🎁 วันสุดท้ายแล้ว! โบนัส 20%

20:00 17 กันยายน 2025

ข่าวในตลาดการเงิน

19.09.2025
16:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

  เหตุการณ์เด่น ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ...

 15:20

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75% ก้าวใหม่สู่การปกติ:...

 13:19

สรุปข่าวเช้า

  เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่...
