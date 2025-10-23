- หุ้น Beyond Meat (BYND.US) พุ่งขึ้นกว่า 1,000% ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา รวมทั้งในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันที่ 22 ตุลาคม
- หุ้น Netflix และ Texas Instruments ปรับตัวลดลงหลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3
- ราคาทองคำยังคงปรับฐาน โดยหุ้นผู้ผลิตทองคำประสบการลดลงรุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2020
- ผลประกอบการของ Tesla และ IBM ยังรอประกาศหลังปิดตลาดวอลล์สตรีท
ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงในการซื้อขายเมื่อวานนี้ แต่ยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ปรับตัวลดลงเช่นกันในการซื้อขายวันนี้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน เมื่อวานนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าการประชุมระหว่างเขากับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นภาษีนำเข้าจีนอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวบางแห่งระบุว่าการเตรียมการสำหรับการเดินทางของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไปยังการประชุมสุดยอดเอเปคที่เกาหลีใต้ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งบ่งชี้ว่าการประชุมดังกล่าวอาจยังคงเกิดขึ้นอยู่
เมื่อวานนี้ ไม่เพียงแต่ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเท่านั้น ซึ่งมูลค่าลดลงมากกว่า 5% และยังคงมีการเทขายอย่างต่อเนื่องในวันนี้ ดัชนีผู้ผลิตทองคำก็ปรับตัวลดลงอย่างมากเช่นกัน บลูมเบิร์กรายงานว่า กองทุน VanEck Gold Miners ETF ปรับตัวลดลงเกือบ 10% เมื่อวานนี้ ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าผลประกอบการเบื้องต้นของบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ณ ขณะนี้จะยังน่าผิดหวัง Netflix รายงานกำไรต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลงและค่าใช้จ่ายภาษีครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้ที่ดี ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวในอนาคต Texas Instruments รายงานผลประกอบการไตรมาสต่อๆ ไปต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งทำให้ตลาดผิดหวัง
แม้ว่าสภาวะตลาดจะดูผันผวนมากขึ้น แต่ความสนใจของนักลงทุนกลับหันไปที่หุ้นที่เรียกว่า 'หุ้นมีม' Beyond Meat ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ทดแทน ซึ่งบริษัทเคยขาดทุนเกือบ 95% ของมูลค่า ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 360% ในช่วงห้าวันก่อนหน้า และในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันนี้ บริษัทได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 100% แตะระดับใกล้ $7
แนวโน้มทางเทคนิคของ US500
US500 เคลื่อนไหวใกล้ราคาปิดเมื่อวาน แสดงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงเปิดตลาด
ฟิวเจอร์สดัชนีอยู่ห่างจากจุดสูงสุดประวัติศาสตร์เพียง 0.5%
สังเกตว่าการขายทำกำไรในตลาดทองคำไม่ได้ส่งผลไปยังตลาดหุ้น
VanEck Gold Miners ETF (GDX.UK) ขาดทุนรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา
ผลประกอบการสำคัญจากบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ รอประกาศ ซึ่งจะกำหนดทิศทางดัชนีต่อไป
** wick ชัดเจนที่ $6,800** เป็นสัญญาณเชิงลบ
หากแท่งเทียนปิดเหนือระดับนี้ด้วยแท่งใหญ่ จะเป็นสัญญาณบวกต่อการเติบโต
วันนี้และพรุ่งนี้จะได้รับผลประกอบการจาก Tesla และ Amazon ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางดัชนี
ความเคลื่อนไหวหุ้นบริษัท
หุ้นของผู้ผลิตอาหารทดแทนเนื้อ Beyond Meat (BYND.US) ปรับตัวขึ้นอย่างมากจากประมาณ $0.5 เป็นเกือบ $4 ต่อหุ้น ในวันอังคาร และขึ้นไปใกล้ $7 ในการซื้อขายก่อนตลาดวันพุธ หลังจากมีข่าวบวก
ปัจจัยหนึ่งมาจาก ข้อตกลงจัดจำหน่ายกับ Walmart ซึ่งเป็นเครือค้าปลีกใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ
อีกปัจจัยคือการ ถูกบรรจุใน meme stock ETF
นักวิเคราะห์ในตลาด meme stock คาดว่า บริษัทอาจกลับมามีกำไรต่อปี และราคาหุ้นอาจแตะ $6 ต่อหุ้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า การพุ่งขึ้นนี้ยังไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท
หุ้นของ Netflix (NFLX.US) เปิดตลาดลดลงเกือบ 7% หลังเผยผลประกอบการไตรมาส
กำไรต่ำกว่าคาดอย่างมาก เนื่องจากปัญหาภาษีกับบราซิล
หุ้นของ Texas Instruments (TXN.US) เปิดตลาดลดลงประมาณ 9%
เนื่องจาก guidance ไตรมาสถัดไปต่ำกว่าคาด
บริษัทระบุว่า ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์อาจถึงจุดสูงสุด ซึ่งสัมพันธ์กับการลดลงของคำสั่งซื้อ
หุ้น Warner Bros (WBD.US) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ต่อเนื่อง
หลังมีรายงานว่ามีผู้สนใจซื้อบางส่วนของธุรกิจ Netflix และ Comcast
ก่อนหน้านี้บริษัทปฏิเสธข้อเสนอซื้อจาก Paramount
หุ้น Alphabet (GOOGL.US) ปรับขึ้นประมาณ 2%
ขณะเจรจากับ Anthropic เพื่อซื้อความจุคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน data centre มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์
บริษัทโดดเด่นด้วย Claude AI model ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
หุ้น Intuitive Surgical (ISRG.US) ผู้ผลิตหุ่นยนต์การแพทย์ Da Vinci ปรับตัวขึ้น 18% หลังปรับคาดการณ์ยอดขายสูงขึ้น
หุ้น AT&T (T.US) ปรับตัวขึ้นหลังปิดตลาด หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสก่อนสูงกว่าคาด
แต่เปิดตลาดวันนี้ลดลงประมาณ 2%
บริษัทเพิ่มจำนวนผู้ใช้สูงกว่าคาด 405,000 ราย เทียบกับคาดการณ์ 334,000 ราย
EPS อยู่ที่ 54 เซนต์ต่อหุ้น
รายได้อยู่ที่ $30.7 พันล้าน ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
