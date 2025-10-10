การเทรดเด่นวันนี้ - US100

- ดัชนี US100 ยังคงมีแนวโน้มเหนือ 25,000 จุด
- บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะประกาศผลประกอบการในเดือนตุลาคม
- ตลาดคาดการณ์ว่า เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนนี้
ในเซสชั่นสุดท้ายของสัปดาห์ US100 พยายามฟื้นตัวต่อ ปรับขึ้น 0.12% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวลดของหุ้นเทคโนโลยีและความไม่แน่นอนในตลาดแรงงาน
ตลาดหุ้นกำลังเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ รายใหญ่ ได้แก่ Microsoft, Meta, Alphabet (29 ต.ค.) และ Apple, Amazon (30 ต.ค.) ส่งผลให้ความผันผวนของ Nasdaq อาจสูง นักลงทุนจะจับตาตัวเลขเหล่านี้เพื่อตัดสินว่า “AI rally” พุ่งเกินมูลค่าหรือไม่ หรือแรงขับเคลื่อนการเติบโตยังสนับสนุนระดับราคาสูงในประวัติศาสตร์
นักลงทุนยังคงจับตาข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง ปักกิ่ง-วอชิงตัน โดยมีการประชุมระหว่าง Donald Trump และ Xi ที่เกาหลี ขณะเดียวกันสัญญาณล่าสุดเกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการกำกับดูแลธุรกิจระหว่างสองประเทศถือเป็นการทดสอบกำลังก่อนบรรลุข้อตกลงการค้า
ด้านเทคนิค US100 เคลื่อนตัวในช่องแนวโน้มขาขึ้น ปัจจุบันอยู่กลางช่วงราว 25,300 จุด
แนวรับสำคัญ: EMA50 วัน (เส้นส้ม) กำหนดโมเมนตัมระยะสั้น
EMA200 วัน (เส้นแดง) ทำหน้าที่เป็นแนวรับหลายครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา
25,000 จุด ถือเป็นระดับสำคัญที่ต้องรักษา
หากเฟดลดดอกเบี้ยในวันที่ 29 ต.ค. จะเป็นสัญญาณบวกสำหรับ US100
