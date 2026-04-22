มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์เสี่ยง: Microsoft เผชิญแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลสหราชอาณาจักร

- ข้อพิพาทอยู่ที่วิธีที่ Microsoft กำหนดราคา Windows Server แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน โดยกลุ่มผู้ฟ้องกล่าวว่ามีบริษัทประมาณ 60,000 แห่ง (ส่วนใหญ่เป็น SME) ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อไม่ได้ใช้ระบบ cloud ของ Microsoft
- ในเชิงเนื้อหา หากข้อกล่าวหานี้เป็นจริง อาจสะท้อนว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันของ Microsoft ไม่ได้มาจาก คุณภาพบริการเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง โครงสร้างการตั้งราคา ด้วย ซึ่งอาจจำกัดทางเลือกของลูกค้าและเสริมความแข็งแกร่งให้ ecosystem ของบริษัท
- Microsoft ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่านโยบายการตั้งราคามีความโปร่งใสและใช้อย่างสม่ำเสมอมาหลายปี ขณะนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินในเนื้อหาคดี เพียงแต่เห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอให้ดำเนินต่อ ซึ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันต่อตลาด
- สถานการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางแนวโน้มที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเพิ่มแรงกดดันต่อ Big Tech โดยหน่วยงานแข่งขันของสหราชอาณาจักร (CMA) และประเทศอื่น ๆ กำลังตรวจสอบตลาด cloud ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด “บรรทัดฐานทางกฎหมาย” ที่อาจขยายผลไปหลายประเทศ
- ในมุมมองนักลงทุน ความเสี่ยงหลักไม่ได้อยู่ที่มูลค่าคดี 2.8 พันล้านดอลลาร์ แต่กระทบโดยตรงต่อธุรกิจ cloud ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องจักรหลักในการเติบโตของ Microsoft ระยะสั้นอาจเห็นความผันผวนของราคาหุ้นตามข่าว แต่ระยะยาว หากมีการบังคับเปลี่ยนโมเดลการตั้งราคา อาจกระทบต่อ ความได้เปรียบเชิงโครงสร้างของธุรกิจ cloud
สรุปแล้ว เรื่องนี้ไม่ใช่แค่คดีมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ แต่เป็นคำถามว่า Microsoft จะยังสามารถขยายธุรกิจ cloud ภายใต้กฎเดิมได้หรือไม่ หรือจะต้องดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่ ถูกกำกับเข้มงวดมากขึ้นในอนาคต
Source: xStation5
