สรุปตลาดรายวัน: Nasdaq 100 พุ่ง 3.2% ตลาดกระทิงกลับมาแล้วหรือยัง?

Nasdaq 100 พุ่งกว่า 3% รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงและผลประกอบการแข็งแกร่ง
ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในวันที่ตลาดปรับตัวขึ้นแรงที่สุดของปี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งราคาน้ำมันที่ลดลง หลังถ้อยแถลงของ Scott Bessent และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหลายบริษัท
หนึ่งในหุ้นที่โดดเด่นที่สุดคือ Palantir ซึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 30% ในวันนี้ หลังรายงานผลประกอบการที่สร้างความประทับใจให้กับนักลงทุน
หุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์นำตลาดฟื้นตัว
นอกจาก Palantir แล้ว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุด หลังจากเผชิญกับแรงขายอย่างหนักในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
หุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรง ได้แก่:
- ARM เพิ่มขึ้น 15%
- Marvell Technology เพิ่มขึ้น 14%
- Astera Labs เพิ่มขึ้น 12%
- Sandisk เพิ่มขึ้น 11%
- Intel เพิ่มขึ้น 10%
ขณะที่ AMD ก็ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 8% ก่อนการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้
รูปที่ 1: Heatmap ของ Nasdaq 100 (04.08.2026)
ที่มา: XTB Research, 04.08.2026
ตลาดได้สะท้อนความคาดหวังต่อกำไรในอนาคตจากการปฏิวัติด้าน AI เข้าไปในมูลค่าหุ้นปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่แล้ว ดังนั้น AMD ไม่สามารถเพียงแค่ทำผลประกอบการได้ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ แต่จำเป็นต้อง สร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างชัดเจน พร้อมนำเสนอแนวโน้มเชิงบวกอย่างมากสำหรับช่วงหลายเดือนข้างหน้า
นักลงทุนจะจับตาเป็นพิเศษไปที่:
- ผลประกอบการของกลุ่ม Data Center ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการทำกำไร
- การพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หาก AMD ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้ หรือฝ่ายบริหารให้มุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น อาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายทำกำไร และส่งผลกดดันต่อความเชื่อมั่นของทั้งกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์
รูปที่ 2: Dashboard สำหรับ AMD
ที่มา: XTB Research, 04.08.2026
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา AMD เช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่ม Hyperscalers หลังผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า การลงทุนด้าน Capital Expenditure (CAPEX) ยังคงดำเนินต่อไปอย่างแข็งแกร่ง
สำหรับ Alphabet คาดว่า CAPEX ในปี 2026 จะสูงถึงประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐาน AI และ Data Center
นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วของ Fed ก็ลดลง หลังการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ซึ่งช่วยสนับสนุนบรรยากาศเชิงบวกในตลาดหุ้นและกลุ่มเทคโนโลยี
รูปที่ 3: หุ้นที่ปรับตัวขึ้นและลงมากที่สุดใน Nasdaq 100 (04.08.2026)
ที่มา: XTB Research, 04.08.2026
อย่างไรก็ตาม หุ้นทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนอย่างมาก โดยในมุมมองรายเดือน การปรับตัวลดลงของ Sandisk และ Intel อยู่ที่ประมาณ 18%
กลับมาที่ Palantir ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการปรับตัวขึ้นของดัชนีในวันนี้ (แม้ว่าหุ้นยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญ)
- ก่อนการประกาศผลประกอบการ ความเชื่อมั่นต่อตัวบริษัทไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีนัก โดยตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการขายหุ้นของ Alex Karp และ Peter Thiel
(แม้ว่าควรกล่าวว่า การขายหุ้นของผู้บริหารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในกรณีของ Palantir)
- ผลประกอบการที่บริษัทประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยมี:
- รายได้ 1.94 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 94% YoY
- EPS 0.41 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 256% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2025
- ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนว่า ผลิตภัณฑ์ของ Palantir ไม่ได้เป็นเพียงโซลูชันเฉพาะทางสำหรับสัญญาภาครัฐอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีศักยภาพสำหรับภาคเอกชน
- โมเมนตัมการเติบโตของบริษัทยังคงโดดเด่น โดยในไตรมาส 3 Palantir คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 2.16 พันล้านดอลลาร์
รูปที่ 4: Dashboard สำหรับ Palantir
ที่มา: XTB Research, 04.08.2026
หุ้นสหรัฐฯ จับตา SpaceX และ AMD หลังตลาดปิด
การประกาศผลประกอบการถัดไปที่ตลาดจับตามองคือ SpaceX และ AMD ซึ่งทั้งสองบริษัทจะรายงานผลหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ
สำหรับ SpaceX นับเป็นการทดสอบครั้งสำคัญครั้งแรกของบริษัท หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ตลาดยุโรปปิดบวกเช่นกัน
ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นตามบรรยากาศเชิงบวกของตลาดโลก
- WIG20 ของโปแลนด์ เพิ่มขึ้น 1.4%
- FTSE MIB ของอิตาลี ปิดบวก 1.3%
- Euro Stoxx 50 เพิ่มขึ้น 0.9%
- DAX เยอรมนี ปิดสูงขึ้น 0.8%
สินค้าโภคภัณฑ์
หนึ่งในประเด็นหลักของตลาดวันนี้คือ ราคาพลังงานปรับตัวลดลงแรง หลัง Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เปิดเผยผ่าน CNBC ว่า อาจมีข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้
“มีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบได้ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ และเดินหน้าสู่การทำให้สถานการณ์ในความขัดแย้งกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น”
“ประเด็นไม่ได้มีเพียงเรื่องพลังงาน แต่ยังรวมถึงปุ๋ย ผลิตภัณฑ์กลั่น และก๊าซอุตสาหกรรมต่าง ๆ”
“เมื่อราคาสินค้าเหล่านี้ลดลง เราอาจเห็นอุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการที่ต้นทุนลดลง”
รูปที่ 5: น้ำมัน [H4] (24.03.2026–04.08.2026)
ที่มา: xStation, 04.08.2026
ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ Brent ต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งลดลงมากกว่า 20% จากระดับสูงสุดเมื่อไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อน
ด้านราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ปรับตัวลงเช่นกัน แต่ลดลงน้อยกว่า โดยราคา TTF Gas อยู่ที่มากกว่า 54 ดอลลาร์/MWh ลดลงประมาณ 14% จากจุดสูงสุดในวันที่ 24 กรกฎาคม
โลหะมีค่าฟื้นตัว ขณะที่ Bond Yield ลดลง
ราคาโลหะมีค่าปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีในหลายประเทศ
ราคาปัจจุบัน:
- ทองคำ: ต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ (+1%)
- เงิน: ประมาณ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (+3%)
- ทองแดง: เพิ่มขึ้น 0.7%
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
วันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจค่อนข้างจำกัด โดยตลาดให้ความสนใจกับ ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในปฏิทินเศรษฐกิจจนถึงสิ้นสัปดาห์
รายงาน JOLTS เดือนมิถุนายน ที่เผยแพร่วันนี้ แสดงให้เห็นว่า:
- จำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย
- อยู่ที่ประมาณ 7.36 ล้านตำแหน่ง
- ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 7.45 ล้านตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม อัตราการเลิกจ้างและการลาออกโดยสมัครใจยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างมีเสถียรภาพ
ข้อมูลสำคัญที่ตลาดรอ ได้แก่:
- รายงาน ADP (วันพุธ)
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (วันพฤหัสบดี)
- รายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) (วันศุกร์)
โดยเฉพาะตัวเลข NFP จะเป็นจุดสนใจหลัก เนื่องจากอาจช่วยกำหนดทิศทางนโยบายของ Fed และแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐ
ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน
ปัจจัยที่กดดัน USD ได้แก่:
- ราคาพลังงานที่ลดลง
(สหรัฐฯ เป็นผู้ส่งออกพลังงานสุทธิ)
- ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงที่ดีขึ้น
คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวบริเวณระดับ 1.152
รูปที่ 6: ค่าเงินสำคัญ (04.08.2026)
ที่มา: XTB Research, 04.08.2026
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงกำลังกดดัน โครนนอร์เวย์ (NOK) และ ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศที่พึ่งพาการส่งออกพลังงานในระดับสูง
ขณะเดียวกัน เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ก็อ่อนค่าลงเช่นกัน โดยคู่เงิน USD/JPY กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากการแทรกแซงตลาดร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเมื่อเร็ว ๆ นี้
ตามข้อมูลจาก ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ขนาดของการแทรกแซงจากฝั่งญี่ปุ่นอาจสูงถึง 59 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากพิจารณาจากขนาดของการแทรกแซงภายในวันเดียว
แม้ว่าเราไม่สามารถประเมินขนาดการดำเนินการของฝั่งสหรัฐฯ จากข้อมูลทางการได้ แต่มีหลายปัจจัยบ่งชี้ว่า มูลค่าการแทรกแซงอาจอยู่ที่ประมาณ 5–10 พันล้านดอลลาร์
หนึ่งในหลักฐานสนับสนุนคือบันทึกที่ Scott Bessent ทิ้งไว้ระหว่างการประชุมในรัฐแมริแลนด์
จากความร่วมมือของสหรัฐฯ ในการแทรกแซงครั้งล่าสุดเพื่อสนับสนุนค่าเงินเยน ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายค่าเงินของทำเนียบขาวจึงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
ความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะกลับมาใช้นโยบายเพื่อทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง เพื่อสนับสนุนภาคการส่งออกภายในประเทศนั้น ไม่สามารถถูกมองข้ามได้
ในช่วงต้นปี 2025 แนวทางดังกล่าวถูกเรียกว่า “Mar-a-Lago Accord” ซึ่งเป็นแนวคิดความพยายามสมัยใหม่ในการนำหลักการบางส่วนของ Plaza Accord ปี 1985 กลับมาใช้อีกครั้ง
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Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB
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