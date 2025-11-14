สรุปข่าวเช้า

- การซื้อขายในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิกยังคงเผชิญกับบรรยากาศเชิงลบ สืบเนื่องจากแรงเทขายในตลาดวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ ดัชนีของจีนปรับลดลงราว 1.50–1.80% ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงมากกว่า 3.00% และดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.75%
- สกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในช่วงครึ่งแรกของวันคือปอนด์อังกฤษ ซึ่งร่วงลงหลังจากการระงับแผนขึ้นภาษีเงินได้
- นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรเชล รีฟส์ ประกาศยกเลิกแผนขึ้นภาษีเงินได้ก่อนการเปิดงบประมาณวันที่ 26 พฤศจิกายน ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางการคลังราว 30,000 ล้านปอนด์
- ในทางกลับกัน หนึ่งในสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดคือดอลลาร์นิวซีแลนด์
- ดัชนี PMI เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเป็น 51.4 (จาก 50.1) และ RBNZ ยืนยันการผ่อนคลายเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ LVR ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 1.40% หลังยูเครนโจมตีคลังน้ำมันของรัสเซีย โดยโดรนได้สร้างความเสียหายให้กับท่าเรือน้ำมันที่โนโวโรซีสค์ ซึ่งมีกำลังการขนส่งประมาณ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐฯ รายงานความคืบหน้าในการลดภาษีนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งขณะนี้รอการอนุมัติจากประธานาธิบดีทรัมป์
- สำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า รัฐบาลกำลังเตรียมมาตรการยกเว้นภาษีแบบเจาะจง เพื่อบรรเทาเงินเฟ้อด้านอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดค่าครองชีพ
- ราคาบ้านใหม่ในจีนลดลง 0.45% แบบรายเดือน ขณะที่ราคาบ้านมือสองลดลง 0.66% การปรับตัวลงต่อเนื่องหลายปีส่งผลกระทบต่อการบริโภค การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 4.9% YoY (ต่ำกว่าคาดการณ์) ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.9% การลงทุนสินทรัพย์ถาวรลดลง 1.7% ตั้งแต่ต้นปี และอัตราว่างงานทรงตัวที่ 5.1%
- PBoC กำหนดค่าเงินหยวน (USDCNY) อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024
- ข้อตกลงใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ประกอบด้วยการลดภาษีครั้งใหญ่และการลงทุนจำนวนมากจากเกาหลีใต้ โซลประกาศมาตรการรักษาเสถียรภาพเงินวอนหลังอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน และมีการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของการแทรกแซงค่าเงิน
- Amazon และ Microsoft สนับสนุนกฎหมาย Gain AI Act ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่จำกัดการส่งออกชิปขั้นสูงของ Nvidia ไปยังจีน
- ตลาดคริปโตยังคงปรับตัวลงตามกระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและข่าวการเมืองเชิงลบ บิตคอยน์ร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 อยู่ที่ประมาณ 96,000 USD
ตลาดเด่น: OIL.WTI
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: GDP ยูโรโซน และถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC เพิ่มเติม 🎙️
ข่าวเด่นวันนี้