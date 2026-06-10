🔔ทองคำกำลังจะหลุดลงโซน 3xxx?!

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ข่าวเด่นวันนี้ 10 มิ.ย.
🟡⬇️ทองคำแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
🛢️น้ำมันดิบ WTI ต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ กำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันซื้อขาย
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