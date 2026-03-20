สรุปข่าวเช้า 20 มี.ค.

- ตลาดคาดการณ์ว่าความขัดแย้งจะจบลงอย่างรวดเร็ว
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสูงต่อเนื่อง โดยมี การแลกเปลี่ยนการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนเพิ่มขึ้น ในหลายพื้นที่
- เซสชันเมื่อวานนี้บนวอลล์สตรีทจบลงด้วย การปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากที่เกิด การขายทำกำไรอย่างรุนแรงในช่วงต้น ดัชนีสหรัฐสามารถฟื้นตัวส่วนใหญ่ของการขาดทุนและปิดตลาดในวันนั้นต่ำกว่าเล็กน้อย ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.3%, ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.3%, ดัชนี Dow Jones ลดลงประมาณ 0.4%
- ตลาดตอบสนองต่อ คำกล่าวที่สร้างความมั่นใจของนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เนทันยาฮู ที่ระบุว่าปฏิบัติการต่ออิหร่านดำเนินไปตามแผนและ โครงสร้างพื้นฐานขีปนาวุธส่วนใหญ่ของอิหร่านถูกทำลายแล้ว เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจในอิหร่านยังแตกแยก ซึ่งอาจบ่งชี้ถึง ความขัดแย้งภายในที่เพิ่มขึ้นและการเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มภายในรัฐบาล
- ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าผลกระทบเชิงลบจากสงครามกับอิหร่านน้อยกว่าที่คาดไว้ และแสดงความมั่นใจว่า ความขัดแย้งจะจบลงเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ตัดโอกาสในการ บุกทางบกเข้าสู่อิหร่าน
- ยุโรปและญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน ช่องแคบฮอร์มุซ โดยเน้นไปที่ภารกิจด้านเสถียรภาพมากกว่าการใช้กำลังทางทหาร แม้ว่ารายละเอียดยังไม่ชัดเจน ในวันพฤหัสบดี ประเทศสำคัญในยุโรปร่วมกับญี่ปุ่นประกาศในแถลงการณ์ร่วม ว่าพร้อมดำเนินมาตรการเพื่อ สร้างเสถียรภาพในตลาดพลังงานและพร้อมเข้าร่วมโครงการเพื่อให้การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซปลอดภัย
- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงต่ำกว่า 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับตัวลดลงเกิดจากสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการโจมตีเพิ่มเติมต่อโรงงานก๊าซของอิหร่านไม่น่าจะเกิดขึ้น
- ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุดสาธารณะ ส่งผลให้สภาพคล่องในเซสชันเอเชียจำกัด ส่วนตลาดอื่น ๆ มีทิศทางผสม ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย, ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียปรับตัวขึ้น, ตลาดในออสเตรเลียและเซี่ยงไฮ้ปรับตัวอ่อนตัว
- ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) กำหนดค่าเงินกลาง USD/CNY วันนี้ที่ 6.8898 เทียบกับคาดการณ์ที่ 6.8773
- PBOC ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ตามความคาดหมายของตลาด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักระยะ 1 ปี (LPR) อยู่ที่ 3.00%, อัตราระยะ 5 ปี อยู่ที่ 3.50%
- ในตลาดโลหะมีค่า ราคาทองคำฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวาน ทะลุ 4,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์, ขณะที่ราคาซิลเวอร์ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน ลดลงต่ำกว่า 72 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ส่วนตลาดคริปโตเคอร์เรนซี สถานการณ์ยังคงผสม Bitcoin ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อยู่เหนือ 70,000 ดอลลาร์, ขณะที่ Ethereum ลดลงเล็กน้อย ซื้อขายต่ำกว่า 2,150 ดอลลาร์
