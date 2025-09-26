อ่านเพิ่มเติม

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

16:34 26 กันยายน 2025

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก

การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก ICE เกิดขึ้นบางส่วนจาก ภาษีนำเข้ากาแฟจากบราซิล 50% ของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดกาแฟตึงตัว ตามข้อมูลของ ICE สต็อกกาแฟลดลงต่ำสุดในรอบ 17.5 เดือน เหลือ 601,717 ถุง ณ วันอังคารที่ 23 กันยายน และกาแฟ โรบัสต้า ก็ลดลงเช่นกัน เหลือต่ำสุดในรอบเกือบสองเดือน

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ในระยะสั้น การปรับตัวขึ้นของกาแฟขยายไปถึง โรบัสต้า ด้วยแรงหนุนจาก คาดการณ์ฝนหนักในเขตสูงกลางของเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะตกต่อเนื่องจนสิ้นเดือนและอาจทำลายเมล็ดกาแฟที่อยู่ระหว่างการพัฒนาก่อนเก็บเกี่ยว

ด้านบราซิล สำนักงานพยากรณ์อากาศ Somar Meteorologia รายงานว่าฝนในมินาสเชไรส์จะตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ หากฝนตกยาวต่อเนื่อง ราคากาแฟอาราบิก้าอาจเจอแรงต้านทางเทคนิค แม้ว่าสต็อก ICE จะลดลง

สัปดาห์ที่แล้ว สัญญากาแฟปรับตัวลงไปต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนจากการคาดการณ์ฝนเพิ่มขึ้นในมินาสเชไรส์ แต่ข้อมูล ICE ล่าสุดได้กระตุ้นความสนใจซื้อและแรงเก็งกำไรกลับเข้าสู่ตลาด

มุมมองทางเทคนิค (COFFEE – D1)

  • ราคาทะลุ EMA 50 วัน บนกราฟรายวัน หลังจากทดสอบ EMA 200 วัน (เส้นสีแดง)

  • ราคาฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด 350-420

  • ราคาขยับเหนือ Fibonacci retracement 61.8% ของคลื่นขาลงตั้งแต่ต้นปี

  • แนวต้านสำคัญอยู่ใกล้โซน 390 ซึ่งอาจเป็นจุดทดสอบอุปทานสำคัญ

 

Source: xStation5

รายงาน CFTC Commitment of Traders (CoT) – กาแฟ (ข้อมูลถึง 16 กันยายน) แสดงให้เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่าง ผู้เก็งกำไรขนาดใหญ่ (Managed Money) กับ ผู้ค้า/ผู้ผลิต (Commercials)

Commercials (ผู้ค้า/ผู้ผลิต)

  • ถือ สัญญา short มากกว่า long (76,352 สัญญา vs 41,032 สัญญา)

  • เป็นรูปแบบคลาสสิกของ การป้องกันความเสี่ยงจากการขายผลผลิตในอนาคต

  • Net positioning อยู่ฝั่ง short ชัดเจน สะท้อนการป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่อาจลดลง

Managed Money (ผู้เก็งกำไร)

  • ถือ long contracts 50,407 สัญญา เทียบกับ short เพียง 9,246 สัญญา

  • นอกจากนี้มี 23,530 สัญญาเป็น “spreading” (กลยุทธ์กลาง/ไม่เอียง)

  • Net positioning ยังคง bias ฝั่ง long หนัก อัตราส่วนประมาณ 5:1

  • เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน เพิ่ม long ขึ้น +1,731 สัญญา

สรุป

  • Commercials เล่นป้องกันความเสี่ยง ใช้ราคาสูงเพื่อ hedge ความเสี่ยงราคาตก → เป็นพฤติกรรมปกติของผู้ผลิต

  • Speculative funds คาดว่าราคากาแฟจะขึ้นต่อ จึงยังถือ long หนาแน่น

  • อย่างไรก็ตาม หากผู้ผลิต hedge หนักต่อเนื่อง อาจ จำกัดแรงซื้อเก็งกำไร และทำให้แนวโน้ม rally ในอนาคตอ่อนแรง

 

Source: CFTC

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...

 14:50

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐ และถ้อยแถลงเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เฟด

ปฏิทินเศรษฐกิจปลายสัปดาห์ ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่จะประกาศในช่วงครึ่งหลังของวัน โดยจุดโฟกัสหลักอยู่ที่ PCE และรายได้ของผู้บริโภคสหรัฐ ซึ่งจะมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจของเฟดในอนาคต รายละเอียดปฏิทินรายวัน 09:00...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก