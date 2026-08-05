ผลประกอบการ Palantir: ความคาดหวังสูงขึ้น พร้อมโอกาสเติบโตที่มากขึ้น

ผลประกอบการ Palantir: นักลงทุนตอบรับเชิงบวก หุ้นพุ่งขึ้นก่อนเปิดตลาด
บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่เป็นที่ถกเถียงอย่าง Palantir เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 โดยจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วง After-hours Trading พบว่านักลงทุนให้การตอบรับอย่างแข็งแกร่ง โดยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 15% ก่อนตลาดเปิดทำการ
ก่อนการประกาศผลประกอบการ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัทอยู่ในระดับค่อนข้างระมัดระวัง โดยนับจากจุดสูงสุดของปีที่ผ่านมา ราคาหุ้น Palantir ปรับตัวลดลงประมาณ 40%
วิเคราะห์ทางเทคนิค Palantir (D1)
ราคาหุ้นฟื้นตัวแรง หลังสัญญาณทางเทคนิคกลับมาเป็นบวก
ราคาหุ้น Palantir ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากระดับ Fibonacci 161.8% ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นจุดต่ำสุดในระยะสั้นของราคา ขณะเดียวกัน การปรับฐานล่าสุดยังสามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลง (Downtrend Line) ได้สำเร็จ
หากราคาหุ้นยังคงรักษาโมเมนตัมตามที่เห็นในช่วง Pre-market Trading ได้ หุ้นมีโอกาสเปิดตลาดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200 วัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกเพิ่มเติม
อีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนคือ ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ที่แสดงให้เห็นว่าแรงขายเริ่มอ่อนตัวลง โดยปริมาณการขายที่ลดลงสะท้อนถึงแรงกดดันฝั่งผู้ขายที่กำลังลดลง
ที่มา: xStation5
ความกังวลจากการขายหุ้นของผู้บริหารยังไม่สามารถหยุดแรงซื้อได้
ก่อนการประกาศผลประกอบการ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนไม่ได้อยู่ในระดับสูงนัก โดยเฉพาะจากการเคลื่อนไหวของผู้บริหารบริษัท เช่น Alex Karp และ Peter Thiel
ฝ่ายบริหารได้ขายหุ้นจำนวนมากก่อนการประกาศงบ ซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายมองว่าอาจเป็นสัญญาณเตือนที่น่ากังวล
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ Palantir สัญญาณดังกล่าวอาจมีน้ำหนักจำกัด เนื่องจากการขายหุ้นของบุคคลภายในบริษัท (Insider Selling) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นค่อนข้างสม่ำเสมอในอดีต
แม้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดจะอยู่ในระดับปานกลางหรือค่อนข้างระมัดระวัง แต่ก็ไม่ได้ลดความคาดหวังต่อการเติบโตของ Palantir ลง
บริษัทได้พิสูจน์อีกครั้งว่า คำว่า “Hyper Growth” ที่มักถูกใช้กับ Palantir ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล เพราะผลประกอบการล่าสุดสามารถทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน
ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026
รายได้ (Revenue)
- คาดการณ์: 1.82 พันล้านดอลลาร์ (+82% YoY)
- ผลจริง: 1.94 พันล้านดอลลาร์ (+94% YoY)
กำไรต่อหุ้น (EPS)
- คาดการณ์: 0.34 ดอลลาร์ (+213%)
- ผลจริง: 0.41 ดอลลาร์ (+256%)
ผลประกอบการดังกล่าวสะท้อนว่า Palantir สามารถสร้าง
- Adjusted Operating Margin: ประมาณ 62%
- GAAP Gross Margin: 84.7%
ซึ่งถือเป็นระดับอัตรากำไรที่โดดเด่นมากสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ยังอยู่ในช่วงขยายตัว
โดยรวม ผลประกอบการครั้งนี้ตอกย้ำว่า Palantir ยังคงสามารถรักษาการเติบโตระดับสูง พร้อมกับการทำกำไรที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนต่อบริษัทในระยะต่อไป
ผลประกอบการตอกย้ำว่า Palantir อยู่ในระดับที่แตกต่างจากบริษัททั่วไป
ผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเหตุใด Palantir จึงถูกมองว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในระดับเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม รายได้และกำไรยังไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวการลงทุน แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
คุณภาพของกำไร (Earnings Quality)
นักวิเคราะห์บางส่วนตั้งคำถามว่าตัวเลขกำไรของ Palantir อาจถูกขยายให้สูงขึ้นหรือไม่ โดยความแตกต่างระหว่างผลประกอบการแบบ Adjusted และ Reported ส่วนใหญ่มาจาก
- การลงทุนของ Palantir ใน SpaceX
- ค่าใช้จ่ายในรูปแบบหุ้นตอบแทนพนักงาน (Stock-Based Compensation)
ค่าใช้จ่าย Stock-Based Compensation เพิ่มขึ้น 66% YoY แต่เมื่อเทียบกับรายได้แล้ว สัดส่วนดังกล่าวกลับลดลง
หากไม่นับผลกระทบจากการลงทุนใน SpaceX ต่อ EPS จะพบว่า Adjusted EPS จะอยู่ที่ประมาณ 0.39 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงสะท้อนการเติบโตมากกว่า 200% และยังสูงกว่าประมาณการของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
รายละเอียดธุรกิจและโมเดลการเติบโต
ในการประเมินคุณภาพของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่น Palantir นักลงทุนจำเป็นต้องวิเคราะห์รายงานทางการเงินอย่างละเอียดมากกว่าบริษัทเทคโนโลยีทั่วไป
เริ่มจากด้านต้นทุน การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในช่วง 6 เดือนแรกของปีอยู่ที่เพียง มากกว่า 20% เล็กน้อย
สิ่งนี้สะท้อนว่า Palantir ยังคงมี Operating Leverage ในระดับสูง ซึ่งหมายความว่า เมื่อบริษัทสามารถทำรายได้เหนือความคาดหมาย มูลค่าระยะยาว (Terminal Value) ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างมาก
RPO สะท้อนอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
อีกหนึ่งสัญญาณการเติบโตที่สำคัญ ซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของบริษัท เช่น จากมุมมองของ Michael Burry คือเรื่องของลูกหนี้การค้า (Receivables)
ตัวเลข RPO (Remaining Performance Obligations) เพิ่มขึ้นมากกว่า 260% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สิ่งนี้สะท้อนว่า ความต้องการใช้บริการของ Palantir อาจสูงกว่าที่ฝ่ายบริหารเคยระบุไว้
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ RPO ไม่ได้หมายความว่าบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนคำสั่งซื้อเป็นรายได้จริงได้
ตัวชี้วัด SaaS แสดงความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจ
หนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของธุรกิจ SaaS อย่าง Dollar Retention เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงมากที่ 157% หรือเพิ่มขึ้น 700 bps
ตัวเลขสำคัญอื่น ๆ ได้แก่
- รายได้จากลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้น 85%
- สัดส่วนรายได้จากลูกค้า 20 รายใหญ่ที่สุดลดลงจาก 43% เหลือ 40%
- TCV (Total Contract Value) เพิ่มขึ้น 49%
- Duration Adjusted TCV เพิ่มขึ้น 129%
ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Palantir ไม่ได้เติบโตจากลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย แต่กำลังขยายฐานธุรกิจอย่างกว้างขึ้น
สัญญาณสำคัญ: ธุรกิจ Commercial ในสหรัฐฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว
อีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุน Valuation ของ Palantir คือการเติบโตของสัญญากับภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 153% YoY
สิ่งนี้หมายความว่า:
- Palantir กำลังลดการพึ่งพาสัญญาภาครัฐ ซึ่งมีความซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากกว่า
- บริษัทกำลังลดการพึ่งพาตลาดยุโรป ซึ่งหลายประเทศกำลังให้ความสำคัญกับแนวคิด Digital Independence
ที่สำคัญกว่านั้น ผลประกอบการล่าสุดสะท้อนว่า ผลิตภัณฑ์ของ Palantir ไม่ได้เป็นเพียงโซลูชันทดลอง ราคาแพง หรือเครื่องมือเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น
แต่กำลังกลายเป็น ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่สามารถนำไปใช้งานจริงในวงกว้าง
แม้ว่าตลาดบริการภาครัฐจะมีขนาดใหญ่และมีความสำคัญ แต่โอกาสการขยายตัวในตลาดภาคเอกชนยังมีขนาดใหญ่กว่ามาก
Guidance: สิ่งที่ตลาดจับตามากกว่าผลประกอบการ
ความสนใจของนักลงทุนไม่ได้อยู่ที่ตัว CEO ที่มีความคิดเห็นซึ่งมักเป็นที่ถกเถียงอย่าง Alex Karp มากนัก แต่เน้นไปที่แนวโน้มธุรกิจที่เขานำเสนอ
หนึ่งในสัญญาณเชิงบวกคือการปรับเพิ่มคาดการณ์สำหรับไตรมาส 3 และทั้งปี
แนวโน้มไตรมาส 3
บริษัทคาดว่า:
- รายได้จะสูงกว่า 2.16 พันล้านดอลลาร์
- Operating Income จะสูงกว่า 1.29 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มทั้งปี
คาดว่า:
- รายได้รวมมากกว่า 8.15 พันล้านดอลลาร์
- รายได้จากกลุ่ม US Commercial อยู่ที่ประมาณ 3.42 พันล้านดอลลาร์
- Free Cash Flow อยู่ในช่วง 4.5–4.7 พันล้านดอลลาร์
ซึ่งหมายถึง
- เติบโตมากกว่า 100% YoY
- สูงกว่าประมาณการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์
มุมมองอนาคต (Outlook)
ในช่วงสิ้นสุดแต่ละไตรมาส CEO จะเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้น โดยแม้ว่าการสื่อสารของ Alex Karp บางครั้งอาจมีลักษณะซับซ้อนและไม่เป็นทางการ แต่จดหมายล่าสุดสะท้อนมุมมองสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรม AI
Karp มองว่า อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ AI คือโมเดลธุรกิจของบริษัทอย่าง OpenAI และ Anthropic
ในมุมมองของเขา ข้อจำกัดหลักคือการพยายามทำให้ผู้ใช้งานผูกติดกับโมเดล LLM เดียว ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่
Palantir พยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการขยายระบบ Integration เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้โมเดล AI ที่ต้องการ เมื่อใดก็ได้ และกับงานประเภทใดก็ได้
บทสรุปต่อ Investment Thesis ของ Palantir
ประเด็นนี้มีความสำคัญต่อมุมมองการลงทุนใน Palantir เพราะบริษัทเองกำลังส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า โมเดลธุรกิจของ OpenAI และ Anthropic อาจกำลังเข้าใกล้ข้อจำกัดบางอย่าง
ปัจจุบัน Palantir ยังคงมอบคุณค่าอย่างโดดเด่นให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น ผ่านแพลตฟอร์ม AI ที่สามารถใช้งานจริงในองค์กร
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายระยะยาวคือ Palantir ยังไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า บริษัทสามารถสร้างเทคโนโลยี AI ที่เป็นอิสระจากผลิตภัณฑ์ของ AI Labs รายใหญ่ได้หรือไม่
ดังนั้น แม้ผลประกอบการล่าสุดจะยืนยันถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจ แต่คำถามสำคัญในอนาคตยังคงอยู่ที่ว่า Palantir จะสามารถรักษาการเติบโตระดับสูง พร้อมสร้างความได้เปรียบทางเทคโนโลยีของตัวเองในระยะยาวได้มากเพียงใด
การเติบโตระดับสูงของ Palantir เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย
การเติบโตที่โดดเด่นในระดับเดียวกับ Palantir ถือเป็น ดาบสองคม (Double-Edged Sword)
ตัวอย่างเช่น ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) เฉลี่ยในปัจจุบันบ่งชี้ว่า บริษัทอาจสามารถสร้าง
- Free Cash Flow ประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์
- รายได้สูงถึง 50 พันล้านดอลลาร์
ภายในช่วงปี 2030–2031
แม้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่เทียบเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Microsoft หรือ Nvidia แต่ก็สูงกว่าระดับรายได้ที่ Meta เคยสร้างได้ก่อนเข้าสู่ยุคการลงทุนด้าน AI
Valuation สูงมาก ความคาดหวังก็สูงตาม
ปัจจุบัน Palantir ซื้อขายที่ระดับ Valuation ที่สูงมาก ได้แก่
- P/E ประมาณ 140 เท่า
- P/S ประมาณ 62 เท่า
- P/FCF ประมาณ 186 เท่า
คำถามคือ สิ่งนี้หมายความว่านักลงทุนต้องรอมากกว่า 100 ปีเพื่อคืนทุน และราคาหุ้นแพงเกินไปหรือไม่?
คำตอบคือ ไม่ใช่
แต่สิ่งนี้หมายความว่า Palantir แทบไม่มีพื้นที่สำหรับความผิดพลาดหรือผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าความคาดหวัง
หากบริษัทไม่สามารถรักษาอัตราการเติบโตที่ตลาดคาดไว้ Valuation อาจปรับลดลงอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน
เหตุผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่าง Operating Leverage และ Terminal Value ของบริษัท
ความผิดหวังด้านการเติบโตอาจสร้างแรงกดดันต่อมูลค่าบริษัท
หากอัตราการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะเกิด “ช่องว่าง” ในประมาณการมูลค่าของบริษัท
และเนื่องจาก Palantir ซื้อขายด้วย Multiple ที่สูงมาก ช่องว่างดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ Valuation อย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ปัจจุบัน ตลาดคาดว่าการเติบโตของรายได้ Palantir จะชะลอลง และทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 40–50% ในปี 2027
อย่างไรก็ตาม โมเดลประเมินมูลค่าบางรูปแบบชี้ให้เห็นว่า ภายใต้สมมติฐานดังกล่าว บริษัทอาจไม่ได้มีราคาแพงเกินไปเมื่อมองในกรอบเวลา 5–10 ปี
และอาจยังถือว่าอยู่ในระดับ
- ราคาสมเหตุสมผล (Fair Value)
- หรือแม้แต่มีโอกาสถูกประเมินต่ำกว่าศักยภาพ (Relatively Undervalued)
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของ Palantir ในการรักษาการเติบโตระดับสูงและเปลี่ยนความคาดหวังของตลาดให้กลายเป็นผลประกอบการจริง
Kamil Szczepański
นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
สรุปตลาดรายวัน: Nasdaq 100 พุ่ง 3.2% ตลาดกระทิงกลับมาแล้วหรือยัง?
🚨 น้ำมันโลกร่วงหลุด $80!
Morning Wrap: หลังสหรัฐฯ หยุดโจมตี น้ำมันอ่อนตัว ตลาดหุ้นเดินหน้าบวก (03.08.2026)
🛢️ ความตึงเครียดพุ่งสูง แต่น้ำมันยังไม่ไปต่อ