ปฏิทินเศรษฐกิจ (22.05.2026): จับตาข้อมูล UoM สหรัฐฯ ตัวเลขสุดท้าย, ดัชนี Ifo เยอรมนีออกมาดีกว่าคาด

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง โดยตลาดให้น้ำหนักไปที่ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯชุดสุดท้ายจาก University of Michigan รวมถึงตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ ขณะเดียวกันยังจับตายอดค้าปลีกและดัชนี PPI ของแคนาดา ด้านข้อมูลความเชื่อมั่นธุรกิจจากยุโรปก่อนหน้านี้ออกมาดีกว่าคาด
ดัชนีบรรยากาศธุรกิจโดยรวมของฝรั่งเศสทรงตัวที่ระดับ 94 จุด สอดคล้องกับทั้งคาดการณ์และตัวเลขก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีภาคการผลิตปรับขึ้นสู่ 102 จุด สูงกว่าคาดที่ 99 และสูงกว่าครั้งก่อนที่ 100 สะท้อนถึงกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น
ดัชนี IFO ของเยอรมนีด้านความคาดหวังอยู่ที่ 83.8 จุด สูงกว่าคาดที่ 83.5 และดีขึ้นจาก 83.3 ครั้งก่อน ขณะที่ดัชนีสภาพปัจจุบันลดลงสู่ 86.1 จุด ต่ำกว่าคาดที่ 85.1 แต่สูงกว่าครั้งก่อนที่ 85.4 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ IFO โดยรวมปรับขึ้นสู่ 84.9 จุด สูงกว่าคาดที่ 84.2 และดีขึ้นจาก 84.4 สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค
14:30 | แคนาดา - ยอดค้าปลีก (MoM)
คาดการณ์: 0.6% | ครั้งก่อน: 0.7%
14:30 | แคนาดา - Core Retail Sales (MoM)
คาดการณ์: 0.9% | ครั้งก่อน: 0.5%
14:30 | แคนาดา - PPI (MoM)
คาดการณ์: 1.3% | ครั้งก่อน: 2.4%
14:30 | แคนาดา - Core PPI (YoY)
คาดการณ์: 7.8% | ครั้งก่อน: ไม่มีข้อมูล
14:30 | สหรัฐฯ - Richmond Fed Manufacturing Index
คาดการณ์: 2.6% | ครั้งก่อน: 12.0%
16:00 | สหรัฐฯ - University of Michigan Consumer Sentiment (Final)
คาดการณ์: 48.2 จุด | ครั้งก่อน: 48.2 จุด
16:00 | สหรัฐฯ - University of Michigan 5-Year Inflation Expectations (Final)
คาดการณ์: 3.4% | ครั้งก่อน: 3.4%
16:00 | สหรัฐฯ - University of Michigan 1-Year Inflation Expectations (Final)
คาดการณ์: 4.6% | ครั้งก่อน: 4.5%
16:00 | สหรัฐฯ - Consumer Expectations
คาดการณ์: 48.5 จุด | ครั้งก่อน: 48.5 จุด
16:00 | สหรัฐฯ - Current Conditions
คาดการณ์: 48 จุด | ครั้งก่อน: 47.8 จุด
ผู้ว่าการธนาคารกลาง (Central Bank Speakers)
13:30 | ECB — Boris Vujčić กล่าวสุนทรพจน์
13:30 | ECB — Muller กล่าวสุนทรพจน์
13:30 | ECB — Kazimir กล่าวสุนทรพจน์
16:00 | Fed — Christopher Waller กล่าวสุนทรพจน์
EURUSD (D1)
Source: xStation5
