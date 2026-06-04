Intel ได้แรงหนุนรอบใหม่ หลังเริ่มเห็นสัญญาณความต้องการ CPU แข็งแกร่ง ⚡

Intel (INTC.US) กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดของดัชนีวันนี้ หลังนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อถ้อยแถลงล่าสุดจาก CFO ของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการโปรเซสเซอร์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความคืบหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี 18A ถูกมองว่าเป็นสัญญาณยืนยันว่าแผนพลิกฟื้นธุรกิจที่ Intel ดำเนินมาหลายปีกำลังเริ่มเห็นผลชัดเจนมากขึ้น
สัญญาณจากตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุน sentiment ต่อ Intel ในรอบนี้ แม้ว่าช่วงที่ผ่านมา ความสนใจของนักลงทุนจะเทไปยังผู้ผลิตชิปสำหรับฝึก AI เป็นหลัก แต่ Intel ชี้ว่าการเติบโตของ AI ก็กำลังกระตุ้นความต้องการ “โปรเซสเซอร์แบบดั้งเดิม” เช่นกัน
โปรเซสเซอร์เหล่านี้ยังคงเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่ และทำงานร่วมกับ AI accelerators อย่างใกล้ชิด นักวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นสัญญาณว่า Intel มีโอกาสได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุนด้าน AI มากกว่าที่ตลาดเคยคาดไว้เมื่อไม่กี่ไตรมาสก่อน
ขณะเดียวกัน ความคืบหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต 18A ก็ได้รับการตอบรับเชิงบวกเช่นกัน เนื่องจากถือเป็นหัวใจสำคัญของแผนฟื้นความสามารถในการแข่งขันของบริษัท นักลงทุนติดตามโครงการนี้อย่างใกล้ชิดมาหลายเดือน เพราะความสำเร็จของ 18A ไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ foundry หรือการรับผลิตชิปให้ลูกค้าภายนอกด้วย
ดังนั้น ทุกสัญญาณที่บ่งชี้ว่าแผนการดำเนินงานยังเป็นไปตามกำหนด และกำลังการผลิตเริ่มขยายตัว จึงช่วยลดความกังวลของตลาดต่อกลยุทธ์ระยะยาวของ Intel ได้อย่างมีนัยสำคัญ
ปฏิกิริยาของตลาดในวันนี้ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง sentiment ต่อทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองว่าผู้ได้ประโยชน์จากกระแส AI จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ผลิต AI accelerators ระดับสูงเท่านั้น
ผู้ผลิตโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย และผู้ให้บริการด้านการผลิตชิป ต่างก็มีโอกาสได้รับอานิสงส์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ในบริบทนี้ Intel จึงเริ่มถูกมองใหม่ ไม่ใช่เพียงบริษัทที่กำลังดำเนินแผน turnaround แต่ยังอาจกลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากคลื่นการลงทุนเทคโนโลยีรอบใหม่ด้วย
การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นในวัน 3 มิ.ย. สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มธุรกิจของ Intel นักลงทุนเริ่มเห็นหลักฐานที่สนับสนุนทั้ง “ความต้องการสินค้าที่ยังแข็งแกร่ง” และ “ความคืบหน้าของโครงการเชิงกลยุทธ์” ที่จะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของบริษัทในอุตสาหกรรมช่วงหลายปีข้างหน้า
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