Netflix ทำผลงานไตรมาส 3 ปี 2025 ได้น่าผิดหวัง

Netflix รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ซึ่งทำให้ตลาดผิดหวัง
รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 11.51 พันล้านดอลลาร์ เติบโตประมาณ 17% เมื่อเทียบปีต่อปี และสอดคล้องกับความคาดหมายของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิอยู่ที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 3.01 พันล้านดอลลาร์ ส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงเหลือ 5.87 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ที่ 7.00 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนแรงกดดันต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงประมาณ 5% ในช่วงซื้อขายนอกเวลาทำการ
หนึ่งในปัจจัยลบหลักคือข้อพิพาทด้านภาษีในบราซิล โดย Netflix ต้องบันทึกภาษีครั้งเดียวมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 28% นอกจากนี้ ต้นทุนการดำเนินงานเติบโตเร็วกว่ารายได้ ทำให้เห็นชัดเจนถึงแรงกดดันด้านต้นทุน แม้ขนาดธุรกิจจะขยายขึ้น
แม้ Netflix ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้ใช้โดยตรง แต่สัญญาณและคำชี้แจงเกี่ยวกับตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของผู้ใช้อาจช้ากว่าที่คาด ซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังของผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดที่มีความอิ่มตัวและได้รับผลกระทบจากปัจจัยมหภาค เช่น เงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ในทางกลับกัน Netflix เติบโตแข็งแกร่งในยุโรปและเอเชีย พร้อมกับการพัฒนาส่วนธุรกิจโฆษณาที่เริ่มสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสนี้ รายการใหม่ที่เปิดตัวรวมถึงซีซั่น 2 ของ Wednesday, รายการทำอาหาร Bon Appétit, ซีรีส์เกาหลี Your Majesty, และภาคต่อ Happy Gilmore 2 ภาพยนตร์ KPop Demon Hunters ทำสถิติเป็นเรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์แพลตฟอร์ม
ส่วนธุรกิจโฆษณาทำสถิติใหม่ในด้านยอดขาย โดย Netflix เพิ่มงบโฆษณาในสหรัฐฯ เป็นสองเท่า อีกหนึ่งความสำเร็จคือการถ่ายทอดสดมวยคู่ Canelo กับ Crawford ซึ่งกลายเป็นการชกชิงแชมป์ชายที่มีผู้ชมมากที่สุดในศตวรรษที่ 21
Netflix ตั้งเป้าปิดปีด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โดยมีแผนเปิดตัวซีซั่นสุดท้ายของ Stranger Things, ซีรีส์ใหม่ The Diplomat และ Nobody Wants This, รวมถึงผลงานจาก Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow และ Rian Johnson นอกจากนี้ยังขยายรายการอีเวนต์สด เช่น เกม NFL ในช่วงวันหยุด และการแข่งขันมวยครั้งสำคัญระหว่าง Jake Paul กับ Tank Davis
บริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 อยู่ราว 11.96 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าความเห็นตลาดที่ 11.90 พันล้านดอลลาร์ ส่วน EPS คาดไว้ที่ 5.45 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่า Netflix ตั้งใจปิดปีด้วยโมเมนตัมบวกจากคอนเทนต์ที่แข็งแกร่งและการเติบโตของอีเวนต์สด
สรุป ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ของ Netflix สะท้อนถึงความท้าทายด้านการดำเนินงานและตลาดที่สำคัญ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น, ความเสี่ยงด้านภาษี และการเติบโตของผู้ใช้อาจชะลอตัวในตลาดหลัก แต่ความสำเร็จของธุรกิจโฆษณา, คอนเทนต์ที่แข็งแกร่ง และการขยายอีเวนต์สดยังคงเป็นพื้นฐานให้มีมุมมองเชิงบวกแบบระมัดระวัง นักลงทุนยังคงจับตาดูว่าบริษัทจะรักษาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และบรรลุเป้าหมายการเติบโตในตลาดที่แข่งขันสูงได้หรือไม่
