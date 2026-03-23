08:38 · 23 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 23 มี.ค.

ตลาดหุ้นสหรัฐ 

  • ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับเข้าสู่ท่าทีระมัดระวังเต็มรูปแบบหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง
  • หุ้นขนาดเล็ก (Russell 2000): -2.7% ต่ำสุดสองสัปดาห์
  • Nasdaq (US100): -2%
  • S&P 500 (US500): -1.6%
  • Dow (US30): -1.2%
  • สาเหตุหลัก: การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันและก๊าซในอ่าวเปอร์เซียโดยอิหร่าน เพิ่มความกังวลด้านต้นทุนพลังงานและเงินเฟ้อ

ตลาดพลังงาน 

  • Brent crude ฟื้นตัว 3.8% แตะเกือบ $107 ต่อบาร์เรล
  • แรงกดดันเกิดจากความไม่แน่นอนในช่องแคบฮอร์มุซ และการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของอิหร่าน
  • หากเส้นทางการขนส่งกลับมาเปิด ตลาดน้ำมันอาจปรับลดความเสี่ยงลง แต่หากความขัดแย้งขยายตัว ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อรอบสองจะเพิ่มขึ้น

ตลาดดอลลาร์ 

  • ดัชนีดอลลาร์ฟื้นตัว 0.25% หลังการประชุม FOMC ออกมาอย่างสมดุล
  • “Flight to the dollar” ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสกุลเงินเสี่ยง:
    • AUDUSD: -0.9%
    • NZDUSD: -0.6%
  • Safe-haven แบบดั้งเดิม: USDJPY +0.9%
  • ดอลลาร์เผชิญแรงต้านเพียงจาก:
    • USDCAD: -0.2% (ได้รับแรงหนุนราคาน้ำมัน)
    • USDCHF: -0.05%
  • EURUSD ปรับตัวลดลง 0.15% อยู่ที่ 1.156

ตลาดโลหะมีค่าและอุตสาหกรรม 

  • ทองคำ (Gold): -2.4% อยู่ที่ $4,525 ต่อออนซ์ ต่ำสุดตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์
  • เงิน (Silver): -5% อยู่ที่ $67
  • แพลตตินัม (Platinum): -1.2%
  • พาลาเดียม (Palladium): -2%
  • โลหะอุตสาหกรรม: COPPER -2.6%
  • สาเหตุ: ความนิยมในดอลลาร์และความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว

สรุป: ตลาดวันนี้เป็น risk-off ชัดเจน

  • หุ้นลดลง
  • โลหะมีค่าลดลง
  • ดอลลาร์แข็งแกร่ง
  • น้ำมันและความเสี่ยงด้านพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
