิตใหม่ของบราซิลยังเป็นประเด็นที่น่ากังวล โดยมีรายงานว่าคุณภาพรสชาติและขนาดเมล็ดอ่อนแอลง ซึ่งอาจทำให้การเติมสต็อก ICE ฟื้นตัวได้อย่างจำกัด
- El Niño ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญในช่วงที่เหลือของฤดูกาล โดยการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนและอุณหภูมิอาจกระทบต่อสภาพการออกดอกและแนวโน้มผลผลิตในอนาคต
ผลผลิตทำสถิติใหม่กลับมาเป็นประเด็นสำคัญ
แนวโน้มอุปทานที่อยู่ในระดับสูงมากในฤดูกาล 2026/27 ยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักที่สนับสนุนฝั่งผู้ขาย โดย USDA คาดว่าผลผลิตกาแฟทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 6% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 189.7 ล้านกระสอบ ขณะที่ผลผลิต Arabica จะเพิ่มขึ้นราว 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ คาดว่าสต็อกกาแฟทั่วโลก ณ สิ้นฤดูกาลจะเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านกระสอบ สู่ระดับ 26.3 ล้านกระสอบ
บราซิลยังคงมีบทบาทสำคัญต่อแนวโน้มดังกล่าว โดย USDA คาดการณ์ผลผลิตที่ 71.9 ล้านกระสอบ เพิ่มขึ้นราว 14% จากปีก่อน นอกจากนี้ สภาพอากาศที่แห้งลงอาจช่วยให้การเก็บเกี่ยวเร่งตัวขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้ล่าช้าจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
โอกาสที่กาแฟจากบราซิลจะเข้าสู่ตลาดเร็วขึ้น ถือเป็นปัจจัยด้านอุปทานที่กดดันราคาได้มากที่สุดในขณะนี้ หลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ นักลงทุนจึงอาจกำลังกลับมาให้ความสนใจกับขนาดและปริมาณผลผลิตที่พร้อมออกสู่ตลาดในปัจจุบัน มากกว่าการมุ่งเน้นเฉพาะความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในอนาคต
สต็อก ICE ต่ำจำกัดแรงกดดันขาลง
อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือผลผลิตที่อยู่ในระดับสูงไม่ได้หมายความว่าจะมีปริมาณกาแฟที่สามารถส่งมอบตามสัญญา ICE เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกัน สต็อก Arabica ที่ได้รับการรับรองจาก ICE เพิ่งลดลงมาอยู่ที่ราว 244,000 กระสอบ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 2 ปีครึ่ง และต่ำกว่าระดับของปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิตบราซิล โดยข้อมูลที่ Vesper อ้างอิงจากรายงานของ Sucafina ระบุว่า กาแฟบางส่วนจากผลผลิตใหม่มีคุณภาพด้านรสชาติและขนาดเมล็ดต่ำกว่าคาด ซึ่งหมายความว่าแม้ผลผลิตโดยรวมจะอยู่ในระดับสูง แต่ก็อาจไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนกาแฟที่ผ่านเกณฑ์สำหรับการส่งมอบในตลาดซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว
ตลาดจึงมีปริมาณกาแฟจำนวนมากในตัวเลขคาดการณ์ผลผลิต แต่ยังมีปริมาณสำรองของกาแฟที่พร้อมเข้าสู่ระบบส่งมอบของ ICE ในระดับจำกัด ความแตกต่างนี้ช่วยอธิบายว่าทำไม Arabica ยังคงมีความผันผวนสูง และทำไมปัจจัยด้านสภาพอากาศจึงสามารถทำให้ราคาปรับตัวแรงได้
El Niño ยังคงเป็นความเสี่ยงต่อผลผลิตฤดูกาลหน้า
อีกปัจจัยที่ทำให้การตีความการปรับตัวลงในวันนี้ไม่สามารถมองเป็นสัญญาณขาลงได้อย่างชัดเจนคือ El Niño ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มกลับมาให้ Premium กับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศอีกครั้ง หลัง Arabica ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน
สำหรับบราซิล ช่วงสำคัญคือฤดูออกดอกระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน อุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ไม่สม่ำเสมออาจเพิ่มความเครียดให้กับต้นกาแฟและกระทบศักยภาพการผลิตของผลผลิตในอนาคต ดังนั้น El Niño จึงเป็นความเสี่ยงต่ออุปทานในอนาคต ขณะที่ผลผลิตบราซิลที่อยู่ในระดับสูงกำลังกดดันตลาดในปัจจุบัน ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ เพราะแรงขายในวันนี้อาจสะท้อนการที่ปัจจัยด้านอุปทานระยะสั้นมีอิทธิพลเหนือความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในขณะนี้ แต่สมดุลอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูออกดอก
การเคลื่อนไหวในวันนี้ควรมองควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของราคาก่อนหน้านี้ด้วย โดยในช่วงต้นเดือนสิงหาคม Arabica ยังคงซื้อขายสูงกว่าจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนราว 30% หลังนักลงทุนประเมินความเสี่ยงจาก El Niño และสต็อก ICE ที่ต่ำเป็นพิเศษ
ตลาดจึงกำลังเผชิญกับ 2 เรื่องราวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ด้านหนึ่ง ผลผลิตทั่วโลกที่ทำสถิติสูงสุด ผลผลิตบราซิลที่อยู่ในระดับสูง และโอกาสที่การเก็บเกี่ยวจะเร่งตัวขึ้น ล้วนสนับสนุนราคาที่ลดลง อีกด้านหนึ่ง สต็อกที่ได้รับการรับรองในระดับต่ำมาก ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพกาแฟ Arabica บางส่วนจากบราซิล และความเสี่ยงจาก El Niño ยังคงจำกัดอุปทานในตลาดจริง
การปรับตัวลงในวันนี้เพิ่มแรงกดดันด้านอุปทานระยะสั้น แต่ยังไม่ได้แก้ปัญหาปริมาณกาแฟคุณภาพสูงที่มีอยู่อย่างจำกัด จังหวะการเก็บเกี่ยวและการขายผลผลิตของบราซิล การเปลี่ยนแปลงของสต็อก ICE และเมื่อเข้าสู่เดือนกันยายน สภาพอากาศในช่วงฤดูออกดอกที่สำคัญ จะเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อทิศทางครั้งถัดไปของ Arabica
กราฟกาแฟ (D1)
หลังจากเกิดแรงขายในโซน 340–350 สัญญากาแฟได้ปรับตัวลงมายังบริเวณ Fibonacci Retracement 38.2% ของการปรับตัวลงครั้งล่าสุด ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 317 โดยบริเวณนี้ยังเป็นแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ย EMA200 และ EMA50 เคลื่อนตัวมาอยู่ใกล้กัน
หากราคาหลุดโซนนี้ลงอย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางไปสู่ระดับ 290 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Retracement 23.6% ขณะที่หากราคาดีดตัวกลับจากบริเวณปัจจุบัน มีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 360 ซึ่งเป็น Fibonacci Retracement 61.8% และเป็นบริเวณที่เคยเกิดแรงซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปีนี้
Source: xStation5
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