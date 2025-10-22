ข่าวเด่นวันนี้

- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงทรงตัว ขณะที่นักลงทุนรอผลประกอบการของ Netflix หลังปิดตลาดวันนี้
- ราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันนี้ ทำให้เกิดการปรับตัวลดลงรายวันมากที่สุดในรอบหลายปี เนื่องจากนักลงทุนทำกำไรและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงทรงตัว ขณะที่นักลงทุนรอผลประกอบการของ Netflix หลังปิดตลาดวันนี้
- ราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันนี้ ทำให้เกิดการปรับตัวลดลงรายวันมากที่สุดในรอบหลายปี เนื่องจากนักลงทุนทำกำไรและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลรายงานผลประกอบการของที่เรียกว่า “Magnificent 7” — บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐฯ — ทำให้ตลาดอยู่ในบรรยากาศรอคอย ขณะเผยแพร่ดัชนี US500 และ US100 เคลื่อนไหวรอบระดับปิดของเมื่อวาน
- หลังจากปิดตลาดวันนี้ Netflix จะประกาศผลประกอบการทางการเงิน ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มเติม
- ตลาดหุ้นยุโรปหลักปิดบวกในวันนี้: FTSE 100 ปรับขึ้นประมาณ 0.25%, CAC 40 เพิ่มขึ้นราว 0.64%, AEX เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.02% และ DAX ปิดบวกประมาณ 0.37%
- ในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อ CPI รายปีของแคนาดาอยู่ที่ 2.4% สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 2.3% และสูงกว่าระดับก่อนหน้าที่ 1.9% โดยเพิ่มขึ้น 0.1% ต่อเดือน ส่งผลให้หลังการประกาศข้อมูล ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาในเดือนตุลาคมลดลงจาก 86% เป็น 74%
- ตลาดหุ้นวอร์ซอว์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ปิดในแดนลบ
- การผลิตและการประกอบในโปแลนด์เดือนกันยายนออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย — เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (คาดว่าจะลดลง 2%) สะท้อนความยืดหยุ่นบางส่วนในภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าตัวชี้วัด BIEC ยังคงส่งสัญญาณความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เสื่อมลง
- GE Aerospace เผยผลประกอบการไตรมาส 3 เกินความคาดหมายอย่างมาก ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้น บริษัทยังปรับเพิ่มประมาณการทั้งปี แม้ว่าการเติบโตของคำสั่งซื้อจะอยู่ในระดับปานกลาง
- ราคาฟิวเจอร์สโกโก้เริ่มปรับตัวขึ้นหลังจากปรับลดมาก่อนหน้านี้ แม้จะมีข้อจำกัดการส่งออกจากแอฟริกาและกิจกรรมการแปรรูปในเอเชียและยุโรปลดลง ขณะนี้สัญญาซื้อขายอยู่ที่ราว 5,943 USD ต่อตัน
- ราคาทองคำปรับลดลงมากกว่า 5% ในวันนี้ ถือเป็นการปรับตัวลดลงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สิงหาคม 2020 การลดลงเกิดจากการทำกำไรหลังจากราคาปรับขึ้นก่อนหน้า และสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง เช่น ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลายตัว ราคาทองคำร่วงต่ำกว่า 4,150 USD ต่อออนซ์
- เงินปรับตัวลดลงมากกว่า 7% อยู่ต่ำกว่า 50 USD — การปรับตัวลดลงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน ส่วนหนึ่งเกิดจากการทำกำไรหลังจากความตื่นตัวของนักลงทุนรายย่อย
- คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวขึ้นในวันนี้ ฟื้นตัวจากความผันผวนในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% ทะลุระดับ 122,000 USD ขณะที่ Ethereum ปรับขึ้นราว 1% ทะลุระดับ 4,000 USD
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
วิเคราะห์กราฟทองคำ GOLD (24.10.2025)
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)
IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง