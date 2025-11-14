ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดทำการอย่างเป็นทางการแล้ว หลังวิกฤตการเงินยาวนานกว่า 40 วัน แต่ ตลาดหุ้นยังไม่แสดงสัญญาณความมั่นใจ
ดัชนีอเมริกันปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนในวันนี้ NASDAQ100 และ Russell2000 ลดลง 2% ขณะที่ S&P500 และ DOW ลดลงกว่า 1%

  • Alphabet ถูก EU ตรวจสอบอีกครั้งเกี่ยวกับการละเมิดกฎตลาดดิจิทัลของสหภาพยุโรป ราคาหุ้นร่วง 3%

  • Tesla ต้องเรียกคืนแบตเตอรี่ "Powerwall" กว่า 10,000 ชุด หลังคณะกรรมการความปลอดภัยพบว่าแบตเตอรี่มีแนวโน้มร้อนเกินไปและลุกไหม้ ราคาหุ้นลดลงกว่า 7%

  • FOMC สมาชิก Beth Hammack กดดันดัชนีด้วยคำกล่าวว่า “ถึงเวลานโยบายการเงินเข้มงวด” เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

ยุโรปเริ่มเซสชันด้วยความเชื่อมั่นเชิงลบ

  • ดัชนีหลักทั้งหมดปิดลบ

  • FTSE 100 และ DAX เป็นผู้นำการปรับตัวลดลง

  • สหราชอาณาจักรเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ GDP เดือนกันยายนลดลง 0.1% และการผลิตอุตสาหกรรมลดลง 2%

  • Siemens (เยอรมนี) ราคาหุ้นลดเกือบ 10% หลังประกาศผลประกอบการ นักลงทุนผิดหวังกับ EPS และคาดการณ์ปีหน้า แม้ฝ่ายบริหารยังแสดงความมั่นใจ

พลังงาน:

  • EIA รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเกินคาด น้ำมันเบนซินลดต่อเนื่อง แต่ระดับรวมยังต่ำ การส่งออกเพิ่มขึ้น การนำเข้าน้ำมันลดลง รายงานไม่กดดันราคาน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ ราคาสัญญายังอยู่ใกล้ระดับเปิดตลาด

โลหะมีค่า:

  • ราคาปรับตัวลดลง

  • ทองคำ หลังจากเพิ่งกลับขึ้นเหนือ 4,000 USD/oz ลดลง 1%

  • แพลทินัมและเงิน ลดลงมากกว่า 2%

ค่าเงิน:

  • ดอลลาร์อ่อนค่าชัดเจน

  • ลดลง >0.7% ต่อฟรังก์สวิส, 0.45% ต่อยูโร, 0.5% ต่อปอนด์, 0.25% ต่อเยน

  • ปอนด์และฟรังก์แข็งค่าขึ้นต่อคู่สกุลหลักหลายคู่

ตลาดคริปโต:

  • การขายออกกว้างขวาง

  • เหรียญขนาดเล็กบางตัวร่วงสูงสุด 10%

  • Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ลดกว่า 3%

  • Ethereum ลดกว่า 5% เหลือระดับ 3,200 ดอลลาร์

