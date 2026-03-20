ข่าวเด่นวันนี้ 20 มี.ค.

สรุปตลาดประจำวันที่สำคัญ
ยุโรป:
ปิดตลาดปรับตัวลดลงแรง Euro Stoxx 50 ลดกว่า 2%
DAX ของเยอรมนีลดเกือบ 3% ในวันเดียว และลดลงเกือบ 7% นับตั้งแต่ต้นปี
นักลงทุนกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจยุโรป จากความกังวลเรื่องการเติบโตและราคาพลังงานที่สูงต่อเนื่อง
สหรัฐฯ / วอลล์สตรีท:
เปิดตลาดด้วยแรงขายปานกลาง แต่กำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่แดนบวก
ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมัน Brent (OIL) ปรับลดจากราว 111 ดอลลาร์ เหลือใกล้ 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) ลดลงเกือบ 0.8% และผลตอบแทนพันธบัตรลดลง
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ:
จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงเหลือ 205K ต่ำกว่าคาดการณ์ 215K
Philadelphia Fed Manufacturing Index เดือนกุมภาพันธ์พุ่งขึ้นเกินคาดที่ 18 จากคาดว่าจะลดลงเหลือ 8
Continuing claims เพิ่มขึ้น 10K เป็น 1.857 ล้าน แสดงถึงความต้องการแรงงานและความยากง่ายในการหางานใหม่
โลหะมีค่า:
ราคาทองคำลดลงเกือบ 9% ในรอบสัปดาห์ มุ่งสู่การปิดสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 1983
เงิน (Silver) ร่วงกว่า 10% แต่ฟื้นตัวหลังทดสอบแนวรับสำคัญใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ปัจจุบันลดลงประมาณ 5%
หุ้นเด่น:
Alibaba ลดเกือบ 8% หลังกำไรสุทธิปีต่อปีลด 66% และรายได้ต่ำกว่าคาด
Micron Technology ลดเกือบ 4.5% แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง
นโยบายการเงิน:
European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2%
เน้นว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มความไม่แน่นอนและความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจชะลอตัว
คาดการณ์เงินเฟ้อปรับขึ้นเล็กน้อยจาก 2% เป็น 2.1%
ส่งผลให้ EUR/USD ปรับตัวขึ้นแรงจาก 1.144 → 1.155
Bank of England คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75%
ตลาดเงินเริ่มประเมินเส้นทางนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น คาดรวม 50 bps ของการขึ้นดอกเบี้ยสิ้นปีนี้
กราฟสำคัญ: OIL และ US500 (H1 charts)
สรุปภาพรวม: ตลาดยุโรปอ่อนแรง ด้านสหรัฐฯ ฟื้นตัวบางส่วน โลหะมีค่าร่วงแรง หุ้นเทคโนโลยีจีนและเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลด ECB และ BOE คงดอกเบี้ย แต่ EUR/USD และแรงซื้อดอลลาร์อ่อนสะท้อนความผันผวนต่อราคาน้ำมันและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
Source: xStation5
