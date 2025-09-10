อ่านเพิ่มเติม

ราคาคาเคาเพิ่ม 2.7% ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน 📈

08:50 10 กันยายน 2025

ราคาฟิวเจอร์สคาเคา (COCOA) ฟื้นตัวกว่า 2% หลังปรับฐานลงต่ำสุดรอบ 10 เดือน

ราคาฟิวเจอร์สคาเคาที่ซื้อขายบน ICE ปรับขึ้นมากกว่า 2% ในวันนี้ หลังจากเกิดการขายทำกำไรอย่างรุนแรงจนราคาลงไปใกล้ 7,100 ดอลลาร์ ทำให้เกิดแนวรับทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม หากแรงขึ้นไม่สามารถรักษาได้ และราคาปรับลงต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day EMA) ใกล้ 7,200 ดอลลาร์ ราคามีโอกาสปรับตัวลงไปถึง 6,500 ดอลลาร์/ตัน

ข้อมูล COT ล่าสุด ชี้ว่า นักเก็งกำไรรายใหญ่เพิ่มสถานะ short ขณะที่ผู้เล่นเชิงพาณิชย์ลดสถานะเพียงเล็กน้อย ความคิดเห็นจากบริษัทชั้นนำ เช่น Mondelez ระบุว่า ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่จะถึงนี้อาจช่วยปรับสมดุลอุปสงค์และอุปทานให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Source: xStation5

