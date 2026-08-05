  
08:25 · 5 สิงหาคม 2026

สรุปตลาดรายวัน: Nasdaq 100 พุ่ง 3.2% ตลาดกระทิงกลับมาแล้วหรือยัง?

Michał Jóźwiak
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Financial Markets Analyst

Nasdaq 100 พุ่งกว่า 3% รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงและผลประกอบการแข็งแกร่ง

ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในวันที่ตลาดปรับตัวขึ้นแรงที่สุดของปี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งราคาน้ำมันที่ลดลง หลังถ้อยแถลงของ Scott Bessent และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหลายบริษัท

หนึ่งในหุ้นที่โดดเด่นที่สุดคือ Palantir ซึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 30% ในวันนี้ หลังรายงานผลประกอบการที่สร้างความประทับใจให้กับนักลงทุน

หุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์นำตลาดฟื้นตัว

นอกจาก Palantir แล้ว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุด หลังจากเผชิญกับแรงขายอย่างหนักในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรง ได้แก่:

  • ARM เพิ่มขึ้น 15%
  • Marvell Technology เพิ่มขึ้น 14%
  • Astera Labs เพิ่มขึ้น 12%
  • Sandisk เพิ่มขึ้น 11%
  • Intel เพิ่มขึ้น 10%

ขณะที่ AMD ก็ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 8% ก่อนการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้

รูปที่ 1: Heatmap ของ Nasdaq 100 (04.08.2026)

ที่มา: XTB Research, 04.08.2026

ตลาดได้สะท้อนความคาดหวังต่อกำไรในอนาคตจากการปฏิวัติด้าน AI เข้าไปในมูลค่าหุ้นปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่แล้ว ดังนั้น AMD ไม่สามารถเพียงแค่ทำผลประกอบการได้ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ แต่จำเป็นต้อง สร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างชัดเจน พร้อมนำเสนอแนวโน้มเชิงบวกอย่างมากสำหรับช่วงหลายเดือนข้างหน้า

นักลงทุนจะจับตาเป็นพิเศษไปที่:

  • ผลประกอบการของกลุ่ม Data Center ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • ความสามารถในการทำกำไร
  • การพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

หาก AMD ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้ หรือฝ่ายบริหารให้มุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น อาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายทำกำไร และส่งผลกดดันต่อความเชื่อมั่นของทั้งกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์

รูปที่ 2: Dashboard สำหรับ AMD

 

ที่มา: XTB Research, 04.08.2026

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา AMD เช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่ม Hyperscalers หลังผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า การลงทุนด้าน Capital Expenditure (CAPEX) ยังคงดำเนินต่อไปอย่างแข็งแกร่ง

สำหรับ Alphabet คาดว่า CAPEX ในปี 2026 จะสูงถึงประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐาน AI และ Data Center

นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วของ Fed ก็ลดลง หลังการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ซึ่งช่วยสนับสนุนบรรยากาศเชิงบวกในตลาดหุ้นและกลุ่มเทคโนโลยี

รูปที่ 3: หุ้นที่ปรับตัวขึ้นและลงมากที่สุดใน Nasdaq 100 (04.08.2026)

ที่มา: XTB Research, 04.08.2026

อย่างไรก็ตาม หุ้นทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนอย่างมาก โดยในมุมมองรายเดือน การปรับตัวลดลงของ Sandisk และ Intel อยู่ที่ประมาณ 18%

กลับมาที่ Palantir ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการปรับตัวขึ้นของดัชนีในวันนี้ (แม้ว่าหุ้นยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญ)

  • ก่อนการประกาศผลประกอบการ ความเชื่อมั่นต่อตัวบริษัทไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีนัก โดยตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการขายหุ้นของ Alex Karp และ Peter Thiel
    (แม้ว่าควรกล่าวว่า การขายหุ้นของผู้บริหารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในกรณีของ Palantir)
  • ผลประกอบการที่บริษัทประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยมี:
    • รายได้ 1.94 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 94% YoY
    • EPS 0.41 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 256% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2025
  • ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนว่า ผลิตภัณฑ์ของ Palantir ไม่ได้เป็นเพียงโซลูชันเฉพาะทางสำหรับสัญญาภาครัฐอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีศักยภาพสำหรับภาคเอกชน
  • โมเมนตัมการเติบโตของบริษัทยังคงโดดเด่น โดยในไตรมาส 3 Palantir คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 2.16 พันล้านดอลลาร์

รูปที่ 4: Dashboard สำหรับ Palantir

ที่มา: XTB Research, 04.08.2026

หุ้นสหรัฐฯ จับตา SpaceX และ AMD หลังตลาดปิด

การประกาศผลประกอบการถัดไปที่ตลาดจับตามองคือ SpaceX และ AMD ซึ่งทั้งสองบริษัทจะรายงานผลหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ

สำหรับ SpaceX นับเป็นการทดสอบครั้งสำคัญครั้งแรกของบริษัท หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ตลาดยุโรปปิดบวกเช่นกัน

ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นตามบรรยากาศเชิงบวกของตลาดโลก

  • WIG20 ของโปแลนด์ เพิ่มขึ้น 1.4%
  • FTSE MIB ของอิตาลี ปิดบวก 1.3%
  • Euro Stoxx 50 เพิ่มขึ้น 0.9%
  • DAX เยอรมนี ปิดสูงขึ้น 0.8%

