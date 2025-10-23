อ่านเพิ่มเติม
13:45 · 23 ตุลาคม 2025

สรุปข่าวเช้า| 23.10.2025

  • ติดตามข่าวเด่นเช้านี้ 23.10.2025

 

📰 ภาพรวมตลาดเช้าวันนี้

  • ตลาดหุ้นโลก

ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ปรับลดลง 1.3% สะท้อนแรงกดดันด้าน sentiment ในภูมิภาคเอเชีย หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดลบเมื่อคืนที่ผ่านมา ด้าน Nifty 50 ของอินเดียปรับเพิ่มขึ้น +0.7% จากความคาดหวังว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจพิจารณาลดภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดีย ส่วนสัญญาฟิวเจอร์ส DAX และ Euro Stoxx 50 เคลื่อนไหวอ่อนตัวเล็กน้อยในแดนลบ

  • ตลาดฟอเร็กซ์

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเช้า หลังจากการปรับฐานต่อเนื่องหลายวัน โดยแข็งค่ากับสกุลหลักทั้งหมด ขณะที่เงินเยนยังคงอ่อนค่ามากที่สุดในกลุ่ม G10 โดยคู่ USD/JPY อยู่ที่ 152.41 (+0.28%)

 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นสู่ระดับ USD 60.80/บาร์เรล (+2.46%) ต่อเนื่องจากแรงซื้อหลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบริษัทพลังงานรัสเซีย Rosneft และ Lukoil รวมถึงกดดันให้อินเดียและสหภาพยุโรปลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย
ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อบีบให้ประธานาธิบดีปูตินกลับมาหารือสันติภาพกับยูเครนอย่างมีเหตุผลมากขึ้น

ราคาทองคำทรงตัวในระดับต่ำ โดยลดลงเล็กน้อยสู่ USD 4,091/ออนซ์ ใกล้ระดับปิดวันก่อน นักลงทุนอยู่ในโหมด wait-and-see รอผลตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้

 

  • ข่าวการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์

ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงยืนยันแผนพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพื่อเจรจาด้านการค้า วัตถุดิบ และการนำเข้าถั่วเหลือง ขณะที่ความสัมพันธ์กับรัสเซียยังตึงเครียด หลังความพยายามเจรจาในบูดาเปสต์และอลาสกาไม่บรรลุผล

 

ผลประกอบการบริษัท

  • Tesla (TSLA) รายงานรายได้ไตรมาสล่าสุด USD 28.1 พันล้าน (+12% YoY) และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ USD 3.99 พันล้าน ยอดส่งมอบรถยนต์อยู่ที่ 497,099 คัน (+7% YoY) และการติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานเพิ่มขึ้น 81% YoY (12.5 GWh)
    อย่างไรก็ตาม operating margin ปรับลดลง เนื่องจากต้นทุนและภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น

  • SAP (SAP.DE) รายงานรายได้ EUR 9.08 พันล้าน ต่ำกว่าประมาณการตลาด (คาดที่ EUR 10.61 พันล้าน) และ EPS 1.72 ยูโร (คาด 1.73) แต่ธุรกิจ Cloud Services เติบโตแข็งแกร่ง +27% YoY ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหนุนในระยะยาว โดยบริษัทเดินหน้าผสานระบบ AI Integration ต่อเนื่อง

 

ข้อมูลสำคัญที่ต้องติดตามวันนี้

  • การประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางตุรกี (CBRT)

  • รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ

  • ข้อมูลยอดค้าปลีกของแคนาดา

ตลาดยังคงจับตา:

  • รายละเอียดของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม

  • ท่าทีของอินเดียต่อแรงกดดันจากสหรัฐฯ ในการจำกัดการนำเข้าน้ำมันรัสเซีย

  • ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่าง ทรัมป์ – สี จิ้นผิง

  • โฟกัสหลักของตลาดวันนี้
    อยู่ที่การเคลื่อนไหวของหุ้น Tesla และ SAP หลังรายงานผลประกอบการ รวมถึงการตอบสนองของกลุ่มพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ต่อมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ของสหรัฐฯ

