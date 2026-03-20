ข่าวเด่นวันนี้ 20 มี.ค.

09:04 · 20 มีนาคม 2026

-
สรุปตลาดประจำวันที่สำคัญ

  • ยุโรป:

    • ปิดตลาดปรับตัวลดลงแรง Euro Stoxx 50 ลดกว่า 2%

    • DAX ของเยอรมนีลดเกือบ 3% ในวันเดียว และลดลงเกือบ 7% นับตั้งแต่ต้นปี

    • นักลงทุนกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจยุโรป จากความกังวลเรื่องการเติบโตและราคาพลังงานที่สูงต่อเนื่อง

  • สหรัฐฯ / วอลล์สตรีท:

    • เปิดตลาดด้วยแรงขายปานกลาง แต่กำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่แดนบวก

    • ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมัน Brent (OIL) ปรับลดจากราว 111 ดอลลาร์ เหลือใกล้ 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

    • ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) ลดลงเกือบ 0.8% และผลตอบแทนพันธบัตรลดลง

  • ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ:

    • จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงเหลือ 205K ต่ำกว่าคาดการณ์ 215K

    • Philadelphia Fed Manufacturing Index เดือนกุมภาพันธ์พุ่งขึ้นเกินคาดที่ 18 จากคาดว่าจะลดลงเหลือ 8

    • Continuing claims เพิ่มขึ้น 10K เป็น 1.857 ล้าน แสดงถึงความต้องการแรงงานและความยากง่ายในการหางานใหม่

  • โลหะมีค่า:

    • ราคาทองคำลดลงเกือบ 9% ในรอบสัปดาห์ มุ่งสู่การปิดสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 1983

    • เงิน (Silver) ร่วงกว่า 10% แต่ฟื้นตัวหลังทดสอบแนวรับสำคัญใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ปัจจุบันลดลงประมาณ 5%

  • หุ้นเด่น:

    • Alibaba ลดเกือบ 8% หลังกำไรสุทธิปีต่อปีลด 66% และรายได้ต่ำกว่าคาด

    • Micron Technology ลดเกือบ 4.5% แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง

  • นโยบายการเงิน:

    • European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2%

      • เน้นว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มความไม่แน่นอนและความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจชะลอตัว

      • คาดการณ์เงินเฟ้อปรับขึ้นเล็กน้อยจาก 2% เป็น 2.1%

      • ส่งผลให้ EUR/USD ปรับตัวขึ้นแรงจาก 1.144 → 1.155

    • Bank of England คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75%

      • ตลาดเงินเริ่มประเมินเส้นทางนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น คาดรวม 50 bps ของการขึ้นดอกเบี้ยสิ้นปีนี้

  • กราฟสำคัญ: OIL และ US500 (H1 charts)

สรุปภาพรวม: ตลาดยุโรปอ่อนแรง ด้านสหรัฐฯ ฟื้นตัวบางส่วน โลหะมีค่าร่วงแรง หุ้นเทคโนโลยีจีนและเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลด ECB และ BOE คงดอกเบี้ย แต่ EUR/USD และแรงซื้อดอลลาร์อ่อนสะท้อนความผันผวนต่อราคาน้ำมันและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

Source: xStation5

Source: xStation5

