หุ้นยุโรปแรง! พลังงานนำตลาด ASML รีบาวด์ 🔼 Alcon พุ่ง 4% รับงบ

- ดัชนีหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว ขณะที่เหลือเวลาประมาณ 4.5 ชั่วโมงก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิด
- ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ท่ามกลางภาวะชะงักงันที่ยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับ ช่องแคบฮอร์มุซ
- หุ้น Alcon บริษัทด้านการดูแลดวงตารายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ ปรับตัวขึ้นหลังประกาศผลประกอบการ ขณะที่ หุ้นกลุ่มพลังงานนำตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น
- ดัชนีหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว ขณะที่เหลือเวลาประมาณ 4.5 ชั่วโมงก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิด
- ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ท่ามกลางภาวะชะงักงันที่ยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับ ช่องแคบฮอร์มุซ
- หุ้น Alcon บริษัทด้านการดูแลดวงตารายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ ปรับตัวขึ้นหลังประกาศผลประกอบการ ขณะที่ หุ้นกลุ่มพลังงานนำตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น
ดัชนีหุ้นยุโรปยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล แต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นยังคงจำกัดความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุน ภาวะชะงักงันในการเจรจาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เพิ่มความเสี่ยงต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจยืดเยื้อ ขณะเดียวกัน ฤดูประกาศผลประกอบการกำลังเผยให้เห็นความแตกต่างระหว่างแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่ชัดเจนขึ้น และนักลงทุนก็เริ่มคาดหวังต่อบริษัทเทคโนโลยีมากขึ้น หลังจากที่หุ้นกลุ่มนี้เคยได้รับแรงหนุนอย่างมากจากกระแส AI
สุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตลาดจับตา หลังตัวเลขตลาดแรงงานออกมาอ่อนแอ โดย ปัจจัยสำคัญถัดไปสำหรับตลาดโลกคือการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีบทบาทสำคัญต่อการคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ในการประชุมครั้งต่อไป
- ดัชนี Stoxx Europe 600 ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ตลาดหุ้นยุโรปเข้าสู่ช่วง รอดูสถานการณ์ โดยพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานเริ่มมีอิทธิพลต่อ sentiment ระยะสั้นมากขึ้น
- การเจรจาเกี่ยวกับ ช่องแคบฮอร์มุซ เผชิญทางตันอีกครั้ง หลังรัฐบาลของ Donald Trump แสดงจุดยืนแข็งกร้าวขึ้นต่อข้อเสนอจากอิหร่านและโอมาน ส่งผลให้โอกาสในการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคอย่างรวดเร็วลดลง
- ราคาน้ำมัน Brent ปรับขึ้นเหนือ $84 ต่อบาร์เรล แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานยุโรป แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มต้นทุนให้ภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มความเสี่ยงต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง
- ฤดูประกาศผลประกอบการของยุโรปยังคงอยู่ในภาพรวมที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่ม Healthcare, Energy Infrastructure และ Defense ขณะที่บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความคาดหวังจากนักลงทุนที่สูงขึ้นอย่างมาก
- ในบรรดาหุ้นรายตัว Alcon โดดเด่นเป็นพิเศษ โดยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเกือบ 4% หลังบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปี
ตลาดเริ่มมีมุมมองระมัดระวังมากขึ้นต่อ การลงทุนใน AI การใช้จ่ายจำนวนมหาศาลกับ Data Center, Semiconductor และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อาจไม่เพียงพอที่จะผลักดันราคาหุ้นต่อไป หากยังไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนไปสู่การเติบโตของรายได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับตลาดหุ้น การผสมกันระหว่าง ราคาพลังงานที่สูงขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้น น้ำมันที่แพงขึ้นอาจเพิ่มต้นทุนและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ขณะที่รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ล่าสุดที่อ่อนแอได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ปัจจัยมหภาคสำคัญคือรายงาน CPI ของสหรัฐฯ ในวันพุธ หากเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด อาจช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น และสนับสนุนความคาดหวังต่อท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นของ Fed ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด อาจสร้างแรงกดดันรอบใหม่ต่อ Valuation ของตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยมากที่สุด
