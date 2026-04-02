ทองคำร่วง 2.5% หลัง Trump ประกาศยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ทองคำและเงินปรับตัวลดลงอีกครั้งในวันนี้ หลังสุนทรพจน์ของ Donald Trump เมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับสงครามกับอิหร่าน
- สหรัฐฯ กำลังเพิ่มการปรากฏตัวในตะวันออกกลาง และ Trump ระบุว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจเกิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน ซึ่งอาจทำให้ประเทศได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ
- ก่อนหน้าสุนทรพจน์ของ Trump หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ที่สื่อรายงานอ้างอิง ได้ระบุว่าอิหร่านมีท่าทีไม่ยอมเข้าสู่การเจรจาเพื่อหยุดยิง
- หลังจากคำแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ อิหร่านตอบโต้โดยยืนยันว่าจะเดินหน้าสงครามต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด และจนถึงวันที่ Trump จะ “เสียใจ” กับการตัดสินใจโจมตี
ผลลัพธ์คือ ตลาดเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และความกังวลด้านเงินเฟ้อ ส่งผลกดดันตลาดหุ้นและโลหะมีค่า
กราฟทองคำและเงิน (D1)
ราคาทองคำลดลงประมาณ 2.5% ในวันนี้ ขณะที่เงิน (Silver) ปรับตัวลงเกือบ 5% โลหะเงินยังมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจมากกว่า รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมโลก ซึ่งได้รับผลกระทบเชิงลบจากความเสี่ยงด้านซัพพลาย เช่น การปิดกั้นช่องแคบ Hormuz ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
Source: xStation5
