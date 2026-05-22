  
08:39 · 22 พฤษภาคม 2026

ตัวเลข PMI ของสหรัฐฯ ออกมาผสมผสาน ทั้งบวกและลบต่อเศรษฐกิจ

🇺🇸 21.05.2026 – ตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม

🔹 Manufacturing PMI: 55.3
(คาดการณ์: 54.0 | ครั้งก่อน: 54.5)

🔹 Services PMI: 51.0
(คาดการณ์: 50.9 | ครั้งก่อน: 51.0)

ตัวเลข PMI ภาคการผลิตออกมาสูงกว่าคาด สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาคบริการมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยอย่างไม่คาดคิด แม้จะเป็นการปรับลดเพียงเล็กน้อยก็ตาม

สถานการณ์นี้อาจสะท้อนแนวโน้มที่กว้างขึ้น ซึ่งภาคการผลิตได้รับแรงหนุนจากกระแสการลงทุนเชิงโครงสร้างของบริษัทเทคโนโลยีและภาครัฐสหรัฐฯ ในขณะที่ภาคบริการยังคงเผชิญแรงกดดันจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอลง

 ตลาดตอบสนองต่อการประกาศข้อมูลครั้งนี้ค่อนข้างจำกัด โดยแทบไม่เกิดความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ

EURUSD (กราฟ M1)

 

Source: xStation5

