08:57 · 23 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 23 เม.ย.

🇺🇸 ตลาดสหรัฐฯ (หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง)

  • Donald Trump ขยายเวลาหยุดยิงฝ่ายเดียว เปิดทางให้การเจรจากับอิหร่านมีโอกาสเกิดขึ้น
  • S&P 500 ปรับตัวขึ้นต่อ มีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ ดัชนี Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นกว่า 1%
  • ตลาดยังคงรับความเสี่ยงได้ดี แม้ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่
  • Tesla และ Intel เตรียมรายงานผลประกอบการ โดยตลาดโฟกัสไปที่แผน AI และอนาคตมากกว่าตัวเลขยอดขาย

ตลาดน้ำมันและพลังงาน

  • Brent +2.5% ทะลุ 96 ดอลลาร์/บาร์เรล, WTI +เกือบ 3% แตะ 93 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • แรงหนุนหลัก: ความกังวลการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
  • สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่ม +1.9 ล้านบาร์เรล แต่ผลิตภัณฑ์กลั่นลดลงแรง → สะท้อนอุปสงค์จริงยังแข็งแกร่ง
  • ความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันยังคงเป็นปัจจัยหลักของตลาด

ตลาด FX (EURUSD & GBPUSD)

  • EURUSD อ่อนค่าต่อเนื่อง ใกล้ระดับ 1.1700
  • ECB แทบไม่มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษายน
  • European Central Bank เผชิญแรงกดดันจากความเสี่ยง stagflation และวิกฤตพลังงาน
  • Philip Lane เตือนความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวและแรงกดดันเงินเฟ้อจากพลังงาน
  • GBPUSD ทรงตัวเหนือ 1.35 หลังเงินเฟ้ออังกฤษออกมาตามคาด

ตลาดโลหะมีค่า

  • ทองคำ +0.4% ปรับขึ้นเล็กน้อย
  • แพลทินัม +2.1%, เงิน +1.7% ปรับตัวขึ้นชัดเจน
  • ได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ดอลลาร์ยังแข็งค่า

ตลาดคริปโต

  • Bitcoin ขยับเข้าใกล้ 80,000 ดอลลาร์
  • แรงหนุนจาก ETF inflow และความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ภาพรวมมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์

  • อิหร่านต้องการกลับสู่การเจรจา แต่ยังเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ
  • สหรัฐฯ ให้เส้นตายการเจรจาถึงวันอาทิตย์
  • ความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซอาจยืดเยื้อจนถึงสิ้นปี หากไม่มีข้อตกลงสันติภาพ
  • ภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นตัวแปรหลักที่กำหนดทิศทางตลาดพลังงานและค่าเงิน

S&P 500 อยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล โดยไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในตะวันออกกลาง

รายงานผลประกอบการของ Tesla และ Intel จะถูกประกาศในวันนี้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของดัชนีหุ้นสหรัฐฯหลัก
ที่มา: xStation5

 

 