กราฟ EU50 (กรอบเวลา D1)
สัญญาฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 ยังไม่มีสัญญาณความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ โดย sentiment ในตลาดหุ้นยุโรปยังคงค่อนข้างสงบ ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ก็เคลื่อนไหวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ที่มา: xStation5
Euro Stoxx 50 – ภาพรวมตลาด
ดัชนี Euro Stoxx 50 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยปรับตัวขึ้น 12.9% นับตั้งแต่ต้นปี (YTD) และ 20.3% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนียังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล
Market Breadth ยังคงอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดย 72% ของหุ้นในดัชนีซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ 68% อยู่เหนือ SMA 200 วัน สะท้อนว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดไม่ได้ขับเคลื่อนจากบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง
ขณะเดียวกัน ค่า P/E อยู่ที่ประมาณ 20 เท่า แสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังยอมจ่าย Premium สำหรับหุ้น Blue Chip ของยุโรป ซึ่งหมายความว่าการปรับตัวขึ้นต่อจากนี้จะต้องได้รับการยืนยันจาก ผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท
ในระยะสั้น ตลาดยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่หลังจากดัชนีปรับตัวขึ้น 4.2% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์มากขึ้น ตลาดจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิด แรงขายทำกำไร หากมีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจมหภาคหรือภูมิรัฐศาสตร์เข้ามากดดัน
ที่มา: XTB Research
Heatmap หุ้น – ASML และกลุ่มพลังงานช่วยชดเชยหุ้นกลุ่มที่อ่อนตัว
Heatmap ของดัชนี Euro Stoxx 50 สะท้อนให้เห็นถึง การ Rotation ของเงินทุนภายในดัชนีอย่างชัดเจน โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีโดยรวมที่ค่อนข้างทรงตัวกำลังบดบังความผันผวนที่มากกว่าของหุ้นรายตัว
ASML (+0.94%) ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นหลักที่ช่วยพยุงดัชนี เนื่องจากมีน้ำหนักในดัชนีค่อนข้างสูง ขณะที่ TotalEnergies (+1.91%) และ Eni (+1.88%) ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง
ในอีกด้านหนึ่ง AB InBev (-2.31%), Prosus (-1.47%) และ Airbus (-1.42%) เป็นกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุด สะท้อนว่าแรงบวกในวันนี้ ยังไม่ได้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
โครงสร้างของตลาดในวันนี้จึงสะท้อน การ Rotation ของเงินทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม มากกว่าจะเป็นการเข้าสู่โหมด Risk-on อย่างพร้อมเพรียงทั่วทั้งตลาดหุ้นยุโรป
นอกจากนี้ ความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มพลังงานยุโรปท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังสามารถเห็นได้ในตลาดหุ้นประเทศอื่น ๆ ทั่วทั้งยุโรปเช่นกัน
ที่มา: XTB Research
ราคาน้ำมันสูงหนุนหุ้นพลังงาน กดดันหุ้นท่องเที่ยว
ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงกำลังสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นยุโรป โดยหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นประมาณ 1% หลังราคาน้ำมันดิบแตะระดับสูงสุดของเดือนนี้ ขณะที่ทิศทางต่อไปของตลาดอาจขึ้นอยู่กับพัฒนาการเกี่ยวกับ ช่องแคบฮอร์มุซ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่กำลังจะประกาศ
- หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นประมาณ 1% ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม
- Donald Trump ตอบกลับเงื่อนไขของอิหร่านด้วยข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ เอง ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้มีการชดเชย ส่งผลให้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอาจซับซ้อนมากขึ้น
- หุ้นกลุ่ม ท่องเที่ยวและสันทนาการ ปรับตัวลงประมาณ 0.7% หลังราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงาน
- หุ้นเทคโนโลยียุโรปทำผลงานได้ดีกว่า โดยดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นประมาณ 0.4%
- ฤดูประกาศผลประกอบการของยุโรปกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ส่งผลให้ความสนใจของตลาดเริ่มหันไปที่ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานและ GDP ของยูโรโซน
หุ้นเด่นและหุ้นร่วง – ตลาดให้รางวัลหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันสูง
TotalEnergies (+1.91%) และ Eni (+1.88%) เป็นหนึ่งในหุ้นที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นกำลังส่งผ่านไปยังความแข็งแกร่งของหุ้นผู้ผลิตพลังงานโดยตรงอีกครั้ง
ขณะที่ ASML ก็ยังทำผลงานได้แข็งแกร่ง โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 0.94% ในช่วงการซื้อขาย และปรับตัวขึ้นถึง 66.7% นับตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม ค่า P/E ที่ประมาณ 55 เท่า สะท้อนว่าตลาดได้สะท้อนความคาดหวังต่อการเติบโตในอนาคตของบริษัทเข้าไปในราคาหุ้นในระดับสูงแล้ว
ในฝั่งขาลง AB InBev (-2.31%), Adyen (-1.53%), Prosus (-1.47%) และ Airbus (-1.42%) เป็นหุ้นที่โดดเด่นในกลุ่มที่ปรับตัวลง ยิ่งตอกย้ำว่า การซื้อขายในวันนี้ยังเป็นแบบเลือกเป็นรายตัว ไม่ได้เกิดแรงซื้อทั่วทั้งตลาด
อย่างไรก็ตาม หากมองในภาพรวม สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดยังมาจากกลุ่มพลังงาน โดย TotalEnergies และ Eni ปรับตัวขึ้นประมาณ 38.5% และ 48.9% นับตั้งแต่ต้นปีตามลำดับ สะท้อนว่าการปรับตัวขึ้นในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่มีอยู่แล้ว มากกว่าจะเป็นเพียงการตอบสนองระยะสั้นต่อราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในวันเดียว
ที่มา: XTB Research
กลุ่มอุตสาหกรรม – เทคโนโลยีและพลังงานนำตลาด
กลุ่ม Technology เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดในวันนี้ โดยปรับตัวขึ้น 1.32% ขณะที่กลุ่ม Energy ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่โดดเด่น ด้วยการเพิ่มขึ้น 1.60%
ภาพดังกล่าวสะท้อนการเคลื่อนไหวของ 2 ธีมการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยกลุ่มเทคโนโลยีได้รับแรงหนุนจากความต้องการเชิงโครงสร้างของ Semiconductor และ AI ขณะที่กลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นเป็นหลักจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและ Geopolitical Risk Premium
ในทางกลับกัน กลุ่ม Communication Services (-1.80%) เป็นปัจจัยกดดันตลาดมากที่สุด ขณะที่การปรับตัวลงของกลุ่ม Utilities (-0.82%) และ Materials (-0.49%) ก็จำกัดการปรับตัวขึ้นของดัชนีโดยรวม
ในมุมมองของดัชนี คำถามสำคัญคือ กลุ่มเทคโนโลยีจะสามารถรักษา Momentum ต่อไปได้หรือไม่ เนื่องจากกลุ่มนี้มีน้ำหนักค่อนข้างมากในดัชนี ทำให้ ASML และหุ้นขนาดใหญ่อื่น ๆ อาจมีอิทธิพลต่อทิศทางของ Euro Stoxx 50 มากกว่าการพิจารณาเพียงจำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นในวันนี้
ที่มา: XTB Research
Alcon พุ่งหลังประกาศงบ พร้อมเพิ่มคาดการณ์กำไร
หุ้น Alcon ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นหลังบริษัทเผยผลประกอบการไตรมาส 2 โดยนักลงทุนให้ความสำคัญกับ แนวโน้มผลประกอบการตลอดปี 2026 ที่ปรับดีขึ้น เป็นหลัก รายได้เพิ่มขึ้น 8% YoY และสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เล็กน้อย ขณะที่ผู้บริหารปรับเพิ่มคาดการณ์ Adjusted EPS และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน
การตอบรับเชิงบวกของราคาหุ้นสะท้อนว่า นักลงทุนมอง ค่าใช้จ่ายพิเศษจาก PowerVision ว่าเป็นปัจจัยชั่วคราว และไม่ได้สะท้อนถึงสุขภาพที่แท้จริงของธุรกิจหลักของบริษัท
- Alcon มีรายได้ในไตรมาส 2 อยู่ที่ $2.78 พันล้าน เพิ่มขึ้น 8% YoY และสูงกว่าประมาณการ Consensus ที่ประมาณ $2.77 พันล้านเล็กน้อย
- บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ Adjusted EPS ปี 2026 เป็น $3.44–$3.53 จากที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ $3.41 พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มอัตรากำไรจากการดำเนินงานตลอดทั้งปี
- บริษัทปรับกรอบคาดการณ์ยอดขายทั้งปีเป็น $10.835–$11.041 พันล้าน เทียบกับ Consensus ที่ประมาณ $11.087 พันล้าน ซึ่งหมายความว่า ค่ากึ่งกลางของกรอบประมาณการยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้
- EPS ที่รายงานลดลงเหลือ $0.00 จาก $0.35 ในปีก่อน แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายพิเศษแบบไม่ใช่เงินสด หลังหักภาษีประมาณ $287 ล้าน จากการยุติโครงการเลนส์แก้วตาเทียม (Intraocular Lens) ที่ได้มาจาก PowerVision
- นักลงทุนให้ความสำคัญกับ ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักและแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมองค่าใช้จ่ายจาก PowerVision เป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวที่ไม่ได้สะท้อนสุขภาพปัจจุบันของธุรกิจ Surgical และ Vision Care
กราฟราคาหุ้น Alcon (กรอบเวลา D1, ALC.CH)
Source: xStation5
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