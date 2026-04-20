08:15 · 20 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 20 เม.ย.

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาด

เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันศุกร์คือการประกาศของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Seyed Abbas Araghchi ว่า Eo biển Hormuz จะถูกเปิดใช้งานเต็มรูปแบบตลอดช่วงเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน

ถ้อยแถลงนี้ทำให้ตลาดหุ้นโลกพุ่งขึ้นทันทีอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันก็เกิดกระแสเงินไหลออกจากตลาดน้ำมันอย่างชัดเจน

ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวขอบคุณอิหร่านที่เปิดช่องแคบดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ต่อท่าเรืออิหร่านยังคงมีผลจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการ

ตลาดกำลังให้น้ำหนักกับสถานการณ์นี้ว่าเป็นกรณีที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงยังคงเปราะบาง และการหยุดยิงจะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 เมษายน

ภูมิรัฐศาสตร์

การหยุดยิง 10 วันระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีเวลา 17:00 น. ตามเวลาสหรัฐฯ และการเปิด Eo biển Hormuz ในวันศุกร์เป็นผลโดยตรงจากข้อตกลงนี้

Axios รายงานว่า วอชิงตันและเตหะรานกำลังเจรจาแผนสันติภาพความยาว 3 หน้า โดยมีประเด็นสำคัญคือการส่งยูเรเนียมของอิหร่านไปยังสหรัฐฯ เพื่อแลกกับเงินทุนที่ถูกอายัดมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่าการเปิดช่องแคบเป็น “เงื่อนไข” และขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่ พร้อมทั้งมองว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ เองถือเป็นการละเมิดข้อตกลง

แม้บรรยากาศตลาดจะเป็นเชิงบวกอย่างมาก แต่นักวิเคราะห์เตือนว่ายังมีความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะประเด็นนิวเคลียร์ ที่ยังต้องใช้การเจรจาอย่างจริงจัง

ข้อมูลเศรษฐกิจและ Fed

Mary Daly ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาซานฟรานซิสโก สนับสนุนแนวทาง “รอดูสถานการณ์” ต่ออัตราดอกเบี้ย โดยมองว่านโยบายการเงินที่ค่อนข้างตึงตัวในปัจจุบันยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ

ตลาดสวอปลดความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ขณะที่ ECB ยังมีความเป็นไปได้เกือบแน่นอนที่จะปรับขึ้น 25 bps ในเดือนกรกฎาคม

นักวิเคราะห์จาก Piper Sandler เตือนว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้นอาจบดบังความอ่อนแอของโครงสร้างตลาด และมองว่าพื้นฐานทางเทคนิคในปัจจุบันเป็น “ฐานที่เปราะบาง”

Mary Daly ในปีนี้ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนใน FOMC ทำให้ผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจมีจำกัด

ดัชนี

S&P 500 ทะลุระดับ 7,100 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ปิดตลาดบวกมากกว่า 1.2%

Dow Jones เพิ่มขึ้นกว่า 916 จุด หรือเกือบ 2% ขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.3% ทำสถิติสูงสุดใหม่

Russell 2000 ทะลุจุดสูงสุดเดิมที่ 2,735 จุด (22 มกราคม) โดยเพิ่มขึ้น 2.5% แตะระดับ All-time high ใหม่

ตลอดทั้งสัปดาห์ S&P 500 +4%, Dow Jones +3% และ Nasdaq +6%

หุ้นรายกลุ่ม

กลุ่มที่ปรับตัวดีที่สุดคือท่องเที่ยวและขนส่ง: Royal Caribbean +10% และ United Airlines +9%

ในทางกลับกัน กลุ่มพลังงานถูกกดดันหนัก: APA -9%, Valero -8.5%, Exxon Mobil -5% และ Chevron -4%

หุ้นเด่นคือ Critical Metals พุ่งกว่า +40% หลังรัฐบาลกรีนแลนด์อนุมัติการเข้าถือหุ้นในเหมืองแร่หายาก Tanbreez Mining

Netflix ร่วงแรงกว่า -10%

ค่าเงิน

ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ลดลงมากกว่า 0.2% กลับเข้าสู่แนวโน้มขาลง หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายและมีรายงานแผนสันติภาพจาก Axios

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันร่วงหนักหลังการเปิด Eo biển Hormuz: WTI ลดลงเกือบ 11% เหลือประมาณ 82–85 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ Brent ลดลง 9–11% อยู่ที่ 88–90 ดอลลาร์/บาร์เรล

นี่คือผลงานรายสัปดาห์ที่แย่ที่สุดของน้ำมันนับตั้งแต่เมษายน 2020

ทองคำยังปรับขึ้น 1.38% แตะ 4,856 ดอลลาร์/ออนซ์ สะท้อนความไม่แน่นอนของข้อตกลง ทำให้นักลงทุนบางส่วนยังถือสินทรัพย์ปลอดภัย

ซาอุดีอาระเบียเตือนว่าการฟื้นตัวของการไหลเวียนพลังงานจะใช้เวลา เนื่องจากบริษัทประกันยังคงระมัดระวัง

คริปโตเคอร์เรนซี

Bitcoin ทะลุระดับ 77,000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 3.36% และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

แรงหนุนมาจากบรรยากาศการทูตเชิงบวก ข่าวแผนสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่าน และกระแสเงินไหลเข้า ETF ของ BTC

RSI 14 วันใกล้ระดับ 70 เข้าสู่โซน overbought ทางเทคนิค ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงระยะสั้น แม้แนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแกร่ง

นักลงทุนสถาบันเริ่มมองคริปโตเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้น ทำให้ราคามีการดีดตัวแรงเมื่อมีข่าวเชิงบวกจากฝั่งการทูต

20 เมษายน 2026, 08:07

3 ตลาดที่น่าจับตา (20.04.2026)
20 เมษายน 2026, 08:05

การพุ่งขึ้นแบบพาราโบลาของตลาดยุโรปก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ 💡
17 เมษายน 2026, 21:35

💲 ดอลลาร์ดิ่งลง หลังการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ 📉 จุดเริ่มต้นของการปรับฐานแรงหรือไม่? ❓
17 เมษายน 2026, 21:32

หุ้นสายการบินยุโรปพุ่งขึ้นแรง
