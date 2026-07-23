ข่าวเด่นวันนี้ 23 ก.ค.

- วอลล์สตรีททรงตัว แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
- วอลล์สตรีททรงตัว แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
สรุปตลาดประจำวัน: วอลล์สตรีททรงตัว แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เริ่มทรงตัว แม้ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ Alphabet และ Tesla จะประกาศผลประกอบการ ซึ่งคาดว่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญของค่ำคืนนี้ และอาจเป็นตัวเร่งให้ดัชนีฟิวเจอร์สผันผวนมากขึ้น
ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนอ่อนตัวลงเล็กน้อย หลังประธานาธิบดี Donald Trump ส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ พร้อมช่วยรักษาความปลอดภัยของ ช่องแคบฮอร์มุซ และเตือนอิหร่านว่าการโจมตีเรือพาณิชย์อาจนำไปสู่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ
ข้อมูลสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ
- สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 2.01 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยที่ 1.95 ล้านบาร์เรล
- สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.765 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะลดลง 1.905 ล้านบาร์เรล
- สต็อกน้ำมันกลั่น (Distillates) ลดลง 1.395 ล้านบาร์เรล สวนทางกับคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.825 ล้านบาร์เรล
- สต็อกน้ำมันดิบที่คลัง Cushing ลดลง 0.674 ล้านบาร์เรล หลังจากเพิ่มขึ้น 0.430 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ก่อนหน้า
นักลงทุนกำลังจับตาผลประกอบการของ Alphabet, Tesla, IBM, Texas Instruments และ ServiceNow ซึ่งจะให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ
- การใช้จ่ายด้าน AI
- ความต้องการบริการ Cloud
- งบประมาณเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ
- แนวโน้มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยรวม
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์หลัก
- ทองคำ ปรับตัวขึ้นเกือบ 1.8% วันนี้ ทะลุระดับ 4,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- เงิน (Silver) เพิ่มขึ้นเกือบ 4%
- ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงเล็กน้อย
- Bitcoin ทรงตัวบริเวณ 66,000 ดอลลาร์
ด้าน โกโก้ ICE Futures ปรับตัวลงประมาณ 5% สู่ระดับใกล้ 5,300 ดอลลาร์ต่อตัน โดยยังได้รับแรงกดดันจาก
- ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
- สต็อกในตลาดซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี
- สัญญาณอุปทานจากแอฟริกาตะวันตกที่ดีขึ้น
การส่งออกโกโก้จาก ไนจีเรีย เพิ่มขึ้น 30% YoY ในเดือนมิถุนายน ขณะที่การส่งมอบจาก โกตดิวัวร์ เพิ่มขึ้น 21% นับตั้งแต่ต้นฤดูกาล ส่งผลให้ตลาดคาดว่าอุปทานโกโก้ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น
แนวโน้มดอกเบี้ย Fed
ตลาดฟิวเจอร์ส Fed Funds สะท้อนว่า
- มีโอกาสประมาณ 31% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้
- มีโอกาส 75% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 bps ในเดือนกันยายน
ขณะเดียวกัน Deutsche Bank ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นสหรัฐฯ โดยอ้างถึงการเติบโตของกำไรบริษัทใน S&P 500 ที่เกือบ 30% และคาดว่าตลาดจะปรับขึ้นเล็กน้อยราว 2% ในช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการนี้
หุ้นรายตัว
- หุ้น Apple ลดลงมากกว่า 1% แม้มีรายงานว่าบริษัทกำลังเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Mac รุ่นใหม่หลายรุ่นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ AI รวมถึง MacBook, Mac mini และ Mac Studio รุ่นใหม่ รวมถึง Mac รุ่นจอ OLED ในอนาคต
- หุ้น Reddit ลดลงประมาณ 9% หลังมีรายงานว่าบริษัทกำลังพิจารณายุติการให้ Google เข้าถึงข้อมูล Reddit เพื่อใช้ฝึก AI ซึ่งอาจกระทบหนึ่งในข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ AI ที่สำคัญของบริษัท
US30 (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
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