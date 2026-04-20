สรุปภาพรวมตลาดเช้า (20.04.2026)

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาด หลังอิหร่านกลับมาใช้มาตรการจำกัดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้การเปิดเส้นทางบางส่วนเมื่อสัปดาห์ก่อนถูกยกเลิก และจุดกระแสความกังวลด้านอุปทานกลับมาอีกครั้ง
- ต่อมาราคาน้ำมันได้อ่อนตัวลงเล็กน้อย หลังตลาดเริ่มประเมินความเป็นไปได้ของการเจรจารอบใหม่ สถานการณ์ยังคงเป็นลักษณะของ “การรบกวนแบบควบคุมได้” มากกว่าการปิดเส้นทางโดยสมบูรณ์
- ข้อตกลงหยุดยิงซึ่งใกล้หมดอายุลง ดูเปราะบางมากขึ้น อิหร่านส่งสัญญาณขาดความเชื่อมั่นต่อการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้น และมีรายงานบางส่วนระบุว่าอาจไม่เข้าร่วม ขณะเดียวกัน ผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯ มีกำหนดเดินทางไปยังอิสลามาบัด อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงคาดว่าทั้งสองฝ่ายยังต้องการบรรลุข้อตกลงในที่สุด แม้ความตึงเครียดจะเพิ่มขึ้น
- กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ยึดเรือบรรทุกสินค้าชักธงอิหร่านในอ่าวโอมาน หลังเรือดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อคำเตือน อิหร่านประณามเหตุการณ์นี้ว่าเป็น “การละเมิดอธิปไตยทางทะเล” และขู่ว่าจะตอบโต้
- นอกจากนี้ ยังมีรายงานการโจมตีด้วยโดรนต่อเป้าหมายของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงการยกระดับความขัดแย้งโดยตรง
- แม้มีความกังวลเรื่องการปิดเส้นทาง แต่การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ได้หยุดชะงักโดยสิ้นเชิง โดยมีเรือมากกว่า 20 ลำผ่านในวันเสาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
- โดนัลด์ ทรัมป์ ย้ำในช่วงสุดสัปดาห์ว่าเขาเชื่อว่าข้อตกลงกับอิหร่าน “จะเกิดขึ้นได้” ซึ่งสวนทางกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นบนพื้นที่จริง
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงเปิดตลาด สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น และบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สกุลเงินตลาดเกิดใหม่อ่อนค่าลง
- แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ ตลาดหุ้นเอเชียยังค่อนข้างทรงตัว การเปิดสัปดาห์ใหม่ไม่ได้เกิดแรงขายรุนแรง โดยตลาดปรับตัวลงเพียงเล็กน้อย
- ธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China) คงอัตราดอกเบี้ย LPR ไว้เท่าเดิมเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน โดยอัตรา 1 ปีอยู่ที่ 3.0% และอัตรา 5 ปีอยู่ที่ 3.5%
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กำลังพิจารณาใช้เงินหยวนในการซื้อขายน้ำมัน หากการเข้าถึงเงินดอลลาร์สหรัฐมีความเสื่อมถอยลง
