ข่าวเด่นวันนี้ 23 เม.ย.

🇺🇸 ตลาดสหรัฐฯ (หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง)
- Donald Trump ขยายเวลาหยุดยิงฝ่ายเดียว เปิดทางให้การเจรจากับอิหร่านมีโอกาสเกิดขึ้น
- S&P 500 ปรับตัวขึ้นต่อ มีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ ดัชนี Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นกว่า 1%
- ตลาดยังคงรับความเสี่ยงได้ดี แม้ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่
- Tesla และ Intel เตรียมรายงานผลประกอบการ โดยตลาดโฟกัสไปที่แผน AI และอนาคตมากกว่าตัวเลขยอดขาย
ตลาดน้ำมันและพลังงาน
- Brent +2.5% ทะลุ 96 ดอลลาร์/บาร์เรล, WTI +เกือบ 3% แตะ 93 ดอลลาร์/บาร์เรล
- แรงหนุนหลัก: ความกังวลการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่ม +1.9 ล้านบาร์เรล แต่ผลิตภัณฑ์กลั่นลดลงแรง → สะท้อนอุปสงค์จริงยังแข็งแกร่ง
- ความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันยังคงเป็นปัจจัยหลักของตลาด
ตลาด FX (EURUSD & GBPUSD)
- EURUSD อ่อนค่าต่อเนื่อง ใกล้ระดับ 1.1700
- ECB แทบไม่มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษายน
- European Central Bank เผชิญแรงกดดันจากความเสี่ยง stagflation และวิกฤตพลังงาน
- Philip Lane เตือนความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวและแรงกดดันเงินเฟ้อจากพลังงาน
- GBPUSD ทรงตัวเหนือ 1.35 หลังเงินเฟ้ออังกฤษออกมาตามคาด
ตลาดโลหะมีค่า
- ทองคำ +0.4% ปรับขึ้นเล็กน้อย
- แพลทินัม +2.1%, เงิน +1.7% ปรับตัวขึ้นชัดเจน
- ได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ดอลลาร์ยังแข็งค่า
ตลาดคริปโต
- Bitcoin ขยับเข้าใกล้ 80,000 ดอลลาร์
- แรงหนุนจาก ETF inflow และความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ภาพรวมมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์
- อิหร่านต้องการกลับสู่การเจรจา แต่ยังเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ
- สหรัฐฯ ให้เส้นตายการเจรจาถึงวันอาทิตย์
- ความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซอาจยืดเยื้อจนถึงสิ้นปี หากไม่มีข้อตกลงสันติภาพ
- ภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นตัวแปรหลักที่กำหนดทิศทางตลาดพลังงานและค่าเงิน
➡️ EURUSD ภายใต้แรงกดดัน Stagflation และภูมิรัฐศาสตร์
BREAKING: สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเกินคาด สร้างความประหลาดใจให้ตลาด แม้สต็อกผลิตภัณฑ์น้ำมันปรับลดลงในเชิงบวก
Bitcoin พุ่งขึ้นเกือบ 4% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2026
