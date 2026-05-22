  
13:34 · 22 พฤษภาคม 2026

Morning Wrap (22.05.2026) Nasdaq ปรับตัวขึ้น หนุนตลาดหุ้นยุโรปและเอเชียฟื้นตัวตาม

  • ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยได้รับแรงหนุนจากการหมุนเงินทุนเข้าสู่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และบรรยากาศการลงทุนบน Wall Street ที่ยังแข็งแกร่ง ดัชนี MSCI Asia ปรับตัวขึ้นราว 1% นำโดยดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นที่พุ่งขึ้น 2.7%
  • สัญญาณที่โดดเด่นที่สุดมาจาก SoftBank ซึ่งทะยานขึ้นถึง 11% จากความคาดหวังเกี่ยวกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัท ขณะที่ Lenovo ทำจุดสูงสุดในฮ่องกงในรอบ 26 ปี หลังผลประกอบการจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ออกมาแข็งแกร่ง
  • Sentiment เชิงบวกยังขยายไปนอกเอเชีย โดย Nasdaq 100 Futures ปรับขึ้นอีก 0.4% ขณะที่ดัชนียุโรปส่งสัญญาณเปิดตลาดในแดนบวก
  • อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงจำกัดความต้องการรับความเสี่ยงบางส่วน แม้ราคาน้ำมัน Brent จะปรับลดลงต่ำกว่า 102 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางสัญญาณจากอิหร่านที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นต่อการเจรจาเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงประเด็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในประเทศ
  • ทองคำปรับตัวลงใกล้ระดับ 4,540 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนแรงขายทำกำไรบางส่วน แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าบริเวณ 159 ต่อดอลลาร์ หลังตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญของญี่ปุ่นออกมาต่ำกว่าคาด
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีออกมาที่ -29.8 ดีขึ้นจาก -33.3 ก่อนหน้า และดีกว่าคาดการณ์ที่ -34 ขณะที่ GDP ไตรมาส 1 ของเยอรมนีได้รับการยืนยันที่ 0.3% QoQ สอดคล้องกับทั้งคาดการณ์และไตรมาสก่อน
  • Donald Trump ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐเพิ่มเติมอีก 5,000 นายไปยังโปแลนด์
  • OpenAI ยังคงมีรายได้สูงกว่า Anthropic ในไตรมาสแรก โดยทำรายได้ราว 5.7 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าคู่แข่งหลักประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ The Information
  • ขณะเดียวกัน Anthropic ยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยรายได้ต่อปีล่าสุดเข้าใกล้ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าระดับประมาณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ของ OpenAI อย่างมีนัยสำคัญ
  • Anthropic ยังประเมินว่าไตรมาส 2 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยรายได้อาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสู่ระดับ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดว่ากำไรจะอยู่ที่ราว 600 ล้านดอลลาร์ ทั้งสองบริษัทมีรายงานว่ากำลังวางแผน IPO ภายในปีนี้

📈 US100 Chart (H1)

Nasdaq Futures กลับมายืนเหนือระดับ 29,550 อีกครั้งหลังการพักตัวระยะสั้น โดยฝั่งกระทิงมีแนวโน้มเตรียมทดสอบจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ดัชนีกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA รายชั่วโมงทั้งสองเส้น สะท้อนโมเมนตัมที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ใกล้ระดับ 60 ซึ่งยังห่างจากภาวะ Overbought มาก

แนวรับสำคัญยังคงอยู่ในโซน 29,100–29,000 ส่วนแนวต้านหลักอยู่บริเวณ 29,750 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดล่าสุด และระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 30,000 จุด

 

Source: xStation5

 
