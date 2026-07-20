ข่าวเด่นวันนี้ 20 ก.ค.

สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดสัปดาห์ในแดนลบ โดยดัชนีหลักปรับตัวลงราว 1% แม้ตลาดจะเผชิญแรงขายและบรรยากาศการลงทุนที่อ่อนแอ แต่เริ่มเห็นสัญญาณแรกของแรงซื้อกลับเข้ามา
การปรับตัวลงราว 2% ในช่วงต้นของการซื้อขาย ลดลงเหลือต่ำกว่า 1% หลังข้อมูลจาก University of Michigan ออกมาช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด
สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด โดยการปะทะยังเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งของ ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ส่งผลให้กิจกรรมการขนส่งทางเรือกลับลดลงใกล้ระดับศูนย์อีกครั้ง
ข่าวบริษัทสหรัฐฯ
Netflix (NFLX.US):
ตลาดผิดหวังกับผลประกอบการไตรมาส 2 และแนวโน้มไตรมาส 3 ที่อ่อนแอกว่าคาด ราคาหุ้นที่เคยร่วงลงถึง 11% ในช่วงแรก ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดยปิดลบประมาณ 7%
Intuitive Surgical (ISRG.US):
ผู้ผลิตหุ่นยนต์ผ่าตัด da Vinci ปรับตัวลงประมาณ 13% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 แม้ตัวเลขรายได้และกำไรออกมาดีกว่าคาด แต่บริษัทไม่ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี
SpaceX (SPXC.US):
การทดสอบเที่ยวบิน “Starship” ถูกยกเลิกก่อนกำหนดไม่นาน เนื่องจากเครื่องยนต์จรวดขัดข้อง ส่งผลให้หุ้นปรับตัวลง 3%
Nebius (NBIS.US):
บริษัทด้าน “Neo Cloud” ออกพันธบัตรมีหลักประกันมูลค่า 775 ล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นเปิดตลาดติดลบ 13% ก่อนพลิกกลับมาปิดบวก 8%
Bloomberg รายงานว่า Adobe อาจได้รับข้อเสนอซื้อกิจการจาก “บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่”
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ประกาศว่าจะนำเครื่องบินรุ่น 737 MAX และ 787 กลับเข้าสู่กระบวนการรับรองการบินอีกครั้ง
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits) ลดลงมากกว่าคาด โดยเดือนมิถุนายนมีการออกใบอนุญาต 1.36 ล้านรายการ เทียบกับคาดการณ์ที่ 1.4 ล้านรายการ
- ราคาส่งออกสหรัฐฯ ลดลง 0.6% มากกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าคาดอย่างมาก
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.2%
รายงานจาก University of Michigan มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะพลิกทิศทางความเชื่อมั่นของตลาด
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสู่ 54.4 สูงกว่าที่ตลาดคาด
- คาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้นลดลงจาก 4.6% เหลือ 4.2%
ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปไม่สามารถฟื้นตัวตามแรงกลับตัวของตลาดสหรัฐฯ หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ปิดในแดนลบ จากแรงกดดันของสถานการณ์ความตึงเครียดกับอิหร่าน และความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงาน
- FTSE 100 ของอังกฤษ ลดลงประมาณ 0.3%
- CAC 40 ของฝรั่งเศส ลดลงประมาณ 0.6%
- DAX ของเยอรมนี ลดลงประมาณ 0.5%
- FTSE MIB ของอิตาลี ลดลงประมาณ 1%
- IBEX 35 ของสเปน ลดลงประมาณ 0.3%
ข่าวบริษัทในยุโรป
กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เผชิญแรงขาย
- STMicroelectronics ลดลงประมาณ 5%
- ASML ลดลงประมาณ 3.5%
Volvo:
รายงานรายได้และกำไรเติบโต โดยได้รับแรงหนุนหลักจากธุรกิจรถบรรทุกและบริการ
SAAB:
หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 10% หลังประกาศผลประกอบการ โดยตลาดให้ความสนใจกับยอดคำสั่งซื้อคงค้างที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 200% เมื่อเทียบรายปี พร้อมกับการเติบโตอย่างรวดเร็วในตัวชี้วัดการดำเนินงานต่าง ๆ
Burberry Group:
หุ้นร่วงมากกว่า 6% หลังฝ่ายบริหารระบุว่าบริษัทได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของการจับจ่ายในตะวันออกกลาง
ตลาดเงิน (FOREX)
ในตลาด FX เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ลดลง
ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลง จากความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้ออาจสูงขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
ในกลุ่มสินค้าเกษตร ราคาของ โกโก้ น้ำตาล ถั่วเหลือง กาแฟ และส้ม ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
ปรากฏการณ์ El Niño ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังคงสร้างแรงกดดันต่อผลผลิตและอุปทานในตลาด
สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน ราคาตอบสนองต่อการยกระดับความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
- น้ำมันดิบปรับตัวกลับขึ้นเหนือ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 6%
คริปโตเคอร์เรนซี
ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลกดดันตลาดคริปโต
เหรียญหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลงในระดับปานกลาง
- Bitcoin ลดลงกลับมาต่ำกว่า 64,000 ดอลลาร์
- Solana ลดลงประมาณ 1%
- Ethereum ลดลงเกือบ 2%
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อิหร่านยกระดับความตึงเครียด: สิ่งที่ต้องจับตา และสิ่งที่ตลาดอาจต้องเผชิญ
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