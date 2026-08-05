🚨 น้ำมันโลกร่วงหลุด $80!

น้ำมันร่วงแรง หลังความหวังข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้น Brent หลุด $80 ครั้งแรกตั้งแต่กลางเดือน ก.ค. ดิ่งกว่า 4% วันนี้ และลดลง 10% ในสัปดาห์นี้
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สัญญาณทางการทูต: สหรัฐฯ ส่งสัญญาณความเป็นไปได้ของข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดเส้นทางอีกครั้ง
รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ระบุว่า อาจมีข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อปลดล็อกเส้นทางดังกล่าวได้ “ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้” ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ยืนยันว่ากำลังเดินหน้าการไกล่เกลี่ยอย่างเข้มข้น
ปฏิกิริยาตลาด:
ราคาน้ำมัน Brent ร่วงหลุดระดับ 80 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ขณะที่ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างโลหะมีค่าปรับตัวขึ้น และดัชนี S&P 500 Cash ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์
มุมมองอย่างระมัดระวัง:
แม้ตลาดกำลังขับเคลื่อนด้วยความหวัง แต่ในช่วงแรกของความขัดแย้ง นักลงทุนเคยเผชิญกับความคาดหวังต่อข้อตกลงอย่างรวดเร็วมาแล้วหลายครั้ง ดังนั้น จนกว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการ ความเสี่ยงของ “สัญญาณหลอก” (False Alarm) ยังคงอยู่ในระดับสูง
เวอร์ชันสั้นสำหรับ Market Update:
ตลาดขานรับความหวังข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน Brent หลุด $80 ขณะที่ทองคำและ S&P 500 ปรับขึ้น แต่ความเสี่ยงยังคงอยู่จนกว่าจะมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงหลุดระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 Period ขณะที่ช่วงเปิดตลาดยังเห็นการปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 Period อีกด้วย
ที่มา: xStation5
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