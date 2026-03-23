ข่าวเด่นวันนี้ 23 มี.ค.

ตลาดหุ้นสหรัฐ
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับเข้าสู่ท่าทีระมัดระวังเต็มรูปแบบหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง
- หุ้นขนาดเล็ก (Russell 2000): -2.7% ต่ำสุดสองสัปดาห์
- Nasdaq (US100): -2%
- S&P 500 (US500): -1.6%
- Dow (US30): -1.2%
- สาเหตุหลัก: การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันและก๊าซในอ่าวเปอร์เซียโดยอิหร่าน เพิ่มความกังวลด้านต้นทุนพลังงานและเงินเฟ้อ
ตลาดพลังงาน
- Brent crude ฟื้นตัว 3.8% แตะเกือบ $107 ต่อบาร์เรล
- แรงกดดันเกิดจากความไม่แน่นอนในช่องแคบฮอร์มุซ และการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของอิหร่าน
- หากเส้นทางการขนส่งกลับมาเปิด ตลาดน้ำมันอาจปรับลดความเสี่ยงลง แต่หากความขัดแย้งขยายตัว ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อรอบสองจะเพิ่มขึ้น
ตลาดดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์ฟื้นตัว 0.25% หลังการประชุม FOMC ออกมาอย่างสมดุล
- “Flight to the dollar” ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสกุลเงินเสี่ยง:
- AUDUSD: -0.9%
- NZDUSD: -0.6%
- Safe-haven แบบดั้งเดิม: USDJPY +0.9%
- ดอลลาร์เผชิญแรงต้านเพียงจาก:
- USDCAD: -0.2% (ได้รับแรงหนุนราคาน้ำมัน)
- USDCHF: -0.05%
- EURUSD ปรับตัวลดลง 0.15% อยู่ที่ 1.156
ตลาดโลหะมีค่าและอุตสาหกรรม
- ทองคำ (Gold): -2.4% อยู่ที่ $4,525 ต่อออนซ์ ต่ำสุดตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์
- เงิน (Silver): -5% อยู่ที่ $67
- แพลตตินัม (Platinum): -1.2%
- พาลาเดียม (Palladium): -2%
- โลหะอุตสาหกรรม: COPPER -2.6%
- สาเหตุ: ความนิยมในดอลลาร์และความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว
สรุป: ตลาดวันนี้เป็น risk-off ชัดเจน
- หุ้นลดลง
- โลหะมีค่าลดลง
- ดอลลาร์แข็งแกร่ง
- น้ำมันและความเสี่ยงด้านพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