สินค้าโภคภัณฑ์

หนึ่งในประเด็นหลักของตลาดวันนี้คือ ราคาพลังงานปรับตัวลดลงแรง หลัง Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เปิดเผยผ่าน CNBC ว่า อาจมีข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้

“มีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบได้ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ และเดินหน้าสู่การทำให้สถานการณ์ในความขัดแย้งกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น”

“ประเด็นไม่ได้มีเพียงเรื่องพลังงาน แต่ยังรวมถึงปุ๋ย ผลิตภัณฑ์กลั่น และก๊าซอุตสาหกรรมต่าง ๆ”

“เมื่อราคาสินค้าเหล่านี้ลดลง เราอาจเห็นอุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการที่ต้นทุนลดลง”

รูปที่ 5: น้ำมัน [H4] (24.03.2026–04.08.2026)
ที่มา: xStation, 04.08.2026

ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ Brent ต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งลดลงมากกว่า 20% จากระดับสูงสุดเมื่อไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อน

ด้านราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ปรับตัวลงเช่นกัน แต่ลดลงน้อยกว่า โดยราคา TTF Gas อยู่ที่มากกว่า 54 ดอลลาร์/MWh ลดลงประมาณ 14% จากจุดสูงสุดในวันที่ 24 กรกฎาคม

โลหะมีค่าฟื้นตัว ขณะที่ Bond Yield ลดลง

ราคาโลหะมีค่าปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีในหลายประเทศ

ราคาปัจจุบัน:

  • ทองคำ: ต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ (+1%)
  • เงิน: ประมาณ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (+3%)
  • ทองแดง: เพิ่มขึ้น 0.7%

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

วันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจค่อนข้างจำกัด โดยตลาดให้ความสนใจกับ ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในปฏิทินเศรษฐกิจจนถึงสิ้นสัปดาห์

รายงาน JOLTS เดือนมิถุนายน ที่เผยแพร่วันนี้ แสดงให้เห็นว่า:

  • จำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย
  • อยู่ที่ประมาณ 7.36 ล้านตำแหน่ง
  • ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 7.45 ล้านตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม อัตราการเลิกจ้างและการลาออกโดยสมัครใจยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างมีเสถียรภาพ

ข้อมูลสำคัญที่ตลาดรอ ได้แก่:

  • รายงาน ADP (วันพุธ)
  • จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (วันพฤหัสบดี)
  • รายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) (วันศุกร์)

โดยเฉพาะตัวเลข NFP จะเป็นจุดสนใจหลัก เนื่องจากอาจช่วยกำหนดทิศทางนโยบายของ Fed และแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐ

ค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน

ปัจจัยที่กดดัน USD ได้แก่:

  • ราคาพลังงานที่ลดลง
    (สหรัฐฯ เป็นผู้ส่งออกพลังงานสุทธิ)
  • ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงที่ดีขึ้น

คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวบริเวณระดับ 1.152

รูปที่ 6: ค่าเงินสำคัญ (04.08.2026)

ที่มา: XTB Research, 04.08.2026

ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงกำลังกดดัน โครนนอร์เวย์ (NOK) และ ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศที่พึ่งพาการส่งออกพลังงานในระดับสูง

ขณะเดียวกัน เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ก็อ่อนค่าลงเช่นกัน โดยคู่เงิน USD/JPY กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากการแทรกแซงตลาดร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเมื่อเร็ว ๆ นี้

ตามข้อมูลจาก ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ขนาดของการแทรกแซงจากฝั่งญี่ปุ่นอาจสูงถึง 59 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากพิจารณาจากขนาดของการแทรกแซงภายในวันเดียว

แม้ว่าเราไม่สามารถประเมินขนาดการดำเนินการของฝั่งสหรัฐฯ จากข้อมูลทางการได้ แต่มีหลายปัจจัยบ่งชี้ว่า มูลค่าการแทรกแซงอาจอยู่ที่ประมาณ 5–10 พันล้านดอลลาร์

หนึ่งในหลักฐานสนับสนุนคือบันทึกที่ Scott Bessent ทิ้งไว้ระหว่างการประชุมในรัฐแมริแลนด์

จากความร่วมมือของสหรัฐฯ ในการแทรกแซงครั้งล่าสุดเพื่อสนับสนุนค่าเงินเยน ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายค่าเงินของทำเนียบขาวจึงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง

ความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะกลับมาใช้นโยบายเพื่อทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง เพื่อสนับสนุนภาคการส่งออกภายในประเทศนั้น ไม่สามารถถูกมองข้ามได้

ในช่วงต้นปี 2025 แนวทางดังกล่าวถูกเรียกว่า “Mar-a-Lago Accord” ซึ่งเป็นแนวคิดความพยายามสมัยใหม่ในการนำหลักการบางส่วนของ Plaza Accord ปี 1985 กลับมาใช้อีกครั้ง

Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB

Michał Jóźwiak

Financial Markets Analyst

Analityk rynków finansowych w XTB, wielokrotnie nagradzany za trafność prognoz walutowych w rankingach Bloomberga. W swojej pracy skupia się na analizie makroekonomicznej, działaniach banków centralnych oraz polityce międzynarodowej. Wiedzę i warsztat analityczny zdobywał w Szkole Głównej Handlowej oraz w paryskim Instytucie Nauk Politologicznych (Sciences Po).

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