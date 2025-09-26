กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก
การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก ICE เกิดขึ้นบางส่วนจาก ภาษีนำเข้ากาแฟจากบราซิล 50% ของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดกาแฟตึงตัว ตามข้อมูลของ ICE สต็อกกาแฟลดลงต่ำสุดในรอบ 17.5 เดือน เหลือ 601,717 ถุง ณ วันอังคารที่ 23 กันยายน และกาแฟ โรบัสต้า ก็ลดลงเช่นกัน เหลือต่ำสุดในรอบเกือบสองเดือน
ในระยะสั้น การปรับตัวขึ้นของกาแฟขยายไปถึง โรบัสต้า ด้วยแรงหนุนจาก คาดการณ์ฝนหนักในเขตสูงกลางของเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะตกต่อเนื่องจนสิ้นเดือนและอาจทำลายเมล็ดกาแฟที่อยู่ระหว่างการพัฒนาก่อนเก็บเกี่ยว
ด้านบราซิล สำนักงานพยากรณ์อากาศ Somar Meteorologia รายงานว่าฝนในมินาสเชไรส์จะตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ หากฝนตกยาวต่อเนื่อง ราคากาแฟอาราบิก้าอาจเจอแรงต้านทางเทคนิค แม้ว่าสต็อก ICE จะลดลง
สัปดาห์ที่แล้ว สัญญากาแฟปรับตัวลงไปต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนจากการคาดการณ์ฝนเพิ่มขึ้นในมินาสเชไรส์ แต่ข้อมูล ICE ล่าสุดได้กระตุ้นความสนใจซื้อและแรงเก็งกำไรกลับเข้าสู่ตลาด
มุมมองทางเทคนิค (COFFEE – D1)
ราคาทะลุ EMA 50 วัน บนกราฟรายวัน หลังจากทดสอบ EMA 200 วัน (เส้นสีแดง)
ราคาฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด 350-420
ราคาขยับเหนือ Fibonacci retracement 61.8% ของคลื่นขาลงตั้งแต่ต้นปี
แนวต้านสำคัญอยู่ใกล้โซน 390 ซึ่งอาจเป็นจุดทดสอบอุปทานสำคัญ
Source: xStation5
รายงาน CFTC Commitment of Traders (CoT) – กาแฟ (ข้อมูลถึง 16 กันยายน) แสดงให้เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่าง ผู้เก็งกำไรขนาดใหญ่ (Managed Money) กับ ผู้ค้า/ผู้ผลิต (Commercials)
Commercials (ผู้ค้า/ผู้ผลิต)
ถือ สัญญา short มากกว่า long (76,352 สัญญา vs 41,032 สัญญา)
เป็นรูปแบบคลาสสิกของ การป้องกันความเสี่ยงจากการขายผลผลิตในอนาคต
Net positioning อยู่ฝั่ง short ชัดเจน สะท้อนการป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่อาจลดลง
Managed Money (ผู้เก็งกำไร)
ถือ long contracts 50,407 สัญญา เทียบกับ short เพียง 9,246 สัญญา
นอกจากนี้มี 23,530 สัญญาเป็น “spreading” (กลยุทธ์กลาง/ไม่เอียง)
Net positioning ยังคง bias ฝั่ง long หนัก อัตราส่วนประมาณ 5:1
เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน เพิ่ม long ขึ้น +1,731 สัญญา
สรุป
Commercials เล่นป้องกันความเสี่ยง ใช้ราคาสูงเพื่อ hedge ความเสี่ยงราคาตก → เป็นพฤติกรรมปกติของผู้ผลิต
Speculative funds คาดว่าราคากาแฟจะขึ้นต่อ จึงยังถือ long หนาแน่น
อย่างไรก็ตาม หากผู้ผลิต hedge หนักต่อเนื่อง อาจ จำกัดแรงซื้อเก็งกำไร และทำให้แนวโน้ม rally ในอนาคตอ่อนแรง
Source: CFTC