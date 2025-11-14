Siemens หลังประกาศผลประกอบการ: อะไรที่ผิดพลาด?
Siemens กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีได้เผยผลประกอบการไตรมาสและประจำปี โดย ทำให้นักลงทุนผิดหวังอย่างมาก ราคาหุ้นปรับตัวลดเกือบ 10% ในเพียงหนึ่งวัน
รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 21.4 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบปีต่อปี และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เพียงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม EPS ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน อยู่ที่ 2.08 เทียบกับคาดการณ์ 2.55 การลดลงนี้เกิดจาก กำไรสุทธิในเซกเมนต์หลักลดลง 13%
มุมมองภาพรวมและระยะยาวของบริษัทแสดงสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น
รายได้ประจำปีเพิ่มเป็น 78.9 พันล้านยูโร
ยอดคำสั่งซื้ออยู่ที่ 88.4 พันล้านยูโร
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 16% ทำสถิติสูงสุดที่ 10.4 พันล้านยูโร
(ผลลัพธ์นี้ได้รับแรงกดดันจากการเข้าซื้อกิจการ Altair และ Dotmatics มูลค่า 10 และ 5 พันล้านยูโรตามลำดับ)
Free Cash Flow ทำสถิติสูงสุดที่ 10.8 พันล้านยูโร
Backlog ณ สิ้นปีอยู่ที่ 117 พันล้านยูโร
ผลประกอบการตามเซกเมนต์ (ไตรมาส)
Digital Industries เติบโตมากที่สุด +29%
Smart Infrastructure แม้กำไรลดลง แต่ยังคงมี อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มต่อเนื่อง 20 ไตรมาสติดต่อกัน
Mobility ผลงานอ่อนแอ ลดลงหนัก 45%
ผลลัพธ์เหล่านี้ถือว่าเพียงพอสำหรับตลาด ถ้าไม่รวมถึงการคาดการณ์ปีหน้า
EPS คาดว่าจะอยู่ที่ 10.40–11.00 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคาดการณ์ตลาดประมาณ 7%
บริษัทระบุว่าการลดลงเกิดจาก แรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เอื้ออำนวย
CEO ของ Siemens ได้ชี้แจงในงานแถลงผลประกอบการถึง ความสำคัญของการสร้าง Free Cash Flow
บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งใน เซกเมนต์ที่มีกำไรสูงกว่า พร้อมนโยบายจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงและสูง
แม้ว่าการคาดการณ์ที่ระมัดระวังทำให้นักลงทุนผิดหวัง แต่ขนาดของการปรับตัวลงอาจตั้งคำถามถึง เหตุผลพื้นฐานของความลึกของการปรับตัวนี้
