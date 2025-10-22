OpenAI กำลังท้าทายความครองตลาดของ Google หุ้นของ Alphabet เผชิญแรงกดดัน

- หุ้น Google ปรับตัวลดลงท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ OpenAI จะเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ AI ใหม่
- เว็บเบราว์เซอร์ใหม่นี้อาจส่งผลกระทบต่อโมเดลธุรกิจของ Alphabet ที่พึ่งพาการค้นหาและโฆษณา
- ตลาดยังไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงนี้อย่างเต็มที่ แต่ข่าวสารเพิ่มเติมอาจเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นของ Google
- หุ้น Google ปรับตัวลดลงท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ OpenAI จะเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ AI ใหม่
- เว็บเบราว์เซอร์ใหม่นี้อาจส่งผลกระทบต่อโมเดลธุรกิจของ Alphabet ที่พึ่งพาการค้นหาและโฆษณา
- ตลาดยังไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงนี้อย่างเต็มที่ แต่ข่าวสารเพิ่มเติมอาจเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นของ Google
หุ้น Google ปรับตัวลดลงหลังมีรายงานว่า OpenAI อาจประกาศเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ AI ใหม่ในเร็ว ๆ นี้ นักลงทุนกังวลว่าสินค้าใหม่นี้อาจคุกคามตำแหน่งผู้นำตลาดของ Google Chrome
การเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์โดย OpenAI ไม่ใช่เพียงแค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น แต่ยังอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ท้าทายรากฐานของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่าง Google หลายปีที่ผ่านมานั้น Alphabet มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะผู้ให้บริการค้นหาออนไลน์ซึ่งสร้างรายได้โฆษณามหาศาล แม้ว่าขณะนี้จะยังเป็นเพียงข่าวลือและการคาดการณ์ แต่การประกาศเว็บเบราว์เซอร์ AI ใหม่ของ OpenAI ก็สร้างความตื่นตัวให้กับตลาดอย่างมากแล้ว
Source: xStation5
หาก OpenAI นำเสนอผู้ใช้ด้วยวิธีการท่องเว็บและค้นหาข้อมูลที่ฉลาดและใหม่โดยสิ้นเชิง — ซึ่งให้คำตอบโดยตรงและปรับตามผู้ใช้ แทนที่จะเป็นลิงก์แบบดั้งเดิม — นี่อาจกลายเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่อ Google ความโดดเด่นของ Chrome และโมเดลธุรกิจของ Alphabet อาจถูกบั่นทอน ทำให้สมดุลอำนาจในตลาดเทคโนโลยีเปลี่ยนไปจากยักษ์ใหญ่ในซิลิคอนวัลเลย์
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าหุ้นของ Google ได้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปี โดยทำผลตอบแทนได้เหนือกว่าดัชนีชี้วัด เช่น S&P 500 และ Nasdaq อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ได้สะท้อนความเป็นไปได้ที่ OpenAI จะเปิดตัวเบราว์เซอร์ AI ใหม่อย่างเต็มที่ หากมีข่าวลือเพิ่มเติมหรือข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก OpenAI แรงกดดันต่อราคาหุ้นของยักษ์เทคโนโลยีอาจทวีความรุนแรงขึ้น นำไปสู่การปรับตัวลดลงเพิ่มเติมได้
นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่อนาคตของการค้นหาและท่องเว็บออนไลน์ดูแตกต่างออกไป และ OpenAI อาจกลายเป็นผู้เล่นใหม่ที่กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ของเกม
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
วิเคราะห์กราฟทองคำ GOLD (24.10.2025)
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)
IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง