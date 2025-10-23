อ่านเพิ่มเติม
10:06 · 23 ตุลาคม 2025

หุ้นขาลงแห่งปี 2025 🎃 หุ้นที่สร้างความกังวลก่อนฮาโลวีน

ยักษ์ใหญ่บางรายสร้างความประทับใจให้ผู้ลงทุน แต่บางรายเผชิญฝันร้ายในตลาดหุ้น
เรามาดูกันว่าสินทรัพย์ใดกลายเป็นความผิดหวังทางการเงินในปีนี้ และบริษัทใดสร้างความกังวลให้ผู้ลงทุนทั้งใน สหรัฐฯ ยุโรป จีน และญี่ปุ่น ในปี 2025

S&P 500 ขับเคลื่อนด้วย AI: หุ้นไหนเติบโต หุ้นไหนอ่อนตัว?

ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ S&P 500 ปรับตัวขึ้นเกือบ 15% ในปีนี้ ดูเหมือนตลาดกระทิงยังแข็งแกร่ง แต่เมื่อลงรายละเอียดจะเห็นความแตกต่างชัดเจน: หุ้นบางตัวพุ่งกว่า 100% ในขณะที่บางตัวลดลงครึ่งหนึ่ง

กลุ่มหุ้นที่ทำผลงานดีในปีนี้

  • ซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์และหน่วยความจำ

  • เทคโนโลยีด้านกลาโหมและโครงสร้างพื้นฐาน AI

กลุ่มหุ้นที่ลดลงชัดเจน

  • ค้าปลีกและบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนสูง ภาษีศุลกากร และความต้องการผู้บริโภคลดลง

ผู้บริโภคเหนื่อยล้าจากเงินเฟ้อ

บางบริษัทสหรัฐฯ ที่เป็นตัวอย่างของการขาดทุน ได้แก่ Deckers Outdoor และ Lululemon หุ้นลดลงกว่า 50% นับตั้งแต่ต้นปี

เหตุผล: แม้คนบางกลุ่มมีรายได้เพิ่ม แต่ผู้บริโภครายกลางเหนื่อยล้าจากราคาสูงและรายได้ลดลง ทำให้ การบริโภคโดยรวมอ่อนแรง และนักลงทุนเลี่ยงแบรนด์ที่พึ่งพาค้าปลีก

แรงกดดันเพิ่มเติม: ภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นกดดันบริษัทที่นำเข้าสินค้านอกสหรัฐฯ

AI – โอกาสสำหรับบางราย ความท้าทายสำหรับบางราย

AI กลายเป็น เครื่องยนต์การเติบโตของวอลล์สตรีท แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทใช้ได้ผล ตัวอย่างบริษัทที่ยังทำผลงานไม่เป็นไปตามคาด ได้แก่ EPAM Systems และ Salesforce ซึ่งถูกคู่แข่งที่ลงทุนใน AI อย่างหนักนำหน้า

ตลาดเข้าสู่ ยุค “ผู้ชนะครองตลาด” — บริษัทผู้นำโดดเด่น, บริษัทที่ตามหลังค่อยๆ สูญเสียความสำคัญ

อุตสาหกรรมข้อมูลภายใต้แรงกดดันจาก AI

  • บริษัทเช่น Gartner Research และ FactSet Research Systems ถูกจับตามอง เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า AI อาจทำลายโมเดลธุรกิจแบบเดิม

  • ระบบ AI ขั้นสูงลดความต้องการบริการวิเคราะห์แบบเดิม

  • ผลลัพธ์:

    • บริการเดิมที่มีค่าธรรมเนียมสูงกลายเป็นทดแทนได้ง่าย

    • อุปสรรคการเข้าตลาดลดลง

    • ความกดดันการแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกเดือน

ยุโรป: ตลาดหุ้นเหมือนรถไฟเหาะ

ในปี 2025 ตลาดยุโรปเหมือน รถไฟเหาะ: บางบริษัทเติบโตเด่น ขณะที่บางบริษัทสูญเสียมูลค่า

บริษัทยุโรปที่ทำผลงานดี

  • Rheinmetall – ผู้นำด้านกลาโหมเยอรมัน

  • Rolls-Royce – สัญลักษณ์วิศวกรรมอังกฤษ

  • Orlen – ยักษ์พลังงานโปแลนด์

บริษัทยุโรปที่ผลงานอ่อนแอ

  • SIG Group – ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สวิส

  • แม้แต่ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันบางรายที่มีปัญหาก็ยังดูดีกว่าค่าเฉลี่ย

เดนมาร์ก: จากความหวังสู่ความท้าทาย

  • หุ้น Novo Nordisk ลดลง 40% จากความกังวลสงครามราคาในตลาดโรคอ้วนและเบาหวานสหรัฐฯ และภาษีใหม่

  • หุ้น Pandora ลดลงกว่า 35% จากต้นทุนโลหะมีค่าเพิ่ม

  • หุ้น Orsted ลดลงจากการถอนตัวโครงการกังหันลมในสหรัฐฯ

  • หุ้น Coloplast ลดลงกว่า 25%, 4 ใน 36 หุ้นยุโรปที่แย่ที่สุดมาจากเดนมาร์ก

บริษัทใหญ่ที่เผชิญปัญหา

  • หุ้น WPP ลดลง 55%

  • Puma สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้ Adidas

  • ความตึงเครียดทางการค้าและภาษียิ่งเพิ่มแรงกดดัน

จีน: Alibaba กลับมาคุมเกม

  • ดัชนี Hang Seng ขึ้นกว่า 31%

  • JD.com และ Meituan หุ้นลดลง 36% และ 4%

  • Alibaba กลับมาด้วยการลงทุนหนักใน AI และบริการใหม่

  • ผล: ผู้ใช้เพิ่มกว่า 40 ล้านคนในวันเดียว, ส่งผลต่อความครองตลาดของ Meituan

สงครามราคา

  • JD.com และ Meituan เสียขอบเนื่องจากโปรโมชั่นและคูปองจำนวนมาก

  • รายได้เพิ่ม แต่ มาร์จิ้นลดลง

เหตุผลที่ Alibaba ชนะ

  • ขนาดธุรกิจและความหลากหลาย

  • เงินสดพร้อมใช้งานสูง, มีหลายแหล่งรายได้ ทำให้รองรับการขาดทุนระยะสั้นได้

ญี่ปุ่น: ผู้ผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมอาหารเผชิญแรงกดดัน

  • Nikkei 225 ขึ้นกว่า 25%

  • ผู้ผลิตรถยนต์บางราย เช่น Hino Motors และ Mitsubishi อ่อนแรง

  • Toyota ขึ้น 3% ปีนี้ แต่ Nissan และ Mitsubishi ลดลงกว่า 20%

  • Kikkoman – หุ้นลด 25% เนื่องจากการเติบโตชะลอ, ต้นทุนสูง และความต้องการขายส่งลดลง

  • นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น, แม้ Nikkei จะแข็งแกร่ง ตลาดญี่ปุ่นเริ่ม คัดเลือกมากขึ้น

