Morning Wrap: หลังสหรัฐฯ หยุดโจมตี น้ำมันอ่อนตัว ตลาดหุ้นเดินหน้าบวก (03.08.2026)

Morning Wrap: สหรัฐฯ ยุติการโจมตี – น้ำมันร่วง หุ้นฟื้น (03.08.2026)
สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซวตาของสเปน การล่มสลายของกองทุน Situational Awareness การพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์ของดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ การแทรกแซงค่าเงินเยนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี รวมถึงการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน หลัง Donald Trump ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางราคาน้ำมันและก๊าซ
ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Donald Trump เคยประกาศแผนปฏิบัติการทางทหารที่เรียกว่า "ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง" อย่างไรก็ตาม ผู้นำหลายประเทศในภูมิภาคได้โน้มน้าวว่าการเจรจากำลังมีความคืบหน้า ส่งผลให้สหรัฐฯ ตัดสินใจยกเลิกปฏิบัติการดังกล่าว
ขณะเดียวกัน อิหร่านและโอมานยังคงเดินหน้าเจรจาข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
นอกจากนี้ กลุ่ม OPEC+ ยังมีมติเพิ่มโควตาการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวัน
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวลดลงอีกครั้ง
- น้ำมัน Brent ซื้อขายเหนือระดับ 83 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลงประมาณ 5% จากสัปดาห์ก่อน
- น้ำมัน WTI ปรับลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาด Dutch TTF อ่อนตัวลง หลังแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023
- ส่วน NATGAS ยังคงทรงตัวบริเวณ 2.76 ดอลลาร์/MMBtu
📈 ตลาดหุ้น
ราคาพลังงานที่ลดลงช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น
- ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับขึ้น 0.8%
- ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.6%
- ฟิวเจอร์สดัชนี DAX ของเยอรมนี บ่งชี้ว่าตลาดอาจเปิดบวกประมาณ 1%
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเอเชียยังเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
- Nikkei 225 ลดลง 1.1%
- Shanghai SE ลดลง 0.8%
- KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงกว่า 5% จากแรงขายในหุ้น Samsung และ SK Hynix ซึ่งต่างปรับตัวลงราว 8%
ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา KOSPI เคยพุ่งขึ้นกว่า 15% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นรายวันที่แข็งแกร่งที่สุดของตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 แม้ว่าตลอดทั้งเดือนดัชนียังคงปิดลบราว 20%
คืนนี้ นักลงทุนจับตาผลประกอบการของ Palantir, Snap และ Trump Media & Technology หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ
🥇 โลหะมีค่า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบล่าสุดที่ 4.69% ส่งผลกดดันราคาทองคำและโลหะมีค่า แม้แรงกดดันจะยังจำกัด
- ทองคำซื้อขายบริเวณ 4,070 ดอลลาร์/ทรอยออนซ์
- เงินอยู่ที่ประมาณ 58.2 ดอลลาร์/ทรอยออนซ์
📊 ข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน
หลังจากสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการประชุมธนาคารกลางสำคัญ สัปดาห์นี้มีเพียงธนาคารกลางสาธารณรัฐเช็ก (CNB) ที่จะประชุมในวันพฤหัสบดี และตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้
ข้อมูลเศรษฐกิจที่นักลงทุนให้ความสำคัญที่สุดคือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ในวันศุกร์ หากออกมาต่ำกว่าคาด อาจเพิ่มความคาดหวังว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น
ช่วงต้นสัปดาห์ ตลาดจะติดตามการประกาศตัวเลข PMI ฉบับปรับปรุง ซึ่งโดยปกติแล้วส่งผลต่อตลาดค่อนข้างจำกัด
🇨🇳 จีน
ดัชนี RatingDog PMI ภาคการผลิต เดือนกรกฎาคมของจีนออกมาต่ำกว่าคาดที่ 50.9 เทียบกับคาดการณ์ 52.0
ดัชนีดังกล่าวสะท้อนภาวะของธุรกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กที่เน้นการส่งออก ขณะที่ดัชนี NBS PMI จะสะท้อนภาพของรัฐวิสาหกิจและภาคอุตสาหกรรมหนักที่พึ่งพาตลาดภายในประเทศมากกว่า
💱 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องหลังการประชุม Fed เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
- EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1.15 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือค่าเงินเยน หลังสหรัฐฯ และญี่ปุ่นร่วมกันแทรกแซงตลาดค่าเงินเป็นครั้งแรก
ข้อมูลจาก ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) บ่งชี้ว่า มีการเข้าซื้อเงินเยนมูลค่าราว 8.45 ล้านล้านเยน (ประมาณ 53,000 ล้านดอลลาร์) ซึ่งอาจเป็นการแทรกแซงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ BoJ
ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ USD/JPY ร่วงลงมากกว่า 4% มาอยู่บริเวณ 156 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
🛢️ ความตึงเครียดพุ่งสูง แต่น้ำมันยังไม่ไปต่อ
ข่าวเด่นวันนี้ 30 ก.ค.
Warsh ไม่ได้ส่งสัญญาณ Hawkish ชัดเจน ตลาดมอง Dovish มากขึ้น EUR/USD แตะ 1.1450
Fed Press Conference: Warsh ชื่นชมการลงทุน CapEx ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด